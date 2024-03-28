荷蘭首相訪華管控中美科技戰風險？

中美科技戰去年下半年邁入新階段後，美國持續加大對中國圍追堵截力度，同時把封鎖行動加速推向中低端光刻機。在拜登政府加碼施壓下，荷蘭政府今年元旦取消出口許可，阻止荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）公司向中國出口舊款的深紫外線光刻機（DUV），是自2019年以來最大幅度收緊對中國銷售的晶片製造設備範圍和類別。



此舉不僅衝擊ASML的商業聲譽，也引發北京強烈不滿，為兩國關係注入更多不確定性。同時面臨美國及捍衛本國經濟利益的雙重壓力下，已擔任荷蘭首相逾13年的呂特（Mark Rutte），周二（26日）到北京進行兩天工作訪問。這是荷蘭首相三年冠病疫情以來首次訪華，旨在中美科技戰中開闢中間路線，穩定與中國日益緊張的關係。

中美科技戰2019年開打後，中荷蘭雙邊關係數年來持續微妙。在特朗普政府持續施壓下，荷蘭政府始終不允許ASML向中國晶片製造商出售最先進、價值1億6000萬歐元（約13.5億港元）的極紫外光刻機（EUV）。

拜登政府2022年10月單方面升級對中國的科技戰，全面收緊對華出口先進晶片製造設備，希望拖慢中國軍事和人工智能發展步伐。

美國去年初還與日本、荷蘭兩大晶片製造設備強國結盟，尋求共同限制中國獲得先進半導體制造設備，聯手削弱中國建設晶片產能的雄心。去年6月荷蘭政府擴大禁令到DUV，規定從9月起出口DUV設備也須申請出口許可證。

華為去年推出Mate 60 Pro，搭載據稱是中國中芯國際製造的7納米晶片，引發美國政界震盪。

中國通訊巨頭華為去年8月在美國商務部長雷蒙多訪華期間，突然開售新款智能手機，搭載據稱是中國中芯國際製造的7納米晶片，引發美國政界震盪。

這項突破不僅表明美國對華技術封鎖可能策略失效，為時已晚，無法進一步拖慢北京在國產晶片取得突破的步伐，科技戰2.0號角也由此吹響。

兩個月後，中芯國際被指使用ASML設備為華為生產7納米晶片，促使拜登政府去年底加緊施壓荷蘭，以補上對華科技圍堵的重大破口。

荷蘭元旦取消兩款對華DUV出口許可，儘管僅影響ASML在中國的少數顧客，短期仍將一定程度衝擊中國通過DUV生產先進、中檔和舊型晶片的能力。許多晶片持續短缺之際，儘管DUV比先進技術落後一代，仍是製造汽車、手機、電腦乃至機器人晶片必不可少的最常用設備。

中國商務部部長王文濤2024年3月27日在北京會見來訪的荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文（Geoffrey van Leeuwen）。（中國商務部）

中國國家主席習近平星期三（27日）在北京人民大會堂會見呂特時，強調「脱鈎斷鏈」沒有出路，開放合作是唯一選擇；人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。

習近平也表示，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐，釋放出西方持續加大對華科技圍堵力度都將是徒勞的信號。

呂特會後則向媒體透露，他告訴習近平荷蘭的出口限制並非專門針對中國，並強調荷蘭與中國的關係非常重要，明顯在安撫北京。

荷蘭是中國在歐盟的第二大貿易伙伴，雙邊經貿關係密切。但因俄烏戰爭爆發，中荷近年在貿易和科技領域摩擦持續加劇，導致兩國出現分歧。

荷蘭3月初宣佈正式關閉駐重慶總領事館，原因據報可能是在川渝地區的商業活動有限。但據《聯合早報》了解，荷蘭閉館消息突然，事前毫無預兆，相信與中西方關係近期持續緊張有關。

美國今年還繼續施壓荷蘭收緊限制，阻止荷蘭半導體儀器生產商ASML為中國客戶購買的敏感晶片製造設備提供服務和維修。 （Reuters）

儘管中荷關係出現顛簸，習近平星期三仍肯定荷蘭是中歐合作「門戶」，表示願同荷蘭保持各層級交往，堅持溝通對話。北京也願擴大進口荷蘭優質商品，歡迎荷蘭企業投資中國。

美國今年還繼續施壓荷蘭收緊限制，阻止ASML為中國客戶購買的敏感晶片製造設備提供服務和維修。若不能提供售後服務，中國的光刻設備一旦出現問題將無法運行。這對中芯國際等ASML的中國客戶而言，將是毀滅性打擊。

美國本月也敦促德荷日韓四國，進一步收緊對中國獲得半導體技術的限制，以阻止中國獲取荷蘭的光刻機及設備維修服務、日本的光刻膠等關鍵化學品、德國的光學元件等。美國同時還希望擴大圍堵中國的晶片聯盟，將德國、韓國也拉入並擴員至五國。

柏林去年曾考慮是否限制向中國出口晶片化學品，但定於4月訪華的德國總理朔爾茨尚未就此表態。

面對美國持續對華科技圍堵，以及中國市場對外資日益失去吸引力，北京影響西方科技大國的籌碼正急劇減少，目前只能更多利用西方一些國家在外交政策上渴望獨立自主，並釋放更多善意，才能與這些國家更好管控中美科技戰的風險。