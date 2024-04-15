朔爾茨訪華｜分析：率龐大政商代表團　料尋求更大貿易平衡

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）星期天抵達重慶開啟訪問中國的行程。專家分析，朔爾茨此次率龐大政商代表團訪華，釋放希望加強對華貿易的訊，但預計將與北京討價還價，尋求更大程度的貿易平衡。



朔爾茨星期天（4月14日）上午乘機抵達重慶，是2021年底就任總理以來第二次訪華，也是今年首位訪華的西方大國領導人。他上次訪華是在2022年11月，成為3年新型冠狀病毒感染期間首位訪華的歐洲領導人，當時僅逗留北京1天。

朔爾茨此次訪華則長達3天，是他2021年代出任總理以來時間最長的一次出訪。

朔爾茨星期天參觀德國汽車供應商博世（Bosch）位於重慶主城西南九龍坡區的工廠，參觀可持續氫動力生產設施。他當天也與中共重慶市委書記袁家軍、市長胡衡華舉行會談。

德國總理朔爾茨2024年4月14日至16日對中國的正式訪問。4月14日他抵達重慶後，首站參觀博世氫動力系統（重慶）有限公司，該公司由德國博世集團與慶鈴汽車集團合資成立。（Reuters）

這次隨朔爾茨出訪中國的，包括負責環境、農業、交通3名內閣部長，以及包括奔馳、寶馬、巴斯夫等德國汽車和化工企業的10多名高管。

朔爾茨訪華之際，歐盟正對中國電池、電動車等是否獲國家補貼展開多項調查，引發德國汽車行業擔心可能導致貿易戰，並損害德企在全球最大汽車市場的前景。

儘管德國近年不斷強調對中國「去風險化」，但去年兩國貿易額仍超過2500億歐元，中國並連續第8年成為德國第一大貿易夥伴，目前有逾5000家德企在華運營。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，右一）2024年4月14日抵達重慶後，與中國駐德國大使吳懇（左一）握手。重慶市副市長張國智（藍色西裝外套者）亦在場迎接。（Reuters）

中國震旦智庫執行長、高級研究員朱明接受《聯合早報》採訪時指出，儘管中德貿易額過去兩年已下降近兩成，但兩國經貿持續深入綁定，最大的10家德企中有7家與中國聯繫緊密。

他分析，中德在勞動密集型領域的貿易額下降，但德國持續高度依賴中國原材料、特定金屬，乃至電動車、鋰電池及太陽能「新三樣」。柏林警惕之餘，並未如美日採取對北京「新三樣」加碼關閉市場的做法，同時也加大對中國電動車企的投資力度。

朱明認為，朔爾茨此次訪華可能要求北京降低對歐洲汽車徵收高額關稅，尋求更大程度的貿易平衡。他預期中國可能加碼解決與德國貿易不對等的問題，讓步降低上述關稅，以降低柏林加大與北京合作在歐盟內部面臨的巨大壓力。

另一方面，朔爾茨赴華前再度呼籲中國不要支持俄羅斯侵略烏克蘭，表示這將是他在北京會談的一個重要部分。德國星期六（13日）並宣布，將向烏克蘭提供多一套美國「愛國者」防空系統。

拜登2024年2月9日在白宮與朔爾茨會面。（REUTERS）

朱明分析，德國向基輔提供第三套美製「愛國者」防空系統，並非針對中國在烏克蘭問題上的立場，而是為了應對俄羅斯無人機對烏克蘭的攻擊，避免能源基建繼續被毀，為西方援烏製造新挑戰並加重財政負擔。

他研判朔爾茨預計仍會尋求中國進一步對俄羅斯發揮影響力，希望莫斯科降低攻擊烏克蘭能源設施的烈度，但相信不會對北京抱有過高期望，也不會強烈施壓。「經貿方面的議題，才是朔爾茨此次訪華的一個大頭。」

朔爾茨星期一（15日）將續程上海會見外貿商會代表，與同濟大學學生舉行討論會，並與中共上海市委書記陳吉寧舉行會談。