以軍從南加沙大舉撤出　嚴防德黑蘭　伊朗：以色列使館不再安全

以色列軍方發言人4月7日說，以軍從加沙地帶南部撤出幾乎所有地面部隊，加沙地帶目前僅留一個旅。此外《以色列時報》7日稱，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，以色列已完成可能與伊朗對峙的準備工作。



以色列防長加蘭特在與以軍作戰局局長巴修克和軍事情報局局長哈利瓦評估後表示，以色列已「完成對伊朗可能出現的任何情況做出反應的準備工作。」

差不多在同一時間，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）則引述最高領袖一名高級顧問說，以色列大使館「不再安全」。

以軍宣布撤軍之際，新一輪的以巴停火談判週末在埃及開羅舉行。美國及盟國認為停火至關重要，讓更多人道援助進入加沙，應對當地饑荒危機。根據停火新提案，以巴將停火6週，哈馬斯先釋放老弱受傷的人質，換取以方釋放在囚巴勒斯坦人。

在美國不斷施壓，以色列部份人士開始敦促內塔尼亞胡政府放棄進攻加沙南部城市拉法的計劃，他們認為停火和釋放人質才是首要任務。

迄今以軍尚未公布更多關於撤軍的細節，也上不清楚撤軍是否將導致以軍推遲對沙地帶南部城市拉法進攻的計劃。

圖為2024年1月1日，以軍在加沙邊境區域聚集。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話數小時後，《以色列時報》4月5日引述以色列總理辦公室稱將讓一個在2023年10月嚴重受損關閉的過境點暫時重開。

拜登在7名國際救援組織人員在加沙死後於4日告訴以色列總理內塔尼亞胡，美國接下來對以色列的援助將取決於以色列採取什麼具體措施保護加沙的平民和援助工作者。

拜登說：「美國對加沙的政策將取決於華府對以色列立即採取的這些措施的評估」。

白宮指他明確指出，以色列需宣布並實施一系列特定、具體和可衡量的步驟，以解決平民受傷害、人道苦難和援助工作者的安全問題。

圖為2024年3月6日，以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯之間的戰爭持續之際，從以色列南部看到的埃雷茲過境點（Erez Crossing）。過境點後方是加沙地帶。（Reuters）

以色列總理辦公室稱，該國安全內閣決定立即採取行動，改善加沙地帶的人道主義狀況。當局將臨時開放以色列南部的阿什杜德港（Ashdod，位於加沙以北約40公里），以便援助物資的運送，並開放位於加沙地帶北部與以色列交界的埃雷茲過境點（Erez Crossing）。

這是以色列在這一輪以巴戰爭爆發後，首次開放埃雷茲口岸。它在2023年10月7日新一輪以巴戰爭爆發當天嚴重受損。

以色列亦允許「透過凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點增加[來自]約旦的援助」。

以巴衝突：非牟利組織「世界中央廚房」的一架汽車遭以軍空襲擊中，車上所有人喪生，當中包括多名外國人。（REUTERS）

非政府組織（NGO）世界中央廚房（World Central Kitchen）7名援助工作者4月1日在加沙地帶中部死於以色列的空襲。內塔尼亞胡承認誤襲，導致7人死亡。世界中央廚房創辦人安德烈斯（José Andrés）4月3日稱以色列軍隊有系統性地、逐部針對他們的車輛。

在一貫「企硬」挺以的美國，拜登一直抵住外界要求其停止援助或停止向以色列運送武器的壓力。他今次警告標誌着他第一次威脅可能改變有關做法，這一發展可能會改變近6個月戰爭的動態。