「覺醒年代」,是一個對中國五四運動從星星之火燒向遍地野火的歷史描述,也是2021年中國共產黨建黨百年的一部電視「獻禮劇」,把當代中國青年胸中的理想之火點燃起來。如今,它更像是一個世界百年未有大變局下的一個轉捩點,隨着加沙(又譯加薩)無情的烽火,飄洋過海到了美國,從紐約大學校園蔓延到全美各州,再到法國巴黎的大學校園也看到了同步共振。這場名為「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)的覺醒運動,會不會燃燒為新時代的美國歷史印記?



【專題】校園反戰示威喚起「1968回憶」 美國覺醒運動的星星之火?

加沙烽火叩問着美國青年的靈魂

很多人將近來全美興起的聲援巴勒斯坦運動,與1968年美國風起雲湧的反越戰運動聯繫起來。眾人至今無法忘懷美聯社記者當年拍下的「燒夷彈女孩」(Napalm Girl),這張照片讓拍攝者拿下了普立茲獎,也讓美國本土的學生親眼見證到了自己所處的國家,是如何在「遠東」的亞洲扔下化學武器,讓孩子痛苦不堪,讓土地寸草不生。

不同的是,當代美國大學生跳脱出了跨國資本集團壟斷的傳統媒體框架,他們不再相信電視鏡頭裏拜登(Joe Biden)的義正辭嚴,更不相信內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu,又譯納坦雅胡)的指證歷歷。因為他們相信「眼見為憑」(Seeing is believing),誕生於中國的TikTok為他們換上一副沒有任何政客說詞濾鏡的澄澈眼鏡,看到加沙地帶不斷被以軍轟炸的慘狀,醫院與停屍間人滿為患,四處都是斷垣殘壁,十歲的小女孩對着鏡頭說:「你們期待我能做些什麼,我甚至無法面對這一些……」一個小男孩被問及:「你長大想做什麼?」他用着一副平靜的口吻回答道:「我們在巴勒斯坦長不大……」

2024年2月27日,美國空軍飛行員布什內爾在以色列駐華盛頓大使館前自焚身亡兩天後,人們在紐約的美國募兵中心外舉行悼念晚會和抗議活動。(Reuters)

這些來自加沙族繁不及備載的真實畫面,分分秒秒刺進美國一個又一個正在長春藤名校接受「美國價值」薰陶的年輕人心目之中。時間再往前回溯,一位出身軍人世家的愛國美國大兵布什內爾(Aaron Bushnell),2月25日選擇穿着軍服在以色列駐美國大使館前自焚身亡,他對着直播鏡頭自白道:「我是現役美國空軍的一份子,我將不再參與針對巴勒斯坦的屠殺。我馬上要用一種極端的形式進行抗議。」接着伴隨着其身上熊熊大火而來的,是他從聲嘶力竭到逐漸微弱的吶喊聲:「解放巴勒斯坦!」

這一幕被美國的媒體霸權們無視,卻在TikTok、X等手機社交平台上廣為流傳。什麼是真相?什麼又是正義?「美國價值」到底是什麼?紛紛叩問着當代美國青年的靈魂。而當本該保護「校園自主」、「學術自由」,力阻「軍警進入校園」的大學校長們,被掌握政治權力的政客們「傳喚」進國會聽證會,最後在政治與資本的雙重壓力下而辭職下台,社會學意義上的「傷痛事件」(traumatic event),刺激着美國的新生世代的「覺醒」(conscientization)。

他們赫然發現宣稱客觀中立的學術象牙塔,原來早已被猶太資本滲透進校園裏的一孔一隙之中。他們赫然發現聲稱民主自由人權優先的白宮與國會山莊,原來早已被猶太勢力滲透進權力運作的日常之中。他們赫然發現自己所處的紐約,聯合國大廈內的加沙停火案和巴勒斯坦入會案,原來是被自己國家的代表給一票否決。他們赫然發現以色列戰時內閣源源不絕的軍事援助,甚至是被以色列引以為傲的鐵穹(Iron Dome)防禦系統,背後都有美國軍工複合體的身影;尤其是出身民主黨的拜登,4月24日在橢圓形辦公室桌上正式簽署了包括援助以色列逼近300億美元在內的國家安全包裹法案。

