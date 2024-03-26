無國界醫生：加沙停火兩周　不足以應對龐大人道需求

加沙戰事爆發逾5個月後，聯合國安理會昨日（25日）終於通過加沙停火決議，要求在下月9日結束的伊斯蘭齋戒月期間立即停火。無國界醫生（美國）總幹事貝努瓦（Avril Benoît）表示，決議是有益之舉，並必須配合跟進行動，但停火兩周完全不夠時間應對當地龐大的人道需求；無國界醫生再次緊急呼籲立即持續停火。



貝努瓦表示：「保護平民和民用設施，以及讓人們獲得人道援助，絕不能成爲其他東西的附屬條件。安理會成員必須藉此機會叫停對加沙平民的集體懲罰。我們已經目睹兩項安理會有關加沙人道危機的決議（2712及2720），很大程度上被以色列政府無視。安理會個別或全體成員均須確保衝突各方遵守決議的條文。」

安理會成員須確保停火決議不淪爲空話

貝努瓦指出儘管安理會成員贊成這項重要決議，以軍仍繼續襲擊平民、攻擊醫院，並阻撓人道援助。她表示：「獲重啟服務的醫院再次受襲；加沙主要的人道援助提供者及統籌者——聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處，也繼續面對資金被削減和行動受限。」

加沙南部營養不良情況惡化

無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）上周到訪加沙，包括前往南部馬瓦西（Al-Mawasi）視察組織於當地營運的基層醫療護理中心。他指組織於當地目睹不斷上升的營養不良率，並說：「在加沙中部的阿克薩醫院（Al-Aqsa Hospital），當地團隊必須決定把床位給予創傷者還是營養不良的兒童，情況十分艱難。 我們看到營養不良數字正在上升，趨勢非常令人憂慮和震驚，尤其是當你看到把食物帶入加沙是如此複雜至極。在加沙北部的情況更令人擔憂，我們對當地所發生的事情所知無多——北部遭受的是圍困中的圍困，要進入該地區極其困難。」

無國界醫生於馬瓦西的護理事務經理皮埃羅（Sofia Piñeiro）表示， 當地天氣寒冷， 居民只能棲身於擠迫的帳幕，故此患有呼吸道感染的病人偏多， 加上乾淨食水短缺，腹瀉及營養不良的情況普遍。

無國界醫生團隊繼續在加沙南部多個地點提供醫療護理，當中包括拉法（Rafah），那裡有150萬流離失所者，生活環境十分惡劣，獲得醫療護理和人道援助的機會極為有限。我們再次緊急呼籲立即和持續停火，並允許大量援助進入圍困地區，以挽救平民的生命。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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