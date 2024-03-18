不是民主改變了俄羅斯，而是俄羅斯馴服了民主

2024年俄羅斯總統選舉基本已經塵埃落定，根據俄羅斯民意基金會（FOM）的出口民調，俄羅斯總統普京贏得87.8%的選票。3月18日凌晨，俄羅斯聯邦中央選舉委員會證實，在統計完成98.02%的選票中，現任總統普京以87.34%的得票率大幅領先其他候選人。這是俄羅斯後蘇聯歷史上的最高得票率，也是普京參加的五次選舉中，得票率最高的一次。

2018年大選普京的得票率為76.69%，2012年大選普京的得票率為63.6%，2004年大選，普京得票率為71.9%，2000年首次參加大選時普京得票率為53.4%。

普京勝選毫無疑問，但以如此高的得票率勝選，出人意料。普京何以取得如此傲人的選舉成績？

一些西方媒體批評普京玩弄了民主，有聲音將此次結果歸結為戰時選舉，新併入俄羅斯的烏東人民參與了投票。但不得不承認的現實是，普京是俄羅斯政治的最大共識。

俄羅斯大選：俄羅斯總統普京2024年3月17日在莫斯科競選總部發表勝利講話。（Reuters）

在勝選後的記者會上，有美國記者問及是否覺得自己缺乏反對的聲音，普京回答說「這就是生活」。普京指出，持反戰觀點的納傑日金（Boris Nadezhdin）是因為準備工作不充分才失去候選人資格的，「至於納瓦利尼，是的，他去世了，這始終是一個悲傷的事件，但不幸的是，我們還有其他一些案例，有人也在監獄中死亡了。」「不幸的事情發生了，但它就是發生了，所以你對此無能為力。這就是生活。」

儘管普京無法對自己缺乏反對聲音給出更加合理的解釋，但「這就是生活」的背後，是一個自信的強大的普京。這就是生活，這就是現實，所有人都要面對。

2000年首次參加選舉時，普京臨危受命。2004年謀求連任時，躊躇滿志的普京認為一切順理成章。2012年大選是普京在經歷梅普互換之後的首次回歸，俄羅斯人民是否接受，對普京來說是個考驗。當時2012年3月，普京在勝選記者會上流下了激動的淚水。到了此次2024年大選，普京在選後的記者會上說，「這就是生活」。的確這就是生活，這就是現實。普京已經沒有了面對政治不確定性的忐忑，一切都盡在掌握。

俄羅斯政治文化的內核仍然是傳統政治強人模式。歷史上末代沙皇尼古拉二世、史太林等都曾長期執政。這種文化基因在蘇聯解體後的俄羅斯，依然可以出現民選總統長達二十多年在位的情況。不是民主改變了俄羅斯，而是俄羅斯從未改變，並馴服了民主。