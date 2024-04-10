產能過剩論｜怎不去華為、比亞迪看看？ 耶倫還是缺少點勇氣

時隔9個月，美國財政部長耶倫再次訪華。4月4日至9日，為期6天的訪華行程豐富且罕見。

在華期間，耶倫和多位中國高級別官員進行了會面，吃了粵菜還打卡川菜，逛了故宮還喝了啤酒，期間還與北大師生交流......

「現在這種高級別官員的長周期訪問已經很少見了，有時候一些官員的訪問甚至持續不到24小時。從時長來看，耶倫此行應該算是比較奢侈的。」中國社會科學院美國問題專家呂祥對觀察者網表示，這也說明耶倫作為最重要的拜登內閣成員之一，希望對中國有更廣泛、更多層面的了解。

圖為2024年4月8日，中國北京，美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）在京A啤酒廠飲啤酒。

因此，呂祥認為，耶倫的整個行程主要可以分為三個層面的活動，第一，與中國國家層面的領導人進行會面，從總理到副總理，再到相關部長等；第二，和中國幾位地方領導人進行會面，包括廣東省長、北京市長等；第三，在華開展一系列民間交流，比如享受中國美食等。

「這可能給她上了很好的一課。像廣州陶陶居這類餐廳，人均消費100多元，也就是十幾美元，就可以吃到非常可口的美食，這對一個美國人來說是不可思議的。假如現在給你15美元，在華盛頓你可能一碗榨菜肉絲麪都買不到，這種反差真的很大。耶倫會更好地理解中國所謂的『廉價』商品到底是怎麼回事。」

耶倫應該也能看到，中國的人均收入雖然距離美國有不小差距，但是老百姓的獲得感比美國高得多。

背後是美國國內政治議題

今年是美國大選年，目前距離大選僅半年左右時間。日前耶倫來華進行為期6天的訪問，並且拜登政府透露，布林肯也將也將在數周內訪問中國，美國高官在當下這個時間點接二連三訪華，目的何在？到底想來談什麼？

「他們選擇此時訪華還是挺有意思的。」呂祥分析道，按說這屆美國政府已經進入到「垃圾時間」，好像不需要再跟中國談太多，談了也做不到，因為他們沒有實施新政策的時間。

「現在普遍預計，一旦民主黨不能用司法手段『淹沒』特朗普，拜登輸掉大選幾乎是註定的。對美國高級官員，尤其是耶倫這個年齡（77歲）的官員來說，目前大概率進入到了人生政治生涯的最後階段。」

他認為，這個時候耶倫等人選擇訪華，說明他們還是希望在本屆政府末期能稍微在外交上有所作為，同時他們也會較多考量「將外交服務於國內政治」，尤其是這次耶倫不斷談到產能問題，這背後是美國國內政治議題。

耶倫2024年4月8日在北京會晤人民銀行行長潘功勝。（Reuters）

近年來，美國大力倡導綠色能源發展，即便採取了很多補貼鼓勵政策，發展似乎也並不樂觀。與此同時，美國政府反而遭到了傳統燃油車企的反抗，工人罷工問題嚴重。去年，美國國內就掀起過規模巨大的罷工浪潮。

「此次耶倫的訪華行程很大一部分在於應對美國國內政治的需要。」呂祥說，她想要策應拜登的選舉，看看還有沒有希望再贏下一些關鍵州，比如密歇根州（美國汽車工人聯合會所在地）。民調顯示，目前兩個總統候選人在該州的支持率不相上下，而能不能贏得所謂工人階級的支持，就是密西根州選情的關鍵所在。

因此耶倫不斷強調產能問題，實際上是說給美國國內聽的，想要讓美國民眾感覺本屆政府對國內產能十分關關心呵護。但是我不得不說，耶倫要保護的實際上是落後產能，對美國未來經濟健康不會有任何助益。

美國車廠工人2023年9月22日在密歇根州的車廠外罷工（Reuters）

除了服務於美國國內政治之外，呂祥還提到，在當前形勢下，美國高級官員來華也有「觀察」的意思。

「美國作為域外勢力近期在南海不斷挑釁滋事，而任何參與挑釁的一方，也都很擔心萬一挑釁失控怎麼辦。」他補充道。

既然到了廣東為何不去參觀比亞迪、華為？

耶倫此次訪華的第一站廣東，是中國新能源汽車大省。

廣東去年新能源汽車產量達253萬輛，全國每4輛新能源汽車就有1輛是「廣東造」。廣東新能源汽車智能生態工廠，每53秒便能下線一台車。根據世界經濟論壇的評選，這裏是唯一在智能製造和數字化水平層面入選「燈塔工廠」的新能源汽車工廠。

