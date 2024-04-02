美國國會辯論Tiktok剝離法案　專家：或大選過後才通過

美國要求中國互聯網巨頭字節跳動在六個月內剝離旗下短視頻平台TikTok、否則它將在美國面臨禁令的法案，要在國會通關成為正式法律估計要等上一段時間，至少會拖到今年11月5日美國總統選舉過後。



《海峽時報》分析報道指出，這項法案3月13日在眾議院獲得兩黨議員大力支持，順利通過，接下來將在參議院進行表決。參議院下星期一（4月8日）復會時可能擴大此法案，把其他社交軟件涵蓋在內，並且強化法案條款，預防可能受到的法律挑戰。

參議院也可能召開聽證會，就這個民意分化的課題，聽取更多方面的意見。TikTok在美國廣受歡迎，其活躍用戶幾乎佔了美國人口的一半。

參議院多數派領袖、民主黨大佬舒默（Chuck Schumer）尚未透露何時會對法案進行投票。美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）戰略技術項目主任劉易斯（James A. Lewis）指出：「任何法案到了參議院需要更多時間……參議員們須釐清一個根本問題：你要單單對付TikTok，還是要針對整個社媒？」

劉易斯說，參議院需要更多時間的另一個原因是要確保該法案萬無一失，不會重蹈前特朗普（Donald Trump）政府的覆轍。特朗普2020年執政期間試圖頒佈命令禁止TikTok，但被法院阻止。

TikTok法案放緩國會通關步伐也涉及政治因素。美國11月大選除了選總統，還將改選至少34名參議員和眾議院全體議員。選舉臨近之際，尋求連任的政治人物一般上不會急於通過重大法案，尤其是禁止一個擁有多達1億7000名美國用戶的社媒軟件。

劉易斯認為，從現在到11月美國大選之前，TikTok安全無虞，不過在選後新議員就任前召開的跛腳鴨國會，則有較大概率會通過TikTok法案。他說：「你會看到參議院和國會在今年內繼續討論這個問題，需要一兩年的時間才有定論。」

劉易斯指出，參議員們也將討論美國人在手機上下載中國應用軟件，可能帶來的安全風險。中國快時尚跨境電商Shein和電商購物平台Temu的應用軟件在美國的下載量位居前列。劉易斯說，美方最為關注的是下載中國應用軟件及其更新版本是否會讓中方乘機植入惡意軟件，破壞美國的關鍵基礎設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

