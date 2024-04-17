為「台灣有事」 做準備　日本幾乎把全境闢為戰場？

日本共同社近日刊發報道《日政府將16處機場港灣指定為「有事」據點》，報道稱，考慮到對中國海洋活動和「台灣有事」的擔憂，為加強防衛能力，日本政府決定將位於北海道、沖繩等地的16個機場和港口指定為「特定使用機場港口」，並對其進行修整和擴建。

共同社還配發了相關製圖，從圖片上看，16個機場與港口分佈在日本國土所及全境，包括與台灣近在咫尺的沖繩縣那霸機場和石垣港，特別以北海道、四國和九州三個島為主，特地避開了東京等核心城市圈所在的本州地區。

這16個基地都具有非常強烈的針對性，位於那霸及石垣島的兩個基地可以完整覆蓋台灣和釣魚島海域，位於九州和四國的基地可以輻射到中國東部沿海主要區域而且可以為台海及釣魚島海域提供戰術支持，位於北海道的五個基地可能主要是為了防止衝突爆發時被俄羅斯和朝鮮抄後路。

除了上述系統性整體佈局，在最敏感的台灣海域，兩年前日本即開始做重點部署。在和台灣相距僅兩百多公里的石垣島，日本防衛省去年就開始向這裏運送彈藥，加快部隊部署。另外還有消息說，日本已經從美國購買了400枚戰斧導彈，並且計劃加長射程後將它們部分部署於石垣島。

日方此舉頗有闢全境為戰場，一旦「台灣有事」，就像皇軍在二戰中抵抗美國進攻一樣，不惜「玉碎」也要和中國一搏的意思。

值得注意的是，除了上述日本防務省的軍事部署，美國也正全面強化升級與日本的軍事聯盟關係，包括重組日美軍聯合作戰司令部，合作生產武器等。4月10日，岸田文雄與拜登在華盛頓舉行峰會並發表聯合聲明把中國當成了共同的防範與對抗對象，重申《美日安保條約》適用於釣魚島，指責中國在南海最近所採取的「危險和升級性的舉動」，並明確介入到台灣問題。

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄4月10日在華盛頓白宮舉行峰會並召開聯合記者會。（Reuters）

拜登在聲明中還「重申美國仍然毫不動搖地致力於按照條約第五條保衛日本，並使用全方位能力，包括核能力。」 岸田文雄也表示會致力於「從根本上加強自身防務能力和作用，並按照條約加強與美國的密切協調。」

將日本防務省的部署與日美升級軍事聯盟關係的事情聯繫到一起看，日本試圖通過緊抱美國大腿，維護在釣魚島的利益，介入台海和南海事務，遏制中國影響力提升的用意特別明顯。

而鑑於美國對西太平洋區域格局的安全評估及美日軍事同盟升級，不排除美國未來也會進一步加大在日本的軍事部署力度，提升駐日美軍的武器水平，包括協助日本擁有核潛艇等進攻性大威力武器，這將對中國構成實質性嚴重威脅。

二戰後的日本表面上看一個和平國家，但其實因為日本民族的內在性格，這是一個賭性極強、極有野心的國家。對中國崛起的恐懼可能只是一個藉口，他們對台灣的「惦記」以及對區域和平的威脅決不能低估。

歷史已經反覆證明，日本不可能長期心甘情願受縛於和平憲法，一有機會一定會想辦法突破束縛，謀求區域霸主地位。美國的中國戰略則被日本視為是一個歷史性機會，出於遏制中國的需要，美國也正一步步釋放出日本靈魂裏深藏的戰爭魔鬼。動盪格局下，西太平洋國家一定要當心這隻魔鬼。