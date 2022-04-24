【粵語禁忌】有關死亡的語言忌諱與委婉——從「洗身」說起

粵語忌諱多如牛毛，學者丁邦新曾指出粵語忌諱詞的數量是中國各大方言之冠。有關粵語忌諱的系統記載，最早可追溯至潘敬（1887年－？年）的《樵山雜著》（1931）。潘氏為廣東省廣州府南海縣人，1911年（清宣統三年）法政科進士，《樵山雜著》記錄了他生平所見所聞、遺聞軼事、古蹟遊蹤等。書中有關粵語忌諱的記載如下：

南洋居民，日恒以涼水自頂及踵灌沖數次，華僑謂之「沖涼」。若稱洗身，便觸忌諱。土俗，人死然後洗身火葬，無怪華僑之惡之也。又粵俗，人死則親屬赴社買水，歸舉哀入殮。儀式類北方接三，故平時烹茶作飲，雖有買水之實，恒避買水之名。粵人聞北人言買水，輒生不快之感，猶南洋人之聞洗身。是則因風俗不同，而方言之解釋亦異矣。粵語貴吉祥，遇「支」言「進」，「輸」言「勝」，「乾」言「潤」，「蝕」言「利」，避諱繁多，不勝枚舉。甚至同音亦避之，故「通書」稱「通勝」。

粵人說「人生畢業」，即是指其已完成人生階段，進入下階段。因此借用求學的「畢業」來作為「死亡」的委婉詞。（資料圖片）

潘敬提及的粵語忌諱共有六個，撇除遇「支」言「進」、「輸」言「勝」、「乾」言「潤」、「蝕」言「利」等四個與錢財有關的忌諱，其餘「洗身」、「買水」都屬「死亡類」忌諱，而兩者又互有關連。習俗上，人在死後需要沖洗身體，過程謂「洗身」，是故粵人在日常生活中忌諱以死人的「洗身」來形容活人的「洗澡」而慣作「沖涼」。而在未入殮之前，家屬會為逝者進行「擔幡」和「買水」儀式，兩者都是傳統喪禮的重要環節，一般由死者的長子嫡孫負責。孝子在屋前請水，在哀樂中用小盤盛載，灑於遺體上，稱為「沐浴」。南宋周去非（1135年－1189年）的地理名著《嶺外代答》（1178年）謂：

欽（即今廣東湛江及廣西欽州一帶地區）人始死，孝子披髮頂竹笠，攜瓶甕，持紙錢，往水濱號慟，擲錢於水，而汲歸浴屍，請之買水。否則鄰里以為不孝。

可見華南喪葬傳統所謂「買水浴屍」的儀式存在近千年。「買水」蒙上死亡色彩後，便漸漸成為粵語禁忌，即使平時烹茶作飲確有「買水之實」（這是因為古代沒有自來水之故），亦會盡力避免「買水之名」。

有謂「除死以外無大事」，在諸多事情中，「死亡」最為人恐懼。為免招來不幸或他人不悅，在不同場合，特別是靈堂、醫院及在長者面前，人們都會盡量避免提及「死」甚至「與死亡相關的事物」。只有在「不得不提」的情況下，才會使用「委婉語」婉轉表達。粵語中有關死亡的委婉語多不勝數，下舉數例說明：

「行開咗」、「去咗」、「走咗」、「唔喺度」

這一組委婉語的共同點是指人「物理上」離開當處。「行開咗」、「去咗」、「走咗」表面上都是指某人「離開了」，雖然沒有明示目的地，但通過語境都可以推敲出「某人已經死了」的意思。至於「唔喺度」是借助形容某人「不在當處」來暗示其死亡。

「去咗旅行」、「去咗遊埠」

「旅行」、「遊埠」都有出國遊山玩水的意思。以外出遊玩，表示人「不在當處」，也表示脫離了塵世的煩惱痛苦，委婉表達人的死亡。

「瞓咗覺」

由於「死亡」與「睡覺」都是平卧的姿勢，具有相似性，故不同文化中均找到以「睡着」比喻「死亡」的例子。如粵語以「瞓咗覺」來婉指人的辭世，書面語作「長眠」。

「畢咗業」

「畢業」表示學習階段的完結，馬上要進入下一個學習階段，又或投身職場。粵人說「人生畢業」，即是指其已完成人生階段，進入下階段。因此近年有人以「畢業」來作為「死亡」的委婉詞。

基督教及天主教相信信徒死後會上天堂，見到已復活升天的耶穌，故以「返咗天家」婉言死亡。（資料圖片）

「歸西」、「上西天」、「仙遊」、「仙逝」、「返咗天家」、「去見耶穌」

這一組委婉語的共同點是源自宗教信仰。佛教相信修佛者死後到「西方極樂世界」，後世便以「歸西」、「上西天」作死亡的委婉語﹔「仙遊」、「仙逝」為道家用語，本指訪道求仙，後用作代替「死亡」的委婉語﹔而基督教及天主教等宗教，則相信信徒死後會上「天堂」，並見到已復活升天的耶穌，故以「返咗天家」、「見耶穌」等婉言人的死亡。

要注意的是，粵語的「死亡代替詞」極多，但不都屬於旨在避諱的「委婉詞」，部份說法實屬「謔稱」，例如：「拉柴」（拉棺材）、「釘咗」（釘上棺材蓋）、「入竇」（棺材入墓）、「香咗」（拜祭先人時燒香）、「入浩園」（安葬殉職公務員）等等。這些「死亡謔稱」通過更具體及形象化的描述來刻劃死亡，以達至「謔」的效果。因此，使用這些「死亡謔稱」時，需要恰當地判斷語境與場合，切忌與委婉語混淆。

此外，由於「死亡」在粵文化中屬「大凶」，因此粵人不只避提「死亡」本字，就連其「諧音」亦盡力迴避。例如數字「四」（sei3），由於其與「死」（sei2）音近，只有聲調上的差別，因此亦納入忌諱之列。習慣上，婚宴、壽宴等喜慶場合，一般都不會編「四號桌」﹔甚至某些大廈、商廈也不設「四」、「十四」、「二十四」樓，即俗稱「跳層」。部份帶「四」的數字組合在粵語中亦甚為不吉利，例如「十四」（sap6 sei3）與「實死」（sat6 sei2）諧音，「四十」又與「死實」諧音。又有「九四一三」之例，「九四（sei3）一三（saam1）」與「九死（sei2）一生（sang1）」的發音相近，被認為帶有不祥之兆。由是之故，本地車牌「9413」，又被稱作「邪牌」，駕車人士當然希望「平平安安」，如掛着「九死一生」的車牌，不單惹來對車禍及死亡的聯想，更會構成莫大心理壓力。

總結而言，從文獻、習尚及委婉語的數量，都可窺見粵人對「死亡」的忌諱心理﹔而「死亡委婉語」又側面反映出人們對死後世界的聯想，當中涉及到跨文化性。不同場合使用不同的語言手段，粵文化中因忌諱「死」而發展出相應的「死亡委婉語」，但同時又衍生出種種「死亡謔稱」，足見粵語文化豐富多樣、雅俗兼具的特點。

王晉熙



香港理工大學中文及雙語學系碩士生



梁慧敏 （通訊作者）



香港理工大學中文及雙語學系助理教授



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【粵語禁忌】有關死亡的語言忌諱與委婉——從「洗身」說起