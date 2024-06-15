烏克蘭和平峰會瑞士舉行：俄羅斯沒參加　就淪為基輔公關騷

本文轉載自觀察者網時評專欄 撰文：專欄作者 觀察者網周波 國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任



編者按：應烏克蘭請求，瑞士6月15日至16日舉辦關於烏克蘭問題的「和平峰會」。中國的不參會表態在國際社會引起廣泛關注。南非、巴西等國也明確表態不參加。美國總統拜登則由於「日程安排的衝突」不出席此次「峰會」。

今日，德國《時代周刊》刊登對清華大學戰略與安全研究中心研究員周波的專訪。周波指出，「和平峰會」邀請不到俄羅斯參加，只會變成烏克蘭一方的公關秀，起不到止戰談和的作用。他判斷，俄烏衝突正朝「停戰」狀態發展，但這一趨勢可能會因俄羅斯的軍事優勢而不確定。

德國時代周刊創辦於1946年，是一份覆蓋德國在內的德語地區的時政周報。北京對話編譯訪談如下，部分提問不代表北京對話和觀察者網觀點，僅供讀者參考。

時代周刊：長期以來，西方國家一直希望能說服中國參加。瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）在二月訪華期間曾努力推動，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在四月（訪華時）再次嘗試。遺憾的是，中國的反應並不積極。

周波：俄羅斯不受邀，中國難以參會。交戰雙方中的一方都不參會，這樣的會議不可能取得成果。這個會議看起來更像是其中一方在竭盡宣傳之能事。只有雙方對話，才是公平公正的。

時代周刊：目前看來，烏克蘭和俄羅斯之間直接和談不太現實。

周波：正因為如此，這次峰會似乎是烏克蘭單方面試圖運作國際輿論的嘗試。

時代周刊：所以中國不會派代表團參加峰會？到目前為止，中國尚未明確表態。

周波：即使中國最終派人，可能也更多是為了了解會議上發生了什麼，而不是表達想法。

時代周刊：所以類似於一個觀察員。

周波：我相信自己去年在慕安會上預言的依然準確：普京之於這場戰爭，既不會贏也不會輸。一方面，俄羅斯顯然佔了上風，因為烏克蘭的反攻失敗了。與此同時，歐洲人決心支持烏克蘭，因為他們認為這攸關自身存亡。

因此，局勢大體正在朝着一種停戰狀態發展，類似於韓國和朝鮮之間的停戰狀態。我唯一擔心的是，這種走向停戰的趨勢，會因俄羅斯的軍事優勢而更加不確定。烏克蘭只有在得到安全保證的情況下才能同意停戰。這一安全保證必須來自主要大國。

韓朝關係：圖為2023年2月7日，一名韓國士兵在分隔韓朝非軍事區的板門店休戰村站崗。（Reuters）

中國在這場戰爭中變得非常重要，儘管這場戰爭與中國無關。我們國家的重要性與日俱增，我作為中國人都感到驚訝。我們的責任越來越大，因為中國在世界上的分量越來越重。作為一個大國，各方會關注我們的立場，即使是在與我們無關的問題上。

時代周刊：但許多歐洲人都認為，中國與俄羅斯保持着密切的關係，而且自戰爭開始以來，這種關係變得更加密切。

周波：我的意思是，戰爭爆發與中國無關。中國既不支持俄羅斯，也不了解情況。但現在中國一定程度上參與其中，是因為人們對我們抱有期望。我想這就是作為大國的代價。

時代周刊：2023年2月，中國提出了自己的烏克蘭和平計劃，其中包括12點，只是表述相當含糊。

周波：中國人的思維方式通常是從宏大到細微：首先確定總體思路，然後逐漸變得更加具體，總是需要以一個概念作為起點。

時代周刊：這個概念已經提出一年多了。如何使其更加具體？

周波：只有當雙方希望達成和平，中國的和平計劃才能奏效。交戰各方首先必須至少做好同意停火的心理準備。目前，沒有人在討論停火。

時代周刊：這是否意味着中國目前沒在推進其和平計劃？

周波：當然不是，中國不僅提出了烏克蘭和平方案，也一直在派特使斡旋烏克蘭問題，但有時這需要合適的時機。就拿中國成功促成伊朗和沙特阿拉伯之間和談來說吧。中國是在兩國進行了多次談判之後才介入這一進程的，但他們最終在北京簽署了協議。

