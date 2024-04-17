拜登按住了以色列？不可小覷以色列極右翼　還有一大變數

伊朗對以色列進行空襲後 「內塔尼亞胡與拜登通話後取消回擊伊朗」迅速登上熱搜，似乎在說以色列已經不會再進行報復了。但事實的情況是，以色列戰時內閣經過幾小時討論，在會議上，儘管以色列戰時內閣成員贊成對伊朗展開反擊，但未就何時以及如何反擊達成一致。



果然，當地時間15日，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在不到24小時內第二次召集戰時內閣會議後，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）當地時間16日在朱利斯軍事基地表示，以色列在遭到伊朗襲擊後，不會「無動於衷」，伊朗也不可能「逃脱懲罰」。以色列將會在自己選擇的時間、地點，以自己的方式來回擊伊朗。以色列國防軍（IDF）總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）此前在以色列南部的內瓦提姆空軍基地表示，伊朗對以色列發動的導彈和無人機襲擊「史無前例」，將「遭到回應」。



報道稱，內塔尼亞胡政府的一些極右翼成員呼籲對伊朗採取「迅速有力的報復」。一名了解內閣討論情況的以色列官員匿名錶示，內閣正在考慮多種選擇，從外交手段到立即打擊，但沒有透露更多細節。另據以色列第12頻道電視台15日報道，以色列戰時內閣已決定「明確而有力地」對伊朗襲擊作出反擊，旨在表明以色列「不會允許對伊朗如此大規模的攻擊不作反應」。

準備的來說，現在以色列內部的爭議在於，要以何種方式去回擊伊朗。根據以色列媒體報道，以色列內閣的極右翼成員對內塔尼亞胡遲遲沒有反擊感到不滿，他們現在集體對後者施壓，要求對伊朗採取回應:「不是普通的報復行動，而是重大行動。」所以，沒有立即對伊朗回擊，只是以色列內部對如何回擊有分歧，內塔尼亞胡為首的一派不想要事情鬧太大，想要普通報復，而極右翼是想要擴大升級進行重大行動。

以色列國防軍（IDF）總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）3月與其他官員一起到訪加沙希法醫院視察。（ Reuters）

當前以色列不單單是極右翼在支持對伊朗回擊，就連戰時內閣成員、反對黨國家團結黨領導人甘茨（Benny Gantz）也支持對伊朗回擊，甚至態度更激進。甘茨往往被認為是中左翼，但這個也是大鷹派。

甘茨之所以被認為中左翼，只是因為他對待加沙的態度，是跟美國民主黨一致，都是試圖用温水煮青蛙，來長期瓦解對方抵抗意志。所以前段時間，甘茨才剛擅自訪美，惹得內塔尼亞胡大怒。但這不代表甘茨這個中左翼是鴿派。比如，這次伊朗襲擊過程中，甘茨就馬上提議，要在伊朗襲擊進行中，立即對伊朗發動反擊。但此舉遭到內塔尼亞胡在內的其他內閣成員反對，他們也不是反對反擊，而是認為當以色列空軍專注於攔截伊朗來襲導彈與無人機時，同時開展對伊朗襲擊的反擊行動的壓力很大。

在4月14日的戰時內閣安全會議結束後，甘茨發表聲明說，面對伊朗的威脅，以色列將建立一個地區聯盟，以適合的方式和時間向伊朗索要代價。所以，現在最諷刺的是，以色列的戰時內閣裏，極右翼和中左翼都是瘋狂支持對伊朗反擊的。內塔尼亞胡本身也算是鷹派了，結果跟他們比起來都顯得温和，被人當做剎車片，但內塔尼亞胡這個剎車片現在都快報廢了。

戰時內閣成員、前國防部長、反對黨國家團結黨領導人甘茨（Benny Gantz）也支持對伊朗回擊。（ Reuters）

即使美國強壓下來，不讓以色列對伊朗進行回擊，但以色列極右翼也有可能「另闢蹊徑」。現在以色列的戰時內閣基本不存在鴿派，都是一群極端的人。以色列之所以會形成這種極端扭曲的政治生態，跟其長期扭曲的政治土壤有很大關係。

以色列對內宣傳，結合猶太教義讓以色列民眾認為自己是上帝選民，是天然高人一等。《以色列時報》在2022年7月刊登過一篇博客文章，從中看到這種錫安主義者扭曲的意識形態。文章標題就寫着《不喜歡某些種族是種族主義，視猶太人平等是反猶太主義》，作者於文中寫道:「當一個人說猶太人和其他人一樣時，你就是一個偏執狂。你不需要看不起猶太人才能成為反猶主義者。」

