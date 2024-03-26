美國擋箭牌已破　徵兵立法引內閣分裂　以色列政局已到臨界點？

過去近半年來，面對高達七成要求下台的以色列民意，人稱「比比王」（King Bibi）的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）一直在政治死亡的邊緣苦苦掙扎。3月25日，三道來自國內外的「催命符」降臨到其頭上，一個標誌性的以色列政治時代也許就要劃上句號。

拜登逐步背離

首先，美國拜登（Joe Biden）終於決定不再充當以色列在聯合國層面的外交「擋箭牌」，拒絕在安理會再次運用其否決權為以色列辯護。在美國的棄權之下，聯合國安理會其餘14國終於首次通過了要求以色列在加沙「即時停火」的決議案。決議同時要求哈馬斯「即時且無條件」釋放所有人質，卻沒有像美國、卡塔爾和埃及主導的停火協議談判般將停火與釋放人質扣上關連。

內塔尼亞胡當局馬上指責拜登政府改變一貫對以立場，決定取消由國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）和戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）領軍的以色列代表團原訂的訪美行程。美方對此表示失望。

美國副總統賀錦麗日前表明不排除以色列進攻拉法會帶來「後果」。（Reuters）

但同一時間，被普遍視為內塔尼亞胡黨內對手的戰時內閣「三巨頭」之一、現任國防部長加蘭特（Yoav Gallant），雖然同樣痛批聯合國安理會決議案「令人憤慨」，卻繼續其華府之行，25日見完美國國務卿布林肯（Antony Blinken），26日將同美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面。後者預計將同布林肯一樣向加蘭特提出地面進攻加沙「最後一城」拉法（Rafah）以外的「擊敗哈馬斯」方案。

值得留意的是，相較於2022年底重新上台後從未得到拜登遨請訪問華府的內塔尼亞胡，10月7日才加入戰時內閣的前國防部長甘茨（Benny Gantz）3月初已經在前者反對之下訪問了白宮。此刻得訪華府的則是利庫德集團（Likud）的加蘭特。兩人都似乎是有意伺機推翻內塔尼亞胡執政的人物。

3月25日，以色列國防部長加蘭特抵達美國國務院大樓，準備同國務卿布林肯會面。（Reuters）

特朗普「動搖」

其次，在美國民主黨政府開始以行動背棄內塔尼亞胡之際，美國共和黨的支持也進入了一種「不確定」的狀態。雖然共和黨的國會領袖力批參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）此前呼籲以色列提前大選、批評內塔尼亞胡是和平四大障礙之一的爭議言論，但特朗普（Donald Trump）在《今日以色列》（Israel Hayom）3月25日刊登的部份專訪內容中卻呼籲以色列要「搞定（finish up）」加沙戰爭、回到和平，並警告以色列「正在失去世界的一大部份，正在失去很多支持」。

特朗普一方面聲稱如果由他作主的話，他也會用跟以色列相同的手段來回應10月7日的哈馬斯襲擊；另一方面，他卻表明以色列「犯下了一個很大的錯誤」，特別提到以色列轟炸加沙的「照片和影像」是「最差勁的描繪」。

2017年5月，內塔尼亞胡接待到訪耶路撒冷的特朗普。（Reuters）

雖然特朗普聲稱自己是歷史上對以色列最好的美國總統，但從其近來多次並非一面倒支持以色列的表態來看，他也看到了美國民眾對於以色列的好感度正在全線下降（包括共和黨人；特別顯見於年輕選民、民主黨人和獨立選民），而他的取態當然也將跟着民情而轉變。

內塔尼亞胡全力站隊共和黨、孤注一擲特朗普勝選的賭局，就算押中了，也不會是全面的勝利。

國內進退不得

其三，在以色列國內，有關極端正統猶太教年輕讀經男子的兵役豁免爭議，正在撕裂內塔尼亞胡政府。對於內塔尼亞胡3月24日提出的相關立法初稿，總理民調支持度最高的甘茨和國防部長加蘭特都表明反對。主張極端正統派和阿拉伯裔公民也應該當兵的甘茨，更要脅會退出戰時內閣抗議。

