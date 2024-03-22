普京的2030圖景：核心是培養全新的政治精英

普京再次贏得俄羅斯大選，未來施政方針備受矚目。近日，俄羅斯政治和經濟戰略研究所發布智庫分析報告，圍繞普京在總統大選前的國情咨文，解析了2030年前普京領導的俄羅斯會發生怎樣的變化，核心是培養全新的政治精英。現將該文編譯如下，供參考。

一、國家安全是重中之重

普京表示：「沒有主權強大的俄羅斯，就不可能有持久的世界秩序。」這就是說，俄羅斯對世界各國具有全球戰略意義。俄美之間的談判顯然對俄羅斯不利，任何與烏克蘭相關的問題都不會與美國單獨談判，以後將有可能通盤考慮問題並協商。全球所有戰略穩定相關問題，都應從俄羅斯國家安全的角度加以討論。

此言振聾發聵，但若不加以行動支持，就只是說說而已。所謂行動，重點是讓俄羅斯先進武器進入戰備值班序列或完成最終階段測試。這些先進武器的名字聲名顯赫，大部分在2018年由普京宣之於眾：「匕首」高超音速導彈、「鋯石」海基高超音速打擊導彈、「先鋒」洲際級高超音速導彈、「佩雷斯維特」激光系統、「薩爾馬特」重型彈道導彈、「布雷韋斯特尼克」無限程巡航導彈、「波塞冬」無人水下航行器。

俄羅斯「匕首」空射彈道導彈。（微博@央視軍事）

如今普京用這句話提醒西方，那些曾經派兵對抗俄羅斯的人未來命運將如何。這句話同時也是警告：西方試圖進行新的干預，可能會對俄進行報復性打擊，從而引發大規模衝突，不排除使用核武器。在法國總統馬克龍提議向烏克蘭派遣北約部隊的背景下，普京發出這樣的警告，稱新幹涉者將面臨更悲慘的後果，這完全恰逢其時。

可以看出，俄羅斯聯邦軍事政治領導人對於國家所面臨挑戰的觀點沒有改變：特別軍事行動的所有目標都必須實現，而且與美國化解衝突的相關問題顯然都列入俄羅斯最高優先事項，即與俄羅斯國家戰略安全息息相關的事項。

二、世界經濟轉向全球區域化

普京強調，俄羅斯，乃至所有的自由人類，除了脱離西方模式的世界秩序，別無其它選擇。這是一個經簡單數據驗證的客觀過程：到2028年，金磚國家創造的GDP將佔全球的37%，而七國集團創造的GDP將下降至全球的27.8%。俄羅斯2023年GDP增速超過了七國集團中的所有國家，現已超過德國成為歐洲第一大經濟體、世界第五大經濟體，下一步超越日本指日可待。

必須指出的是，美國和平派信徒和西方追隨者最熱衷的，是批判俄羅斯的經濟發展。不僅批判俄羅斯，還批判金磚國家和其他非西方經濟聯盟，俄羅斯對全球GDP和資本價值的貢獻被不斷弱化。「俄羅斯的經濟比不上一個加州」，此類論調此起彼伏，但數字本身會說話。多極世界秩序必將勝利——儘管西方越來越瘋狂地試圖延緩、防其崩潰。

當地時間2月12日，、普京在俄羅斯經濟工作會議上表示，2023年俄國內生產總值（GDP）按年增長3.6%，高於全球經濟平均增長幅度。圖為2023年10月9日俄羅斯莫斯科一家銀行辦事處的員工拿着裝有俄羅斯1000盧布鈔票的信封。（Reuters）

三、重視人口增長

普京表示，「現在最重要的事情即將發生」，之後他從戰略安全話題轉向人口和家庭問題。普京宣佈了新的國家項目「家庭」，支持提高俄羅斯中心地區的出生率，並出台了一系列針對多子女家庭的財政支持條款。

普京宣佈的這些數十億美元的經費投入，當然都很重要。但更重要的，是能激勵數百萬俄羅斯人重視生育。這無關家庭資本，而是與生命的意義有關。有個很常見的問題：「為什麼我們需要孩子，尤其是在今天這樣的時期？」歷史已經給出了答案。俄羅斯今天正在為未來而戰。如果不解決人口問題，無論現時取得多大的軍事或經濟成就，國家都不會有未來。當然，此時的成功，特別是與西方戰鬥的勝利，將刺激出生率。但要讓人們挺直腰桿放心生育還需要其他東西：要讓人內心體會到俄羅斯屬於自己，他個人的生命和後世子孫的傳承甚有價值。

四、構建技術主權

普京提出，2030年前國產高新技術產品在俄市場份額要提高1.5倍，6年內俄羅斯的非自然資源出口要增長三分之二，研發投入佔GDP比重要翻一番，達到2%。俄羅斯必須創造具有全球競爭力的科技創新能力，包括太空和核技術領域。普京提議，2030年前新辦50所工程技術院校、至少新建100個科技園區。

俄羅斯主權分為多個部分：政治、軍事、經濟、意識形態和價值觀。但如果沒有技術主權，僅靠熱情來實現發展是極其困難的。與此同時，「從國外購買一切」的失敗邏輯是不可接受的，無論俄羅斯如何成功規避制裁，俄羅斯需要國產飛機、國產船舶、國產機械、國產晶片、國產衛星，國產的先進武器、藥品和其他一切——甚至國產的文化和體育。這並不意味着完全自給自足、與世界隔絕，而是意味着不受任何敵人的攻擊。

戰爭改變了俄羅斯的國家版圖，並將深刻影響俄羅斯的未來。圖為2024年2月23日，烏克蘭第聶伯羅，俄羅斯出動無人機襲擊烏克蘭後，一名救援人員在受損的住宅大樓現場開展工作。（Reuters）

五、形成新的精英

普京宣佈了一項針對特別軍事行動參與人員的新人事計劃，類似於「省長學院」和「市長學院」，該計劃將被稱為「英雄時代」。普京強調，在政府、國有企業以及任何與國家利益相關的管理領域，在建立人才儲備時，應優先考慮那些能夠犧牲自己並領導他人的人。

普京指出，多個領域管理人員有所欠缺，未來幾年俄羅斯將面臨困難，管理者的素質問題將日益凸顯。幾個世紀以來，讓有奉獻精神、願意為他人犧牲自己的人去從政，一直是很重要的事情。只有那些為國家而戰的人才能有權影響國家事務。所以要創造條件，讓已證明個人能力的人得到晉升。

普京指出，大多數真正的英雄都是極其謙虛的人，這並非沒有道理。這意味着，目前擔任或希望擔任某些職位的人中，可能會有很多人並不是很謙虛。但最重要的是，俄羅斯有機會培養全新的、獨一無二的政治精英。這種情況在俄羅斯歷史上已經發生過一次，那就是衛國戰爭之後，前線士兵用實踐證明，什麼是責任感，什麼是集體精神，什麼是時刻準備在和平時期領導人民，結果非常好。所以，今天我們不僅「可以再現」歷史，而且「必須再現」歷史。

原文題目：Карта будущего: Путин показал, какой станет Россия к началу 2030-х



原文出處：https://russtrat.ru/analytics/29-fevral-2024-1626-12399



編 譯：李金萍，齊魯工業大學（山東省科學院）上合區域研究中心常務副主任、外國語學院國別研究中心副主任，副教授



中文刊載於「歐亞新觀察」微信公眾號，圖片為編者所加。