基於教義長期形成這種「唯我獨尊」的觀念，這實際上是一種整體的種族主義。以色列建國後，因為外部這種群敵環伺的環境，加深了以色列這種扭曲的整體意識形態。

2024年4月14日，德國柏林有民眾集會聲援以色列，反對伊朗向以色列發動空襲。（Reuters）

以色列極右翼一直試圖把美國拖下水。當前以色列軍方基本被極右翼把持。以色列悍然空襲伊朗大使館的事情，很可能就是以色列極右翼獨走搞出來的事情，目的就是為了擴大地區衝突，來把美國拖下水。

以色列著名記者羅南·伯格曼發表在以色列《新消息報》的文章，也提到類似的觀點。他提到，以色列在襲擊伊朗駐大馬士革領事館之前並沒有通知美國，這次襲擊正是為了讓美國捲入與伊朗的戰爭，以期以色列通過升級戰爭擺脱目前的困境。

其實以色列極右翼，就是想讓美國去打伊朗，畢竟以色列自己本身是沒有真正進攻伊朗的能力。所以，當拜登明確告訴內塔尼亞胡，美國不支持對伊朗進行回擊時，以色列極右翼才會顯得如此坐蠟。

從以色列極右翼角度來分析，既然以色列極右翼炸伊朗大使館，是想拖美國下水。那麼現在拜登政府明確告知，不支持對伊朗進行回擊時，以色列極右翼要麼選擇偃旗息鼓，要麼選擇進一步擴大事端。而已經瘋狂的以色列極右翼，還是更有可能去做一些極端的舉動。

伊朗空襲以色列：伊朗德黑蘭街道上的反以色列廣告牌。（Reuters）

不要用理性人的思維，去揣摩這些極端的思維，那樣的話，很容易得出一些錯誤判斷。很多人的分析，不能說有錯，但關鍵大家都習慣去基於理性人的思維分析，總覺得對方也會跟我們一樣做出一些理性決策。但顯然，這並不符合現實。以色列要是理性的話，就不會這樣公然在全世界面前搞直播式大屠殺。

此外，以色列極右翼可能還有另外一個選擇，就是等特朗普再次上任。特朗普在4月14日，還怒批拜登對伊朗態度軟弱。特朗普在賓州一場造勢活動上說：「祈求上帝保守以色列人民，他們正遭受攻擊，那是因為我們展現出極大的軟弱。」特朗普的支持者裏，很多是福音派教徒，他們是基於宗教因素狂熱支持以色列，所以特朗普自然就比民主黨更狂熱支持以色列。基於對以色列支持的需要，共和黨自然會選擇更加敵視伊朗。

2015年奧巴馬和伊朗達成伊核協議，這直接導致當時美國和以色列關係陷入冰點，當時內塔尼亞胡是猛烈抨擊奧巴馬政府。2017年，特朗普上來後，美國和以色列的關係才迅速回暖。特朗普先是撕毀伊核協議，然後還在2018年把美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷，這是前所未有的舉動。所以，內塔尼亞胡後面還把戈蘭高地一塊新定居點用特朗普名字命名。

田納西州納許維爾全國宗教廣播基督教媒體大會上，有特朗普的支持者戴着「讓美國再次祈禱」的帽。（Reuters）

特朗普去年11月發布的競選廣告，直接說「如果讓美國人流一滴血，我們會讓你流一加侖血。」這個競選廣告就是專門針對伊朗，特朗普在廣告裏表示「有31名美國人在以色列喪生」，「伊朗幫助策劃哈馬斯襲擊行動」，並指責美國現任總統拜登把「（美國）納稅人數十億的錢給了伊朗」。

然後特朗普對「美國的敵人」放狠話說， 「一旦他『回到白宮』，他將確保『美國敵人』知道，如果他們『讓美國人流一滴血，我們會讓你流一加侖血』。」可能有人會說特朗普只是競選前打打嘴炮放狠話，但要注意，特朗普是一個比較注重兑現競選承諾的人。

而且為了迎合福音派新教徒對伊朗的敵視，特朗普一直以來都不加掩飾展現對伊朗的敵意，所以才會在2020年初悍然炸死伊朗將軍蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。如果當前是特朗普在任上，估計就不是拜登這樣說「不支持對伊朗進行回擊」，可能早就跟伊朗打起來了。相信特朗普當選的話，美國被以色列極右翼拖下水的概率會大大增加。試想，特朗普的「瘋狂」+以色列右翼的「極端」會給中東帶來什麼？