4月18日,在位於紐約的聯合國總部,美國常駐聯合國副代表羅伯特·伍德(Robert Wood,前左)在安理會否決了一項關於巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的決議草案。(新華社)

聲援巴勒斯坦也為美國民主招魂

弔詭的是,兩年多以前,約莫是同一批美國新生世代的大學青年們,也在校園和街頭上舉起了烏克蘭的藍黃雙色國旗,他們義憤於「獨裁」的俄羅斯「入侵」了「民主」的烏克蘭,他們需要起身保衛「民主」。然而,兩年多後,就在自由女神俯瞰下的「民主燈塔」美國,這一批青年思想丕變,拿起了巴勒斯坦紅黑白綠國旗,戴上了巴勒斯坦解放組織精神領袖阿拉法特(Yasser Arafat)自1960年代起現身於各個國際場合皆披掛的黑白格頭巾,他們不只要為巴勒斯坦人的生命價值挺身而出,更是為美國如今已殘破不堪的民主價值而招魂。

當一個又一個的砲彈在加沙落下時,看在口中高唱着米高·積遜(Michael Jackson,又譯邁克爾·傑克遜、麥可·傑克森)《治癒世界》(Heal the World)的美國年輕學子眼中,便意味着美國立國價值一片又一片的崩塌而下。不過才四年多以前,代表「白人至上主義」與民粹主義的特朗普(Donald Trump,又譯川普)入主白宮,美國進入的「大分裂」時代,各種「民主退潮」、「民主崩潰」論在美國自由主義精英之間大行其道,例如耶魯大學法學院華裔教授蔡美兒(Amy Chua)寫了一本《政治部落:群體本能與國家命運》(Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations)之書,又如專研「暴政」歷史的耶魯大學歷史系講座教授斯奈德(Timothy Snyder)所寫的《重病的美國》(Our Malady: Lessons in Liberty from a Hospital Diary),無不精確地描繪了處於高度撕裂又極其脆弱的當代美國民主。

在紐約警察(NYPD)以極高效率衝進大學校園草地上扭捕學生和教授之時,如此之「美國民主」可以說徹底被壓碎了,美國民主長年以來的神話也隨之瓦解。美國的大學青年正在透過自己的方式,重構對美國民主的認識,內涵勢必包含着加沙人民的生靈塗炭,美國政客的偽善,特朗普捲土重來的恐懼,以及四處遞刀拱火的軍援,還有被以色列極右翼戰爭機器綑綁在一起的美國星條旗。

2024年4月22日,美國紐約,為了抗議巴以衝突,聲援巴勒斯坦的學生和抗議者在紐約大學校園內紮營,紐約警察正在驅散他們。(VCG)

打破美國價值主宰下的意識形態

事實上,美國校園裏的反戰左翼傳統一直都在。1968年反越戰運動攀上高峰,其實放進世界史的框架來看,上個世紀60至70年代是全球左翼浪潮的席捲年代,馬克思(Karl Marx)、馬古沙(Herbert Marcuse,又譯馬爾庫塞、馬庫色)、毛澤東(Mao Zedong)合稱為「3M」的思想導師,引領着熱血知識青年向被冷戰建制化的世界發起顛覆性的挑戰,從而掀起世界性的學運高潮。

超過半個世紀之後的美國校園,世界冷戰雖然早已落幕,但二元對立式的冷戰思維卻仍無所不在,美國大學生聲援巴勒斯坦運動再度點起了星星之火,而且形成了燎原之勢,要打破囿限在他們頭上的意識形態緊箍咒。而其背後,當然還是有一條無形的思想線索得以串連起來,比如全球南方國家的主體性甦醒,又如中國力主的政治談判解決,巴勒斯坦民族解放運動和伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)代表近期應中方邀請赴京磋商,而且取得了積極進展,一致同意繼續這一對話進程,爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。

以上種種,對站在街頭上揮舞着巴勒斯坦國旗的美國大學生而言,都是世界正在發生微妙變化的端倪。年輕人尖鋭、敏感、熱情,不可能在這股變局中隨波逐流,而必然自許為中流砥柱。美國的內在深層次矛盾正在暴露,美國主宰下「基於規則的國際秩序」真面目正在顯露,美國青年能否把這場「覺醒運動」引昇華為「覺醒年代」?沒有人是局外人。