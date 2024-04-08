菲律賓跳上美國「軍事抗衡中國」的賊船　當心在南海被中國打臉

4月7日，菲律賓與美國、日本、澳洲一起在中國南海舉行首次聯合海上演習，其中包括反潛戰訓練，以展示武力。演習區域位於菲律賓巴拉望島西北近海海域。菲律賓防長特奧多羅（Gilberto Teodoro）稱，此次軍演將是菲律賓建立「個體和集體自衛能力」系列活動中的第一次。

日經網站6日報道說，四國國防部長在當天發表的聯合聲明中宣稱，他們將在菲律賓「專屬經濟區」內開展「海上合作活動」，以展示就支持自由開放的印太地區加強合作的「集體承諾」。四國海空力量將參與演習，「此次海上合作活動將加強四國防務力量在理論、戰術、技術和程序的互操作性」。四國聲明雖未點名中國，但菲律賓《星報》稱，此次演習正值四國加強關係，抗衡中國在該地區日益強勢之際。

參加此次聯合軍演的菲律賓、日本、澳洲三國，任何一個國家與美方進行聯合軍演都不奇怪，因為他們都是美國的軍事盟友，都有美國軍事基地和駐軍。但是，菲律賓和這三個國家一起參加針對中國的聯合海上軍事演習，而且還公開聲稱是為了「抗衡中國」，就比較少見了。

中國國防部因此回應稱，「菲方倚仗外部勢力撐腰......頻繁在海上侵權挑釁、製造事端......可以說是在危險的道路上越走越遠。中方不會任菲胡來......菲方應該認識到：挑釁滋事是得不償失的，倚靠外人是根本靠不住的。」

王毅外長也曾在電話中警告菲外長說：「中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。」「如果菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。」

中菲關係・南海・仁愛礁：圖為2024年3月5日，一艘中國海警船隻擋住菲方船隻前往南沙群島仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁，Second Thomas Shoal）執行補給任務的航道，菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）成員在場戒備。（Reuters）

問題是，小馬可斯政府根本聽不進中方的勸告。美國方面，美軍駐太平洋司令約翰·阿奎利諾（John C. Aquilino）也給菲律賓打氣，他在國會作證時稱，一旦菲律賓與中國在南海衝突中出現菲律賓軍人傷亡事件，就會啟動1951年美菲簽訂的《美菲共同防禦條約》，和菲律賓聯手採取軍事行動。

為檢驗美菲友誼是否具「塑料屬性」，同時也為表明中國態度，不久前，在仁愛礁驅離菲方給坐灘軍艦提供補給的「漁船」時，中國海警小試牛刀，罕見動用了水炮。而菲律賓不僅沒有就此收手，反而更進一步加大了「抱美國大腿」的力度，還拉上了日本、澳洲一起給自己壯膽，頗有點耍橫給中國看的意思。

殊不知，為南海幾個小小的島礁，美日澳是不會冒險和中國開戰的。對菲律賓的挑釁，中國採用軍事手段打擊的可能也不大。中國不像斯拉夫人那樣缺乏戰略定力，一遇刺激就光膀子下場手撕對手，也不會刻意挑戰美菲軍事同盟。為區區幾個島礁，陷中國與東南亞乃至整個西方對立的陷阱，中國沒那麼愚蠢。

但是，即便不用軍事手段，中國也有一百種辦法讓菲律賓難受。比如，禁止菲律賓為坐灘軍艦提供補給，拖離或炸沉坐灘軍艦，或在仁愛礁或黃岩島或其它島礁啟動吹填造島等等，每一種手段，都相當於把小馬可斯放到火上烤。

考慮到南海整體局勢，以中菲關係目前的緊張程度，還不至於走這一步，但是如果菲律賓在美日澳這條船上跳得越來越歡，難保中國不會出手打臉。

（轉自微信公眾號杭子牙）