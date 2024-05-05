「產能過剩論」為何站不住腳

近段時間，美西方的一些政客和媒體散佈「中國產能過剩」的論調。他們聲稱中國電動汽車、太陽能電池板等新能源產品存在所謂「產能過剩」問題，威脅着其他國家產業發展、衝擊世界經濟，美國媒體將此稱為「中國衝擊2.0」。



國家主席習近平在會見德國總理朔爾茨時指出，雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。

我們該如何客觀、辯證地看待我國產能現狀？又該如何看待美西方近期頻繁炒作的中國「產能過剩論」？

三種論調

產能過剩，通常指的是特定行業實際生產能力相對市場需求過高，導致供過於求的現象。近期美西方政客所指的中國「產能過剩」，主要針對的是中國出口的電動汽車、鋰電池、光伏等新能源產品。總結起來，攻擊中國的論調主要有三方面。

論調一：中國生產能力遠超需求，讓世界難以承受。

近年來，中國在新能源領域形成了自己的比較優勢，這與美西方在一些高科技產品上的優勢，本質上並沒有什麼不同。假如一國產品在出口中形成優勢就是「產能過剩」，照此邏輯，全球貿易就不應該存在。

美國財長耶倫（Janet Yellen）2024年4月8日在北京舉行記者會。耶倫此次訪華期間，頻頻提出所謂中國「產能過剩」話題。（Reuters）

有專家指出，放眼全球來看，新能源產品的產能不是過剩了，而是遠遠不夠。根據國際能源署測算，2030年，全球新能源汽車需求量將達4500萬輛，是2022年的4.5倍；全球光伏新增裝機需求將達到820吉瓦，約是2022年的4倍。眾多發展中國家以及我國三、四線城市和廣大農村市場，對新能源產品還有着巨大的潛在需求。

論調二：中國政府對先進製造業進行補貼，導致「不公平競爭」。

中國新能源企業的快速發展得益於完善的產供鏈體系、持續的技術創新和充分的市場競爭，這樣的優勢並非靠政府補貼就可以實現。否則，就難以解釋在大量補貼之下，美西方卻沒有在電動汽車等產業上形成比較優勢。

有專家指出，美國、英國、法國在新能源汽車領域推行較強力度的補貼政策。像美國政府通過《通脹削減法》為包括新能源汽車在內的清潔能源產業提供約3690億美元稅收激勵和補貼，意大利、加拿大等國也相繼出台了類似稅收優惠政策。指責中國汽車靠補貼佔領全球市場的言論違背事實和邏輯。

論調三：中國國內消費不足，將過剩產能「轉嫁」國外。

從數據看，中國新能源市場消費的國內需求十分旺盛。2023年，我國新能源汽車銷量達949.5萬輛，同比增長37.9%，市場佔有率達31.6%。出口並不是因為所謂的內需不足，更沒有必要轉嫁矛盾，而是互利共贏的選擇。

新能源是穩定可靠的優質產能，對全球發展有着巨大的推動作用。中國出口物美價廉的新能源產品，在提升全球供給多樣性、緩解通脹壓力之外，還有助於推動綠色低碳生產和生活方式的形成。

圖為中國北汽新能源黃驊分公司焊裝車間生產線。（新華社）

「產能過剩論」背後的貿易保護主義

古人說，「欲加之罪，何患無辭」。西方一些政客和媒體炒作所謂「中國產能過剩論」，已經脫離了經濟學理論範疇，而是帶着赤裸裸的政治目的，企圖為對華實施更多經貿限制措施提供「正當理由」。

設置「雙重標準」。當美國產的飛機、玉米、大豆、天然氣等產品席捲全球的時候，他們稱自由貿易是雙贏；可是當中國的鋼鐵、化工、紡織、光伏、新能源電池等產品有競爭力時，他們就叫作「產能過剩」和「傾銷」。

此外，美國和歐洲多次指責中國企業獲取政府補貼，這也是他們自己正在做的事。於己有利時奉行自由貿易，於己不利時奉行保護主義。正如有網友嘲諷道：「美國就是雙標，起初說中國在綠色能源方面做得不夠，現在突然指責他們做得太多。」

製造「競爭焦慮」。特斯拉CEO馬斯克曾直言：「如果沒有貿易壁壘，中國汽車製造商將幾乎『幹掉』外國競爭對手。」美西方把矛頭集中對準中國新能源產品等中高端產業，有個原因是這是科技創新的前沿賽道，美西方看到中國的優勢，擔憂自身未來難以繼續維持經濟霸權。

在此之前，包括日本的東芝、法國的阿爾斯通、空中巴士等在內，只要取得成功，即使所在國家與美國關係密切，也會遭到打壓。在零和博弈的邏輯之下，美西方提出的中國「產能過剩」，其實源於自身的「焦慮過剩」。

圖為2023年11月，電動車電池製造商寧德時代生產基地的一名員工正在進行清潔工作。（Reuters）

構建「話語陷阱」。把中國商品和「產能過剩」劃上等號，對中國經濟進行污名化攻擊，屬於美西方慣用的輿論戰、認知戰手段。說到底，「中國產能過剩論」只是「中國威脅論」換了一個說法。

不論是早年間指責中國「債務陷阱」，還是近年來的「去風險化」，包括對華為、TikTok等發起的制裁和抵制，都是先行設置「話語陷阱」，再對中國進一步圍堵和孤立。

美西方炒作所謂的「中國產能過剩」，意圖很明顯，出於一己政治私利而企圖破壞世界貿易秩序，背後隱藏着的是逆全球化和貿易保護主義。

轉型升級關鍵期

看待中國產能的現狀，應堅持實事求是的態度，不該戴着偏見思維的有色眼鏡。

實際上，每到行業轉型期，總會傳出「產能過剩」的質疑聲。如今中國正處於經濟轉型升級的關鍵時期，通過加強創新、推動供給側結構性改革，中國經濟正在逐步擺脫對傳統產業的依賴，向着更加高質量、可持續發展的方向邁進，這絕不是美西方聲稱的所謂「產能過剩」，我們無須理會惡意構陷的雜音。

競爭應是你追我趕的田徑賽，而不是「你死我活」的拳擊賽。當前，全球貿易更需要的是公平競爭、開放合作，而不是搞霸權、制裁和限制。把中國科技企業列入實體清單、脅迫他國禁止對華出口光刻機等關鍵設備技術、拉攏盟友構建「小院高牆」……這些打壓、圍堵、遏制的行徑都不是公平的競爭之道，最終可能導致雙輸甚至多輸的局面。

對於中國來說，最重要的還是集中精力辦好自己的事情。我國從上世紀90年代中期就明確提出了新能源的發展目標和戰略。中國的新能源產業在中國超大規模市場的土壤中茁壯成長，靠的是持續提升科技創新能力、逐步完善產供體系和不斷迭代產業能級，靠的是廣大從業者的辛勤努力，靠的是長時間「修煉內功」。這正是我們聚精會神搞發展的成功經驗。

中國不可能永遠只是生產低端產品的「世界工廠」。當我們面對外部壓力和質疑時，應該有足夠的底氣和信心應對，堅定不移自主創新、轉型升級，理直氣壯發展新質生產力，以久久為功的戰略定力面對「疾風驟雨」。

當一些國家惡意關上大門，我們仍應堅定不移地擴大高水平對外開放。只有這樣，中國經濟發展的動能才會更加強勁，用現實進一步回擊「中國產能過剩」的論調。

本文轉載自微信公眾號：浙江宣傳

