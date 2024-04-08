以色列突然撤軍南加沙　背後三大原因令人扼腕齒冷

打了6個多月，死了3萬多人，以色列突然撤軍了？以軍給新聞媒體發了一份聲明，說：「今天4月7日星期日，以色列陸軍第98突擊師完成了在汗尤尼斯的任務。該師離開加沙地帶」。 記者追問：這是否意味着所有以軍撤離加沙南部？以軍回答：「是的！」 按照以軍的說法，根據戰略需要，目前在加沙，還剩下一個納哈勒旅，控制着橫貫加沙的戰略要道內特扎里姆走廊（Netzarim Corridor）。也就是說，加沙的大規模戰鬥，就此告一段落。



本文獲牛彈琴微信公眾號授權轉載



圖為2024年1月1日，以軍在加沙邊境區域聚集。（Reuters）

早不撤，晚不撤，為什麼現在撤？ 原因您可能想不到。我們來簡單捋一下。以色列完成了作戰目標？

表面看，似乎是的。按照以軍的說法，以軍已擊斃1.3萬哈馬斯成員，包括5名哈馬斯高級指揮官，哈馬斯遭受重創。以軍方面，604名士兵戰死、3193人受傷。但就在以色列宣布撤軍當天，加沙南部的哈馬斯，仍在向以軍發射火箭彈。這就是以軍掃蕩6個月的成果！？

以色列不忍心繼續殺戮了？

畢竟，這種殺戮，人神共憤。

按照巴勒斯坦方面的統計，3.3萬多巴勒斯坦人死於以軍槍炮下，大部份都是婦女和兒童，其中1.3萬名孩子。加沙的孩子，真的長不大。

殺戮之後，是饑荒。按照聯合國估計，加沙的絕大多數人口（約220萬人），正面臨着饑荒。但以色列什麼時候怕過殺戮和饑荒了？國際社會一次次呼籲停火，都被以色列斷然拒絕。

我總覺得，這裏面最大的玄機，是兩個突發事件。第一個事件，就是炸死「世界中央廚房」救援人員。 這一次，死的不再是巴勒斯坦人，而是美國人、加拿大人、英國人、澳洲人、波蘭人……血淋淋的現實，讓全世界震怒。畢竟，這個慈善組織去加沙，真的是去奉獻愛心，去幫助挨餓的人們。他們事前告訴了以色列自己的行蹤，但他們卻被以軍炸死了。美國不得不譴責，英國不得不譴責，加拿大不得不譴責，原先對以色列態度曖昧的國家，都開始譴責，畢竟，以軍的炮彈，炸到了他們自己頭上。以色列難得地承認了錯誤，還解除了兩名軍官的職務。犯了眾怒的以色列，不得不有所收斂。

以巴衝突：非牟利組織「世界中央廚房」的一架汽車遭以軍空襲擊中，車上所有人喪生，當中包括多名外國人。（REUTERS）

第二個事件，也是更重要的事件，以色列惹了一個更強大的敵人。 那就是伊朗。以色列製造了一起「炸館事件」，出動戰機轟炸了伊朗駐敘利亞大使館，炸死10多人，包括伊朗高級將領。

伊朗很憤怒，發誓要報復。伊朗肯定也會報復。畢竟，使館是一個國家領土的延伸，「炸館事件」是伊朗的奇恥大辱。伊朗畢竟不是哈馬斯。伊朗已明確發出威脅，要讓以色列感到後悔。以色列自然不敢懈怠，以軍正高度戒備，以政府關閉了20多個駐外使領館。在更強大的敵人發動進攻前，以色列不得不收縮戰線。

最後，怎麼看？

請原諒，我還是感到很悲哀，也很悲觀。

畢竟這片淌血的土地，我曾經工作過幾年。當時就有一種說法，和平，100年都不可能實現。

幾點小感慨吧。第一，加沙戰事，只是告一段落。 請注意，不是結束，只是暫停。一旦國際社會對殺戮麻木了，一旦伊朗進攻的威脅解除了，你看吧，戰火又起，殺戮重開。

肯定確定也必定，還有更多的婦女和兒童，倒在血泊中。

你只是從一個噩夢中暫時醒來，但稍一入睡，更糟糕的噩夢在等待着你。第二，巴勒斯坦人的命，真不是命。 西方人常說，人生而平等。

在大學時，我老師吳克明教授的一句口頭禪就是：人生而平等，只是當他出生的時候。3萬多巴勒斯坦人被殺，西方震驚了嗎？100多記者被殺，世界憤怒了嗎？近200聯合國員工被殺，聯合國有制裁嗎？

直到真殺了西方人，西方才有所感覺，才對以色列真正施加了壓力。唉，巴勒斯坦人的生命不值錢，但西方人的生命就兩樣。儘管，這些罹難的西方人，確實也值得敬重。

以巴衝突：圖為2023年10月8日，加沙地帶南部汗尤尼斯（Khan Younis）兩名死於衝突的孿生男嬰出殯。哀悼他們的人抱着兩人遺體。衛生官員稱，他們的母親、3名姊妹都死於一場襲擊中。（Reuters）

第三，一箭三雕的算計。 從我們平常人的角度，以色列在加沙激戰正酣，真主黨、胡塞組織已經夠頭疼，為什麼還故意「炸館」，去惹伊朗人？

這就是不理解以色列，不理解內塔尼亞胡了。

以色列需要敵人，內塔尼亞胡尤其需要一個更強大的敵人。這位以色列的強人總理，實際正四面楚歌，以色列人示威遊行，要求他下台，對他進行審判。但一旦下台，醜聞纏身的他，百分百是牢獄之災。怎麼辦？內塔尼亞胡盯上了伊朗。故意轟炸伊朗大使館，打死伊朗高級將領，展現以色列的強悍，震懾伊朗和其他中東國家。這是目的之一。伊朗肯定會發動報復，一個更強大的敵人，迫使以色列人必須放下分歧，有利於穩固自己的地位。這是目的之二。伊朗會對以色列報復，也不排除會對美國下手，關鍵時刻，美國不得不力保以色列，還怎麼對以色列施壓？這是目的之三。

這就是算計，管他會不會洪水滔天。但洪水即將到來，我們將很快見識伊朗人的憤怒和報復。加沙迎來暫時平靜，但我們隨後還將看到新的掃蕩和殺戮。這就是中東，一個淌血的中東，和平路茫茫，滿目盡血光。 珍惜和平吧！