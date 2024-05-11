聯大壓倒性通過支持巴勒斯坦加入聯合國 與會國百多票狠掌摑美國
這是一個歷史性的時刻，這就是國際社會的人心向背。
本文轉載自微信公眾號牛彈琴
5月10日，聯大特別會議，同意巴勒斯坦成為聯合國新會員國，143票贊成，9票反對，25票棄權。
中國肯定投贊成票，和中國站在一起的，還有142個國家，這種壓倒性多數，就是國際社會憤怒和不滿的強烈表達。
考慮到加沙戰火的大背景，這其實是全世界在打臉以色列，也狠狠打臉美國。
誰投反對票？
我看一下，9個國家：
阿根廷、
捷克、
匈牙利、
以色列、
密克羅尼西亞、
瑙魯、
帕勞、
巴布亞新畿內亞、
美國。
9票中，1票是以色列，1票是美國。還有幾票，來自唯美國是從的太平洋小島國。
當然，斥責這些國家，也沒有多大意義，因為我也清楚，他們很多時候，也是身不由己，他們肯定遭到美國的強大壓力。
哦，這裏面值得一提的，是阿根廷。
本來阿根廷也一直支持巴勒斯坦，但米萊（Javier Milei）上台後，阿根廷外交政策180度轉變，米萊都親自皈依猶太教，親自到哭牆下痛哭流涕，自然阿根廷站以色列一邊。
最有看點的，是棄權票，總共25票，分別是：
阿爾巴尼亞、
奧地利、
保加利亞、
加拿大、
克羅地亞、
斐濟、
芬蘭、
格魯吉亞、
德國、
意大利、
拉脫維亞、
立陶宛、
馬拉維、
馬紹爾群島、
摩納哥、
荷蘭、
北馬其頓、
巴拉圭、
摩爾多瓦、
羅馬尼亞、
瑞典、
瑞士、
烏克蘭、
英國、
瓦努阿圖。
幾個觀察點吧。
1，歐洲國家，除捷克、匈牙利外，絕大多數都是棄權，棄權也是一種態度，在美國的高壓下，棄權事實上已經表明以色列的不滿，對巴勒斯坦人的同情。
2，棄權票中，我們看到英國、意大利、加拿大，也看到國，德國因為歷史原罪，對以色列幾乎都是大氣不敢出的國家，這次都勇敢地投票。
3，看一下，棄權的還有烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太人，因為俄烏衝突，烏克蘭是美國鐵杆，自然站以色列一邊。但在這個大是大非的問題上，烏克蘭難得地清醒，投權票。
4，還有一個重要的歐洲國家，既沒投反對票，也沒投棄權票，而是直接投贊成票。那就是法國，法國就是不一般！
5，事實上，和法國一起投贊成票的，還有多個歐洲國家，愛爾蘭、挪威、比利時、冰島，我看到挪威代表還特意留下表決的照片，她為這一刻感到自豪。
這次表決，還發生很戲劇性的兩個場景。
第一個場景，投票通過後，全場熱烈掌聲，巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾（Riyad Mansour），激動地高舉雙手，向大家表達感謝。
他說：「投贊成票是正確的做法，在未來的歲月里，你們的國家，將會為在這最黑暗的時刻捍衛自由、正義和和平而感到自豪。」
第二個場景，憤怒的以色列駐聯合國大使埃丹（Gilad Erdan），當場將《聯合國憲章》投進小碎紙箱。
他宣稱：是你們正在威脅《聯合國憲章》，用你們的雙手，為你們感到羞恥！
不得不說，以色列，也確實夠狠！
對巴勒斯坦來說，毫無疑問，這是歷史性的一刻。
因為美國的阻撓，巴勒斯坦現在只是聯合國觀察員國。根據《聯合國憲章》，聯合國要接納新會員國，需經安理會推薦，再由聯大作出決定。
之前安理會就此表決，美國一票否決。
所以才有這次聯大特別會議，才有樣的壓倒性多數，事實上，這個表決結果，就是全世界在對以色列說不，對美國說不。
這其中，很多還是美國的盟友，包括但不限於法國、比利時、日本、韓國、澳洲、新西蘭……
美國啊美國，人心散，隊伍真不好帶
由此，巴勒斯坦「入聯」問題，又被「打回」安理會重審jp。
但我們也可以預料，全世界都支持的事情，但美國十之八九，又會是一票否決。
這就是現在的世界，全世界打臉美國和以色列，但以色列有美國撐腰，美國我行我素，國際社會無可奈何，安理會無所作為，巴勒斯坦欲哭無淚……
什么正義？什麼自由？
這就是霸權當道的世界。