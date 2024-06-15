普京開出「即時停火」條件　是認真開價還是公關操作？

在沒有俄羅斯參與的瑞士烏克蘭和平會議即將開幕之際，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月14日透過在外交部的一場演講，提出即時在烏克蘭停火並啟動談判的條件。

首先，他要求烏克蘭從俄羅斯2022年9月透過公投併入俄羅斯的四個烏克蘭州份撤軍。其次，烏克蘭必需放棄加入北約的計劃。

更進一步而言，要達成俄烏戰爭的最終解決，而不只是凍結衝突，普京要求烏克蘭承認克里米亞屬於俄羅斯、保證烏克蘭的非核武國家地位、實行「去軍事化」和「去納粹化」（在普京的話語體系中，這相當於裁減軍力和保護俄羅斯裔公民）。同時，所有西方針對俄羅斯的制裁也該被撒銷。

6月14日，普京在俄羅斯外交部發表演說。（Reuters）

這些要求對於烏克蘭而言當然是不可接受，畢竟烏克蘭東部頓巴斯盧甘斯克（Lugansk）和頓涅茨克（Donetsk），以及南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）四個州都沒有全境落入俄軍控制。2022年11月，俄軍更從其開戰以來唯一奪得的一州首府赫爾松市撤軍。

普京的「即時停火」條件，比起「就地停火」更加進取，相當於直接要求烏軍退出烏克蘭從未實際喪失過的土地。

烏克蘭外交部馬上批評普京的條件荒謬，是要用來誤導國際社會。

這樣的批評其實也不無道理。烏克蘭15、16日在瑞士舉行和平峰會，最主要的目標就是希望遊說非西方國家接受烏克蘭的停火要求，而澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也知道其10點和平方案中要求俄羅斯全面撤軍、接受戰爭追責等等條款不符合現實，故此只會在這次峰會上將焦點放在爭議較少的核安全、糧食安全和烏克蘭兒童歸國等問題上，作為逐步推進其和平方案的第一步。

2024年6月13日，在意大利舉行的七國集團（G7）峰會期間，美國總統拜登（Joe Biden）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署美烏新安全協議。（Reuters）

但由於全球南方國家大多都不把俄烏戰爭當作是善惡之戰，而是兩國之間又或者俄羅斯和西方之間的衝突，停火是首務，條件公正與否屬其次，普京在這個時機提出烏軍直接往後大舉撤退而換取和平的要求，在全球南方國家之中必然有相當程度的說服力，進一步破壞澤連斯基拉攏非西方國家的努力。

事實上，由於中國、沙特、巴西等國都不會派代表出席瑞士的和平峰會，澤連斯基這手外交操作其實就算不必普京介入也差不多是注定失敗。

從具體的停火條件上看，澤連斯基當然也沒有撤軍求和的理由。從外部援助的角度來看，美國4月通過的610億美元軍援、德法英等國的大額軍援、歐盟4年500億歐元的財政援助、日前G7峰會上利用俄羅斯凍結資產利息作烏克蘭借款500億美元的協議、包括美國在內的至少16個西方國家已同烏克蘭簽署了雙邊防衛協議、F-16戰鬥機預計能在本年下旬投入烏克蘭戰場等等，都決定了烏克蘭還有繼續打下去的本錢。

2024年6月14日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵達瑞士蘇黎世機場，預備出席15日舉行的瑞士烏克蘭和平會議。（Reuters）

從烏克蘭內部情勢來看，整道前線暫時未見崩潰之危，東北哈爾科夫（Kharkiv）5月以來的俄軍攻擊亦見停滯。而烏克蘭數個月前改革了徵兵制度之後，人力上面的不足預計將得到一定程度的填補。

由於外界普遍預料俄羅斯會利用本年夏季發動更進取的攻擊，卡內基國際和平基金會高級研究員Michael Kofman就認為本年7月大概就能看出烏克蘭能否安全度過本年。另外亦有分析指，在美國拖延援烏撥款之際，烏克蘭本年年初數月的能源基建飽受俄羅斯攻擊，到本年冬天，烏克蘭可能會出現更嚴重的能源問題。

除非戰場上出現烏克蘭潰敗在即的形勢，澤連斯基政府大概不會接受主動撤軍、將己方領土送放俄羅斯的停火條件。

不過，在特朗普（Donald Trump）11月可能贏得美國總統選舉的背景之下，普京的條件也是一種認真開價。雖然他在停火的問題上要求烏克蘭撤出「公投入俄」的烏東、烏南四州，但從他14日的演說來看，他對鳥東頓巴斯兩州和烏南兩州似乎有「分別處理」的空間。

6月13日，特朗普親到華府國會山與共和黨議員見會，這是2021年1月6日國會暴亂後特朗普首次到訪國會。（Reuters）

對於頓巴斯的盧甘斯克和頓涅茨克，普京強調的是要保護當地主要是說俄語的民眾。但對於烏車的扎波羅熱和赫爾松，普京強調的則是俄羅斯要有直通克里米亞的陸上通道。在這次講話中，他也表明不排除會保留烏克蘭對於這兩個州的主權，不過烏克蘭必須在法律上給予俄羅斯使用這兩個州開往克里米亞的通道的權利。

保留頓巴斯兩州和克里米亞，再部份交出赫爾松和扎波羅熱俄控區的主權，是其中一個妥協的可能。

如果特朗普上台後果真要施壓烏克蘭割地求和的話，這也不失為一個認真的開價。