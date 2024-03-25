TikToker教新移民如何「依法侵佔空屋」　美國人嚇到不敢去旅行

一名擁有逾50萬粉絲的移民網紅，近日分享一支「侵佔房屋教戰影片」，告訴移民在美國入侵空屋，並行使「佔屋者權利」（squatter's rights）的小貼士。



事實上，房屋侵佔問題在美國部分區域愈來愈嚴重。美媒指出，在亞特蘭大部份地區，有些居民甚至不敢出遠門度假，擔心回家後發現房子遭人鳩佔鵲巢。

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《紐約郵報》報道，來自委內瑞拉的男子莫雷諾（Leonel Moreno）住在俄亥俄州，他在近日在短影音平台TikTok分享的影片中指出，根據美國法律，「如果房屋無人居住，我們就能佔有它」。

據報導，他指的應是《逆向佔有法》（Adverse Possession Law），也就是俗稱的「佔屋者權利」。在某些情況下，法律允許非法佔有者，在未經屋主同意下，對佔有的房屋享有權利。

莫雷諾指出，他有些來自非洲的朋友，已經霸佔了約7處房屋。他認為移民想要擺脫在街頭流浪的生活，避免成為「公共負擔」，就必須要入侵無人居住的空屋。

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他的影片隨後引發大批網友不滿。有網友在他的影片下方怒控「我敢肯定這違法，我認為他在鼓勵別人從事非法活動」，還有人要求聯邦調查局調查莫雷諾，目前該影片已從TikTok下架。

房屋侵佔近年已經成為美國紐約、洛杉磯與亞特蘭大等大城市的主要問題。部份亞特蘭大居民甚至不敢外出度假，擔心返家後發現家裏出現不速之客。

美國50州都有針對佔房者的法律，若他們合法佔用房屋，就會受到廣泛保護，屋主很難將他們驅逐。在紐約市，只要能在一處房產停留30天，就能主張佔屋者權利。

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