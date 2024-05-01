美國覺醒運動的星星之火？
「覺醒年代」，是一個對中國五四運動從星星之火燒向遍地野火的歷史描述，也是2021年中國共產黨建黨百年的一部電視「獻禮劇」，把當代中國青年胸中的理想之火點燃起來。如今，它更像是一個世界百年未有大變局下的一個轉捩點，隨着加沙（又譯加薩）無情的烽火，飄洋過海到了美國，從紐約大學校園蔓延到全美各州，再到法國巴黎的大學校園也看到了同步共振。這場名為「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）的覺醒運動，會不會燃燒為新時代的美國歷史印記？
【專題】校園反戰示威喚起「1968回憶」 美國覺醒運動的星星之火?
加沙烽火叩問着美國青年的靈魂
很多人將近來全美興起的聲援巴勒斯坦運動，與1968年美國風起雲湧的反越戰運動聯繫起來。眾人至今無法忘懷美聯社記者當年拍下的「燒夷彈女孩」（Napalm Girl），這張照片讓拍攝者拿下了普立茲獎，也讓美國本土的學生親眼見證到了自己所處的國家，是如何在「遠東」的亞洲扔下化學武器，讓孩子痛苦不堪，讓土地寸草不生。
不同的是，當代美國大學生跳脱出了跨國資本集團壟斷的傳統媒體框架，他們不再相信電視鏡頭裏拜登（Joe Biden）的義正辭嚴，更不相信內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯納坦雅胡）的指證歷歷。因為他們相信「眼見為憑」（Seeing is believing），誕生於中國的TikTok為他們換上一副沒有任何政客說詞濾鏡的澄澈眼鏡，看到加沙地帶不斷被以軍轟炸的慘狀，醫院與停屍間人滿為患，四處都是斷垣殘壁，十歲的小女孩對着鏡頭說：「你們期待我能做些什麼，我甚至無法面對這一些……」一個小男孩被問及：「你長大想做什麼？」他用着一副平靜的口吻回答道：「我們在巴勒斯坦長不大……」
這些來自加沙族繁不及備載的真實畫面，分分秒秒刺進美國一個又一個正在長春藤名校接受「美國價值」薰陶的年輕人心目之中。時間再往前回溯，一位出身軍人世家的愛國美國大兵布什內爾（Aaron Bushnell），2月25日選擇穿着軍服在以色列駐美國大使館前自焚身亡，他對着直播鏡頭自白道：「我是現役美國空軍的一份子，我將不再參與針對巴勒斯坦的屠殺。我馬上要用一種極端的形式進行抗議。」接着伴隨着其身上熊熊大火而來的，是他從聲嘶力竭到逐漸微弱的吶喊聲：「解放巴勒斯坦！」
這一幕被美國的媒體霸權們無視，卻在TikTok、X等手機社交平台上廣為流傳。什麼是真相？什麼又是正義？「美國價值」到底是什麼？紛紛叩問着當代美國青年的靈魂。而當本該保護「校園自主」、「學術自由」，力阻「軍警進入校園」的大學校長們，被掌握政治權力的政客們「傳喚」進國會聽證會，最後在政治與資本的雙重壓力下而辭職下台，社會學意義上的「傷痛事件」（traumatic event），刺激着美國的新生世代的「覺醒」（conscientization）。
他們赫然發現宣稱客觀中立的學術象牙塔，原來早已被猶太資本滲透進校園裏的一孔一隙之中。他們赫然發現聲稱民主自由人權優先的白宮與國會山莊，原來早已被猶太勢力滲透進權力運作的日常之中。他們赫然發現自己所處的紐約，聯合國大廈內的加沙停火案和巴勒斯坦入會案，原來是被自己國家的代表給一票否決。他們赫然發現以色列戰時內閣源源不絕的軍事援助，甚至是被以色列引以為傲的鐵穹（Iron Dome）防禦系統，背後都有美國軍工複合體的身影；尤其是出身民主黨的拜登，4月24日在橢圓形辦公室桌上正式簽署了包括援助以色列逼近300億美元在內的國家安全包裹法案。