在這裏，耶倫能看到的恐怕不是過剩產能，而是優質產能。

「我認為耶倫缺乏一點勇氣，她既然到了廣東，為什麼不去深圳參觀一下比亞迪、華為，看看他們的產能是如何形成的？」呂祥說，耶倫這個年齡的高官，可能真的沒有勇氣去參觀中國工廠，她仍然沉浸在美國工業絕對領先世界的迷幻中，她不敢去。

2023年9月25日，華為發布新產品後，北京一名男子在華為旗艦店買完東西。（Getty Images）

「之前美國有一種輿論說，中國還在依靠給工人每月3000元人民幣的低人權待遇來維持產能優勢，但事實是這樣嗎？中國現在在『燈塔工廠』、無人工廠等先進產能方面，是全球最先進的。我們不妨對比特斯拉在上海的工廠和在美國的工廠，就像是兩個時代的工廠。」

實際上，對於耶倫關切的產能問題，中方在其訪華期間做出了詳盡、耐心、全面的解釋。

比如說，財政部副部長廖岷在媒體吹風會上提到，應結合全球分工和國際市場情況分析產能問題。以新能源汽車為例，根據國際能源署測算，2030年全球新能源汽車需求量將達4500萬輛，是2022年的4.5倍；全球光伏新增裝機需求將達到820吉瓦，是2022年的約4倍。當前產能遠遠不能滿足市場需求，特別是眾多發展中國家對新能源產品的潛在需求巨大。

所謂「產能過剩」是市場機制發揮作用的表現，供需平衡是相對的，不平衡往往是常態，在任何實行市場經濟體制的經濟體都可能發生，在美國等西方國家歷史上也多次出現，解決這些問題主要還要依靠市場按照價值規律進行調節。

作為經濟學家的耶倫，難道會不知道嗎？

「美國現在試圖炒作中國的綠色產能過剩，實質上是希望中國給美國留時間。」呂祥說，他認為，耶倫作為經濟學家是有建樹的，但是作為官員，她有時不得不說一些莫名其妙的話。

中國新能源產業歷經數十年長足發展，已經具備很強的國際競爭能力，有望為全世界的綠色能源產業提供巨大動能。

耶倫訪華：美國財政部長特耶倫2024年4月7日在中國北京人民大會堂會見中國總理李強（Tatan Syuflana/Pool via REUTERS）

「現在國內的企業已經躍躍欲試，陸續在國外投資擴產，但是也都小心翼翼，生怕哪裏又會觸碰到美國的脆弱神經，惹上麻煩。」呂祥提醒道，美國現在以產能問題為藉口，想限制中國優勢產能的對外擴展，之後可能會聯合其試圖說服的歐洲和日本，一起對中國的產能優勢進行限制。

「目前針對中國電動汽車，美國的政策主要是預防性的。美國絕不會乖乖看中國產業崛起，一定會陸續施展各種關稅的、非關稅的無理手段來應對。中國企業必須對此做好準備。」

一輛比亞迪秦（Qin）型號汽車在中國北京的街道上行駛。（Reuters）

「對中國既打壓又利用」

在強調產能過剩的同時，耶倫也重申了美國不尋求對華脱鈎，並且表示對中國產能過剩的擔憂並非出於「反華情緒」或「脱鈎意願」。

「這體現出了美國的兩面性。」呂祥說，一方面美國捨不得中國市場，想搭上中國發展的快車。包括星巴克、蘋果公司以及一些美國認為不敏感的半導體企業，都希望借中國市場來發展自己。另一方面，他們有所謂「兩個擔心」，一是擔心中國高科技領域的崛起，二是擔心中國優勢產能的崛起。

美國的兩面性體現在對中國既打壓又利用。這種兩面性對華政策會經歷一個長期博弈過程，很難說何時會達到平衡。我預計，如果未來三五年內，中美雙方沒有發生戰爭這類劇烈衝突的話，也許能在當中某一時刻達成博弈的平衡點。

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）在近日訪華期間表示將繼續投資中國巿場。圖為他在2024年3月24日北京舉行的中國發展高層論壇 (CDF) 上演說。（Reuters）

談及當下的美國政治，呂祥表示，美國如今這一代政客，缺乏基辛格那一代人的戰略思維。耶倫生於1946年，即美國所謂戰後「嬰兒潮」的第一年。這一代美國人在冷戰中長大，對美國的能力有一種無條件迷信，對美國在世界上遭受的挑戰也明顯認識不足，總自以為能操縱全球來實現利益。

「美國的老人政治已經給美國增添了很大的戰略風險，其中最大的危險就是失控，指揮控制鏈很有可能突然斷裂。」

呂祥說，事實上，無論美國今年選舉結果如何，美國的老人政治還要維持近5年才可能迎來換代。因此，老人政治陰影下的美國，其決策可能暴露出各種風險因素。此時，中國擔負起一個大國的責任，就顯得格外重要。

本文轉載自觀察者網

