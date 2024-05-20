伊朗總統罹難｜墜機事故撲朔迷離，誰為萊希之死負責

搜尋工作已結束，伊朗政府內閣已就此事發表聲明，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）等人在直升機事故中已確認罹難。這是伊朗自20世紀80年代以來最嚴重的一次高層官員去世事件。

根據伊朗媒體報道，伊朗總統萊希和外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在直升機墜毀事件中遇難。而之前伊朗媒體對於事件的表述是受大霧天氣影響萊希當天乘坐的直升機發生「硬着陸事故」，為什麼伊朗方面對事件的描述從「硬着陸事件」改為了「墜毀事件」。硬着陸和墜毀是兩種不同情形的事故。這中間有何隱情？萊希作為總統乘坐直升機飛躍高原山區是否有充足的安保論證？

伊朗總統任期四年，2021年當選總統的萊希任期將在2025年結束。他被外界普遍認為是接任伊朗下一代最高領袖的有力競爭者。伊朗政治制度的核心是最高領袖，在現任最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）即將年滿85歲的當下，萊希遇難牽扯出伊朗最高領袖換代的重大問題。萊希之死是否和伊朗國內的權力交替有關？

伊朗總統萊希墜機：2024年5月19日，一架載有伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的直升機在伊朗與亞塞拜疆邊境附近起飛。（Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

萊希直升機出現事故之後，伊朗方面在全力搜救時，有以色列媒體Channel 12就已經在新聞中引述西方外交官員消息，指萊希沒有生還。此事難免讓人質疑為何以色列看似未卜先知。和一開始未卜先知不同的是，萊希被確認遇難後以色列官員透過媒體不斷釋放以色列與此無關的訊息。

而美國方面也在極力證明此事不是謀殺。美國國會參議院多數黨（民主黨）領袖舒默5月20日當天早些時候稱，情報部門告訴他，在伊朗的這起載有萊希的直升機墜毀事件中，「沒有證據表明有謀殺行為」。以色列和美國的極力撇清到底是事出有因情有可原還是欲蓋彌彰？

萊希之死如果真的是外部勢力於的話，那麼外部對於伊朗的滲透程度已經很高了，這是一次非常嚴重的國家安全事故。據此推斷，內有漏洞，外有敵患，伊朗雖然整體穩定，但是外部挑戰已經到了相當嚴峻的地步。

伊朗是政教合一國家，由足夠學識與威望的宗教學者出任最高領袖，在伊朗國家中享有最高的權力與地位。圖為2023年11月19日，伊朗領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）參觀伊朗革命衛隊航空航天部隊成就展，並在場發表講話。（Reuters）

萊希之死如果是伊朗內部勢力做的，那麼內部鬥爭到了刺殺總統的地步意味着這絕對是一次重要的國家動盪的前奏。

截至目前伊朗官方沒有發布將此事歸結為非正常死亡的訊息。如果萊希之死確屬偶發事件，伊朗最高領袖哈梅內伊將會穩定國家政局，此次事件將很快被平息。伊朗內政外交政策將不會有很大改變。

但正是由於中東局勢複雜多變，伊朗作為宗教威權國家訊息相對不透明，萊希作為在任總統突然遇難震驚國際。誰為萊希之死負責？整個事件的來龍去脈是什麼？如果不給出更有說服力的訊息，謠言同樣也是會對伊朗的穩定形成衝擊。對伊朗而言，無縫銜接的穩定政局不會唾手可得。