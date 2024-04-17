勸阻以色列背後　英美的私心暴露無遺

依照英美與以色列的盟友關係，「小兄弟」被伊朗報復了，應該和小兄弟一起打回去才對，最起碼也不要阻攔小兄弟打回去。

但是無論英國還是美國，都在「勸阻」以色列，勒令以色列不得還手，拜登為此還在第一時間打電話給內塔尼亞胡施壓。

是英美突發善心，要做中東和平的捍衛者了嗎？非也！如果這兩個國家愛好和平，就不會有歷次中東戰爭了，巴以衝突早就平息了。

英美所以要求以色列不得還手，主要是為自身的利益。

歷時近半年的以巴衝突，以色列軍隊在加沙的殘殺，不僅消耗掉了猶太人二戰中因遭希特勒德國屠殺收穫的政治同情，還讓站在以色列身後，為以色列提供戰爭支持的英美兩國飽受輿論譴責，兩國的國家形象與道義賬戶損失慘重，拜登政府被架到了火上烤。

以巴衝突：2024年4月2日，以色列軍隊在經過2周的行動後從希法醫院（Al-Shifa Hospital）及其周圍地區撤出，一名人員在受損的希法醫院附近察看。（Reuters）

特別自進入今年以來，反對美國繼續支持以色列屠殺的聲浪在美國國內爆發，有美國軍人為此在大使館前自焚，有國務院僱員為此發表公開信辭職，共和黨又趁機發起圍攻，讓拜登政府倍感壓力。

今年是美國大選年，特朗普氣勢如虹，拜登本來就不站優勢，如果這樣任以色列這樣搞下去，今年大選指定沒戲。

因此，拜登迫切需要巴以衝突儘快結束，讓美國在道德上不再失血，自己也從火爐上下來，集中精力投入到年底大選。

另外，在大國博弈層面，英美也清楚，如果內塔尼亞胡和哈梅內伊這兩個瘋子幹起來，巴以衝突平息就不要想了，搞不好就是一場新中東大戰，很可能把英美也拖下水。

真要發生這種情況，疲憊不堪的俄羅斯普京會立刻振作起來把烏克蘭敗潰，正忙於組閣的賴清德有沒有福氣等到「5.20」上任也難說。到時候，美國能同時打贏三場戰爭？拜登還想競選總統？做夢！

所以，針對伊朗的報復，英美一邊履行盟友義務幫以色列攔截導彈，一邊一把壓住內塔尼亞胡那雙血腥的手，要求以色列保持克制，明確表示不支持、也不會參與以色列針對伊朗的報復行動。

以色列雖然任性，但也清楚，失去英美的支持，它在中東根本架不住被伊朗和眾阿拉伯國家群毆。正所謂胳膊擰不過大腿，小兄弟終究是小兄弟，內塔尼亞胡只能按英美要求行事，至於他能不能抗住內閣極右翼派的壓力就看他的造化了。

（文章來自微信公眾號杭子牙）