3月23日，特拉維夫持續出現反內塔尼亞胡示威。示威者要求當局以拯救人質為先。（Reuters）

以色列總檢察長表明不能為此等立法辯護。由極右政客斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）主持的財政部也公布評估，稱如果不要求極端正統派服兵役而按目前以色列國防要求延長現有兵役制度服役時間的話，以色列未來十年將要為此付出相當275億美元的經濟代價。

以色列最高法院此前已經判決極端正統派年輕讀經男子免服兵役的傳統做法並不合法。經過多番延期之後，如果以色列國會不立法免除極端正統派的兵役，如今人數高達6.6萬的豁免人口從下周起就有服兵役的義務。

以色列的猶太教領袖對此大感不滿，此前曾警告如果極端正統派要服兵役，就會帶領教眾離開以色列。由於內塔尼亞胡依靠極端正統猶太教派政黨的支持執政，屬於該派的房屋部長Yitzhak Goldknopf已表明，「如果有一位真正的葉史瓦（Yeshiva，猶太宗教學校）學生要蓋上塔木德（Talmud，猶太經典），政府將不存在」。

3月25日，極端正統猶太教民眾在耶路撒冷慶祝普珥節。（Reuters）

內塔尼亞胡25日已經提出新的立法草案，作出了一些讓步。但甘茨表明不接受。身在美國的加蘭特早就表明，如果立法不獲甘茨支持，他也不會支持。曾屬內塔尼亞胡執政同盟一員的鷹派議員、前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）更引述19世紀末、20世紀初的鍚安主義「先烈」之名，呼籲內塔尼亞胡的利庫德集團黨人起來反對其新兵役制度的立法。

此刻，內塔尼亞胡已經陷入了進退不得的狀態。如果他過度要求極端正統派服兵役，該派政黨可能退出聯盟政府，結束其執政。如果他像今天最新的立法草案般，依然給予極端正統派多重優待（包括對於宗教學校逐步增加的徵兵配額、設立特別給極端正統派的國防相關職位、在立法過程中不對極端正統派年輕男士執行兵役相關法律等），利庫德集團內部有可能在國防部長加蘭特的影響之下出現分裂，使內塔尼亞胡失去國會多數支持。

根據以色列媒體的報道，內塔尼亞胡已向同黨部長們表示不會放棄立法，並稱如果不通過立法，政府將會倒台——由於目前民調顯示利庫德集團在大選中將會失去四至五成的議席，其言下之意就是希望黨友都會像他一樣以「保住權力」為念。

3月5日，甘茨不顧內塔尼亞胡反對訪美期間與參議院多數黨領袖舒默會面。（Reuters）

然而，極端正統派免服兵役的待遇一直是以色列民眾之中的一大裂痕，世俗化的以色列猶太人長期不滿政府對於極端正統派的優勢，此情在10月7日之後尤甚。同時，極端正統派出生率長期高企，更形成依然佔多數的世俗派擔心以色列會變成全面宗教化的保守國家。就算內塔尼亞胡能硬推立法通過，並力保執政聯盟不失，新一輪的街頭抗爭，甚至是大規模的拒服兵役運動（像去年反司法改革抗爭時一般），恐怕難以避免。

內塔尼亞胡曾在2001年一段後來流出的錄音中說過，「美國是一樣很容易調動的東西……他們不會擋路。」如今，無論是長年支持以色列的拜登，還是曾經反對奧巴馬簽署伊朗核協議的史上最高級猶太裔官員舒默，都愈來愈明確的站到內塔尼亞胡的對立面。而表面上看似堅定挺以的共和黨，也有着特朗普變善的暗湧。內塔尼亞胡這次真的能調動得了美國政治嗎？

過去15年來，以色列政治也被支持和反對「比比王」的兩派所定義。2019年以來四次選舉失敗後曾流放在野一年多，內塔尼亞胡卻能憑2022年的第五次嘗試「勝利回歸」，重新證明其「比比王」之稱並非浪得虛名。然而，經過10月7日的失敗之後，如今以色列政壇人人躍躍欲試，內塔尼亞胡半年來未能挽救民望。這一次，「比比王」的地位還能夠穩坐下去嗎？