中國國旗：2023年10月18日，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在中國北京舉行，中國國旗在人民大會堂樓頂飄揚。（Reuters）

時代周刊：這對烏克蘭戰爭意味着什麼？

周波：我認為中國在這場戰爭中佔有（斡旋）優勢，因為中國與俄羅斯關係良好，中國可以先與俄羅斯溝通，然後再與烏克蘭溝通。中國得到了俄羅斯的信任，因此俄羅斯更有可能聽取中國的意見。

時代周刊：今年5月，中國領導人在北京接見了普京。這是對瑞士和平峰會的一種對沖嗎？

周波：不。從聯合聲明中可以看出，除了烏克蘭局勢外，主要焦點是中俄雙邊關係。俄羅斯非常希望進一步發展兩國關係。由於當前戰爭，他們越來越多地將目光投向東方，因為那裏有一個強大且善意的鄰國，可以為俄羅斯提供其所需的大部分產品。

烏克蘭和平峰會2024年6月15日至16日在瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort）舉行。圖為美國副總統賀錦麗（左）與烏克蘭總統澤連斯基（右）在峰會進行期間，在場邊進行雙邊會談並握手。美國總統拜登不出席是次峰會。（ALESSANDRO DELLA VALLE/Pool via REUTERS）

時代周刊：歐洲對中俄貿易持批評態度，認為雖然中國不提供武器，但提供許多軍民兩用的產品，如微電子系統和機械零件。朔爾茨在與中國領導人會晤時談到了中國對俄羅斯軍工的間接支持，馬克龍和馮德萊恩在中國領導人訪問法國期間，也談到了這一點。您能理解為什麼歐洲人感到不快嗎？

周波：從中國的角度來看，這種擔憂是沒有道理的，原因有三。首先，即使沒有這場戰爭，中國也有興趣擴大與俄羅斯的雙邊貿易。其次，世界上很多東西都可軍民兩用。例如，柴油可以用來為軍用車輛加油，但這並不意味着柴油一定是軍用產品。我們不能停止出口所有可能用於軍事目的的產品。當然，比如無人機的情況就不同，中國四個政府部門的聯合聲明表示，將對無人機的出口進行嚴格管制。

時代周刊：第三個原因呢？

周波：中國最近面臨着美國和歐洲更嚴格的進口管制，例如針對中國電動汽車的打壓。因此，為了我們的經濟利益，在遵守法規的前提下，我們自然希望向其他國家出口更多商品。

時代周刊：朔爾茨4月訪華，無論是出席瑞士和平峰會，還是對俄羅斯出口軍民兩用產品，抑或是在中俄的整體關係上，中國都沒有向他做出任何讓步。越來越多的人認為，中國將對俄關係置於對歐關係之上。

周波：我不同意這種說法。中國肯定希望與俄羅斯建立更緊密的關係，因為俄羅斯是中國最大的鄰國。然而，中俄不是盟友關係。中國已多次明確表示，不會容忍在歐洲使用核武器。同樣可以肯定的是，中國不會參與這場戰爭，也不會提供任何軍事支持。我感覺，中國的基本原則有時被視為理所當然，就像人們不會注意到的空氣一樣。但試想一下，如果中國採取了不同的立場，那我們現在就會處於第三次世界大戰的開端。

圖為2024年5月11日，在俄羅斯控制的烏克蘭頓涅茨克，員工們離開不久前遭受炮擊的餐廳。由俄羅斯安插、管理頓涅茨克的官員稱這是烏軍的攻擊。（Reuters）

時代周刊：中國希望看到俄烏衝突走向什麼結局？您談到了停火，這就意味着將衝突「鎖定」在當下狀態。

周波：我不會說這是我希望看到的結局。但我認為普京希望完全控制烏東四州，這四個州已被俄羅斯憲法宣布為俄羅斯領土。

時代周刊：這將包括俄羅斯尚未征服的烏克蘭部份地區。

周波：這可能就是普京的目標。如果實現了這一目標，他就可以宣稱俄羅斯贏得了勝利。這樣，烏克蘭未來也可能加入歐盟。但俄羅斯肯定不會容忍它加入北約，那是註定不會發生的。我認為這是這場戰爭最有可能出現的結果。

時代周刊：這似乎很難讓烏克蘭人接受，這對他們來說意味着幾乎徹底失敗。