李強赴韓國先後會見尹錫悅岸田文雄　釋放多個重要訊號

5月26日上午，中國國務院總理李強乘包機離開北京，赴韓國出席第九次中日韓領導人會議。



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中國國務委員兼國務院秘書長吳政隆同機離京。央視畫面顯示，工信部部長金壯龍、商務部部長王文濤等也一同到了韓國。

據《新聞聯播》畫面顯示，當日，李強先後會見了韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄。

當地時間5月26日下午，李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見尹錫悅。

當地時間5月26日晚，李強在首爾會見岸田文雄。

多個重要訊息值得關注。

▼中國國務院總理李強5月26日專機抵達韓國，請點擊放大觀看現場圖片：

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第一，這是中日韓三國領導人時隔四年多再次聚首。

1999年，三國領導人在馬尼拉出席東盟與中日韓（10+3）領導人會議期間，首次舉行會議。

此後至2019年，一共舉行了8次中日韓領導人會議，由三國輪流擔任主席國。其中第八次中日韓領導人會議是2019年12月在四川成都舉行的。

今年的中日韓領導人會議，是三國領導人時隔約四年半之後重聚。

中外多名受訪學者對媒體表示，中日韓領導人會議自2019年12月後停擺，如今再度舉行，釋出推動三國合作重回正軌的積極訊號，對亞洲和世界都有重要意義。

5月23日，外交部發言人汪文斌提到，在當前國際和地區形勢複雜演變的背景下，中方期待此次會議為三國合作注入新的動能，更好實現三國互利共贏。

「中方願同日方、韓方一道，落實中日韓合作未來十年展望等重要共識，深化經貿、科技、人文等領域合作，推進東亞區域經濟一體化，促進地區及世界的和平穩定與繁榮。」

遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超提到，近幾年來，中日韓合作曾經歷新冠疫情等因素的衝擊，三方關係也出現過低潮，但三方逐漸都意識到關係中出現「寒流」對大家都沒有好處。

尤其是在經濟領域，「日本和韓國如果失去中國，等於放棄了一個令人難以想像的巨大市場」。

中國社會科學院日本研究所副研究員盧昊表示，日本和韓國對華關係的特點之一是受美國影響較大。

「日韓雖然在國家安全戰略上依賴於美國，但畢竟身處東亞，在應對區域安全治理問題時也需要和中國合作。」

第二，經貿合作是重點討論的問題之一。

中國是日本、韓國最大的貿易夥伴。

數據顯示，2022年中韓、中日貿易額分別約為3623億美元和3574億美元。三國貿易額從1999年的1300億美元增至2022年的7100多億美元，經濟總量在全球佔比從17%提升至24%。

在2022年《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）簽署生效後，中日韓三國在進出口貿易、深化投資及共同開拓海外市場等方面也迎來新機遇。

在會見尹錫悅時，李強指出，中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，經貿合作基礎紮實、潛力巨大。

「雙方要攜手開拓新領域、拓寬合作面，共同搶抓更多發展機遇，抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化，維護兩國和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。」

李強還提到，中方願同韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓（長春）國際合作示範區建設，加強高端製造、新能源、人工智能、生物醫藥等領域合作。

此次在韓國，李強兩度表達了對韓國企業的歡迎。

在會見尹錫悅時，李強指出，中國將進一步擴大市場准入，加強外商投資服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多韓國企業來華投資興業。

在會見韓國三星集團會長李在鎔時，李強表示，歡迎三星等韓國企業繼續擴大對華投資合作，分享更多中國新發展帶來的新機遇。

據汪文斌此前介紹，此次在韓國，李強還將出席中日韓工商峰會等重要活動。

▼中國國務院總理李強5月26日展開訪韓行程，韓國總統尹錫舉行會議，請點擊放大觀看現場圖片：

第三，加強溝通對話。

在會見尹錫悅時，李強提到，中方願同韓方加強多邊領域溝通協調，共促地區和世界和平發展。

雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全2+2對話，適時啟動中韓1.5軌對話交流機制。

加快推進中韓自貿協定第二階段談判，發揮好經濟部長會議和產業投資合作、產供鏈合作、出口管制對話等溝通機製作用，重啟中韓人文交流促進委員會和青年交流，進一步為兩國人員往來提供便利。

另外，李強還會見了日本首相岸田文雄。

雙方同意加強各層級對話溝通，適時召開新一輪中日經濟高層對話、高級別人文交流磋商機制會議。

第四，希望日方重信守諾。

去年11月，國家主席習近平在三藩市會見日本首相岸田文雄。

習近平強調，歷史、台灣等重大原則問題關乎兩國關係政治基礎，日方必須恪守信義，確保中日關係的基礎不受損、不動搖。

此次李強在會見岸田文雄時重申，希望日方重信守諾，妥善處理歷史、台灣等問題，與中方一道相向而行，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

李強還提到，福島核污染水排海問題事關全人類健康，希望日方切實履行自身責任和義務。

▼5月26日日本首相岸田文雄在韓國首爾與中國國務院總理李強（不在圖中）會面前，先與韓國總統尹錫悅在韓國總統府會面：