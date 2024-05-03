美國沙特防務協議即將完成 中東格局料重塑
美國和沙特阿拉伯可能會在數周內達成一項歷史性防務協議，這項協議將為沙特提供安全保障，同時開闢一條可能的途徑，促使沙特與以色列建立外交關係。
彭博社引述知情者報道，中東格局可能為此重塑。除了加強沙特和以色列的安全，這項即將完成的協議也有望鞏固美國在中東的地位，反之伊朗甚至是中國的利益將受到削弱。
受哈馬斯去年10月襲擊以色列的衝擊，華盛頓和利雅得的這一談判一度中斷，但消息人士透露，最近幾周該新版美沙防務協議框架的談判已經加快，儘管兩國要達成一致仍面臨障礙，但許多官員對協議能在數周內敲定感到樂觀。
據悉，該協議給沙特的好處可能大到需要美國參議院批准，甚至可能讓沙特獲得此前無法觸及的先進美國武器。沙特王儲穆罕默德則會同意限制在沙特最敏感網絡中使用中國技術，以換取美國的重大投資，以及在民用核建設上給予沙特幫助。
以色列要加入協議須停戰 同意巴勒斯坦建國
一旦美國和沙特達成協議，他們將要求以色列總理內坦亞胡做出抉擇：要麼加入協議，首次與沙特建立正式外交關係，獲得更多投資並加大與中東的一體化；要麼被拋在後頭。若要加入協議，內坦亞鬍鬚結束加沙戰爭，並同意巴勒斯坦建國的道路。
這項協議的達成仍面對不確定性。對白宮來說，要說服國會批准承諾在軍事上保護沙特的協議是困難的；以色列方面，內坦亞胡領導的極右翼政府則幾乎排除了接受兩國方案的可能。
不過，與此同時，三位領導人都有迅速達成協議的理由。對競選連任的美國總統拜登來說，這是他在11月選舉前取得重大外交勝利的機會。若今年11月贏得美國總統選舉的是拜登的前任特朗普，協議現在達成就讓穆罕默德避開了特朗普可能不會接受的不確定性。與沙特建立正常關係，也能讓內坦亞胡贏得讚譽，並有助於以色列抵禦伊朗侵略。
另據駐利雅得外交官員與人權組織透露，出於國家安全考量，近期沙特加大逮捕行動，抓拿在網上發表以哈戰爭相關言論者。
以哈衝突爆發後，阿拉伯世界和西方國家出現反以浪潮。消息人士說，沙特和埃及、約旦等區域鄰國擔心，伊朗和回教激進組織可能趁機煽動起義，令10多年前的「阿拉伯之春」混亂重演。
歐洲領導力網絡（ELN）波斯灣問題專家金寧蒙特（Jane Kinninmont）認為，沙特壓制社交媒體上的親巴言論也表明，沙特認真看待與以色列的關係正常化進程。「如果他們想要改變政策，訪問以色列並讓以色列人前來利雅得……他們不會希望國內存在既有的親巴運動，去對這些改變做出抗議。」