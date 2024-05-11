聯大壓倒性通過支持巴勒斯坦加入聯合國　與會國百多票狠掌摑美國

這是一個歷史性的時刻，這就是國際社會的人心向背。



本文轉載自微信公眾號牛彈琴



5月10日，聯大特別會議，同意巴勒斯坦成為聯合國新會員國，143票贊成，9票反對，25票棄權。

中國肯定投贊成票，和中國站在一起的，還有142個國家，這種壓倒性多數，就是國際社會憤怒和不滿的強烈表達。

考慮到加沙戰火的大背景，這其實是全世界在打臉以色列，也狠狠打臉美國。

+ 1

誰投反對票？

我看一下，9個國家：

阿根廷、

捷克、

匈牙利、

以色列、

密克羅尼西亞、

瑙魯、

帕勞、

巴布亞新畿內亞、

美國。

9票中，1票是以色列，1票是美國。還有幾票，來自唯美國是從的太平洋小島國。

當然，斥責這些國家，也沒有多大意義，因為我也清楚，他們很多時候，也是身不由己，他們肯定遭到美國的強大壓力。

哦，這裏面值得一提的，是阿根廷。

本來阿根廷也一直支持巴勒斯坦，但米萊（Javier Milei）上台後，阿根廷外交政策180度轉變，米萊都親自皈依猶太教，親自到哭牆下痛哭流涕，自然阿根廷站以色列一邊。

美國時間2024年5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。圖為聯合國大會會場熒幕顯示的投票結果。（Reuters）

最有看點的，是棄權票，總共25票，分別是：

阿爾巴尼亞、

奧地利、

保加利亞、

加拿大、

克羅地亞、

斐濟、

芬蘭、

格魯吉亞、

德國、

意大利、

拉脫維亞、

立陶宛、

馬拉維、

馬紹爾群島、

摩納哥、

荷蘭、

北馬其頓、

巴拉圭、

摩爾多瓦、

羅馬尼亞、

瑞典、

瑞士、

烏克蘭、

英國、

瓦努阿圖。

美國時間2024年5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。圖為聯合國大會會場熒幕顯示的投票結果。（Reuters）

幾個觀察點吧。

1，歐洲國家，除捷克、匈牙利外，絕大多數都是棄權，棄權也是一種態度，在美國的高壓下，棄權事實上已經表明以色列的不滿，對巴勒斯坦人的同情。

2，棄權票中，我們看到英國、意大利、加拿大，也看到國，德國因為歷史原罪，對以色列幾乎都是大氣不敢出的國家，這次都勇敢地投票。

3，看一下，棄權的還有烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太人，因為俄烏衝突，烏克蘭是美國鐵杆，自然站以色列一邊。但在這個大是大非的問題上，烏克蘭難得地清醒，投權票。

4，還有一個重要的歐洲國家，既沒投反對票，也沒投棄權票，而是直接投贊成票。那就是法國，法國就是不一般！

美國時間2024年5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。圖為聯合國大會會場熒幕顯示的投票結果。（Reuters）

5，事實上，和法國一起投贊成票的，還有多個歐洲國家，愛爾蘭、挪威、比利時、冰島，我看到挪威代表還特意留下表決的照片，她為這一刻感到自豪。

這次表決，還發生很戲劇性的兩個場景。

第一個場景，投票通過後，全場熱烈掌聲，巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾（Riyad Mansour），激動地高舉雙手，向大家表達感謝。

他說：「投贊成票是正確的做法，在未來的歲月里，你們的國家，將會為在這最黑暗的時刻捍衛自由、正義和和平而感到自豪。」

美國時間2024年5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。圖為在場多國多表趨前向巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾（Riyad Mansour，圖中與黑髮穿黑外套女子交談者）道賀。（Reuters）

第二個場景，憤怒的以色列駐聯合國大使埃丹（Gilad Erdan），當場將《聯合國憲章》投進小碎紙箱。

他宣稱：是你們正在威脅《聯合國憲章》，用你們的雙手，為你們感到羞恥！

不得不說，以色列，也確實夠狠！

對巴勒斯坦來說，毫無疑問，這是歷史性的一刻。

因為美國的阻撓，巴勒斯坦現在只是聯合國觀察員國。根據《聯合國憲章》，聯合國要接納新會員國，需經安理會推薦，再由聯大作出決定。

之前安理會就此表決，美國一票否決。

所以才有這次聯大特別會議，才有樣的壓倒性多數，事實上，這個表決結果，就是全世界在對以色列說不，對美國說不。

這其中，很多還是美國的盟友，包括但不限於法國、比利時、日本、韓國、澳洲、新西蘭……

美國啊美國，人心散，隊伍真不好帶

由此，巴勒斯坦「入聯」問題，又被「打回」安理會重審jp。

但我們也可以預料，全世界都支持的事情，但美國十之八九，又會是一票否決。

這就是現在的世界，全世界打臉美國和以色列，但以色列有美國撐腰，美國我行我素，國際社會無可奈何，安理會無所作為，巴勒斯坦欲哭無淚……

什么正義？什麼自由？

這就是霸權當道的世界。