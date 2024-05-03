美國沙特防務協議即將完成　中東格局料重塑

美國和沙特阿拉伯可能會在數周內達成一項歷史性防務協議，這項協議將為沙特提供安全保障，同時開闢一條可能的途徑，促使沙特與以色列建立外交關係。

彭博社引述知情者報道，中東格局可能為此重塑。除了加強沙特和以色列的安全，這項即將完成的協議也有望鞏固美國在中東的地位，反之伊朗甚至是中國的利益將受到削弱。

受哈馬斯去年10月襲擊以色列的衝擊，華盛頓和利雅得的這一談判一度中斷，但消息人士透露，最近幾周該新版美沙防務協議框架的談判已經加快，儘管兩國要達成一致仍面臨障礙，但許多官員對協議能在數周內敲定感到樂觀。

據悉，該協議給沙特的好處可能大到需要美國參議院批准，甚至可能讓沙特獲得此前無法觸及的先進美國武器。沙特王儲穆罕默德則會同意限制在沙特最敏感網絡中使用中國技術，以換取美國的重大投資，以及在民用核建設上給予沙特幫助。

美國總統拜登和沙特王儲穆罕默德（MBS）於2022年7月出席在吉達舉行的吉達安全與發展峰會​​ (GCC+3) 。（Reuters/資料圖片）

以色列要加入協議須停戰 同意巴勒斯坦建國

一旦美國和沙特達成協議，他們將要求以色列總理內坦亞胡做出抉擇：要麼加入協議，首次與沙特建立正式外交關係，獲得更多投資並加大與中東的一體化；要麼被拋在後頭。若要加入協議，內坦亞鬍鬚結束加沙戰爭，並同意巴勒斯坦建國的道路。

這項協議的達成仍面對不確定性。對白宮來說，要說服國會批准承諾在軍事上保護沙特的協議是困難的；以色列方面，內坦亞胡領導的極右翼政府則幾乎排除了接受兩國方案的可能。

不過，與此同時，三位領導人都有迅速達成協議的理由。對競選連任的美國總統拜登來說，這是他在11月選舉前取得重大外交勝利的機會。若今年11月贏得美國總統選舉的是拜登的前任特朗普，協議現在達成就讓穆罕默德避開了特朗普可能不會接受的不確定性。與沙特建立正常關係，也能讓內坦亞胡贏得讚譽，並有助於以色列抵禦伊朗侵略。

4月29日，美國國務卿布林肯和沙特外長費薩爾在利雅德討論加沙面臨的人道危機。（Reuters）

另據駐利雅得外交官員與人權組織透露，出於國家安全考量，近期沙特加大逮捕行動，抓拿在網上發表以哈戰爭相關言論者。

以哈衝突爆發後，阿拉伯世界和西方國家出現反以浪潮。消息人士說，沙特和埃及、約旦等區域鄰國擔心，伊朗和回教激進組織可能趁機煽動起義，令10多年前的「阿拉伯之春」混亂重演。

歐洲領導力網絡（ELN）波斯灣問題專家金寧蒙特（Jane Kinninmont）認為，沙特壓制社交媒體上的親巴言論也表明，沙特認真看待與以色列的關係正常化進程。「如果他們想要改變政策，訪問以色列並讓以色列人前來利雅得……他們不會希望國內存在既有的親巴運動，去對這些改變做出抗議。」