聲援巴勒斯坦也為美國民主招魂
弔詭的是，兩年多以前，約莫是同一批美國新生世代的大學青年們，也在校園和街頭上舉起了烏克蘭的藍黃雙色國旗，他們義憤於「獨裁」的俄羅斯「入侵」了「民主」的烏克蘭，他們需要起身保衛「民主」。然而，兩年多後，就在自由女神俯瞰下的「民主燈塔」美國，這一批青年思想丕變，拿起了巴勒斯坦紅黑白綠國旗，戴上了巴勒斯坦解放組織精神領袖阿拉法特（Yasser Arafat）自1960年代起現身於各個國際場合皆披掛的黑白格頭巾，他們不只要為巴勒斯坦人的生命價值挺身而出，更是為美國如今已殘破不堪的民主價值而招魂。
當一個又一個的砲彈在加沙落下時，看在口中高唱着米高·積遜（Michael Jackson，又譯邁克爾·傑克遜、麥可·傑克森）《治癒世界》（Heal the World）的美國年輕學子眼中，便意味着美國立國價值一片又一片的崩塌而下。不過才四年多以前，代表「白人至上主義」與民粹主義的特朗普（Donald Trump，又譯川普）入主白宮，美國進入的「大分裂」時代，各種「民主退潮」、「民主崩潰」論在美國自由主義精英之間大行其道，例如耶魯大學法學院華裔教授蔡美兒（Amy Chua）寫了一本《政治部落：群體本能與國家命運》（Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations）之書，又如專研「暴政」歷史的耶魯大學歷史系講座教授斯奈德（Timothy Snyder）所寫的《重病的美國》（Our Malady: Lessons in Liberty from a Hospital Diary），無不精確地描繪了處於高度撕裂又極其脆弱的當代美國民主。
在紐約警察（NYPD）以極高效率衝進大學校園草地上扭捕學生和教授之時，如此之「美國民主」可以說徹底被壓碎了，美國民主長年以來的神話也隨之瓦解。美國的大學青年正在透過自己的方式，重構對美國民主的認識，內涵勢必包含着加沙人民的生靈塗炭，美國政客的偽善，特朗普捲土重來的恐懼，以及四處遞刀拱火的軍援，還有被以色列極右翼戰爭機器綑綁在一起的美國星條旗。
打破美國價值主宰下的意識形態
事實上，美國校園裏的反戰左翼傳統一直都在。1968年反越戰運動攀上高峰，其實放進世界史的框架來看，上個世紀60至70年代是全球左翼浪潮的席捲年代，馬克思（Karl Marx）、馬古沙（Herbert Marcuse，又譯馬爾庫塞、馬庫色）、毛澤東（Mao Zedong）合稱為「3M」的思想導師，引領着熱血知識青年向被冷戰建制化的世界發起顛覆性的挑戰，從而掀起世界性的學運高潮。
超過半個世紀之後的美國校園，世界冷戰雖然早已落幕，但二元對立式的冷戰思維卻仍無所不在，美國大學生聲援巴勒斯坦運動再度點起了星星之火，而且形成了燎原之勢，要打破囿限在他們頭上的意識形態緊箍咒。而其背後，當然還是有一條無形的思想線索得以串連起來，比如全球南方國家的主體性甦醒，又如中國力主的政治談判解決，巴勒斯坦民族解放運動和伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）代表近期應中方邀請赴京磋商，而且取得了積極進展，一致同意繼續這一對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。
以上種種，對站在街頭上揮舞着巴勒斯坦國旗的美國大學生而言，都是世界正在發生微妙變化的端倪。年輕人尖鋭、敏感、熱情，不可能在這股變局中隨波逐流，而必然自許為中流砥柱。美國的內在深層次矛盾正在暴露，美國主宰下「基於規則的國際秩序」真面目正在顯露，美國青年能否把這場「覺醒運動」引昇華為「覺醒年代」？沒有人是局外人。