以色列勢打第二戰線？與黎巴嫩真主黨開戰的危險開端

自去年10月，以色列對加沙哈馬斯展開攻勢以來，國際社會一直加緊防範戰爭外溢，但隨着以色列差不多已完成在加沙的清剿行動，與黎巴嫩真主黨爆發全面衝突的機會的逐漸上升。《耶路撒冷》郵報引述以色列高官形容，「距離雙方開戰已踏入倒數」。



以哈戰事開始以來， 真主黨與以色列國防軍（IDF）一直在跨境交火，但這正如黎巴嫩政客形容，這類交火一直都屬於「遊戲規則」範圍內，雙方都在打擦邊球，未有直擊對方的要害。真主黨過去半年一直向以色列北部地區發射伊朗提供的導彈、火箭及無人機襲擊，而至今已使約6萬名以色列居民流離失所，因此要求內塔尼亞胡政府把真主黨逐離邊境的呼聲越來越高，當地有的民眾不堪襲擊挑，主張政府還擊真主黨。

而且，在過去兩三周，真主黨的行動顯著加劇。該組織本周更公布了一段以色列北部城巿海法的軍事和民用地點9分鐘影片。擁有近30萬人口的海法巿雖至今未有受到真主黨襲擊，但恐怕成為下一輪攻擊目標。

隨着偏向溫和派的甘茨（Benny Ganntz）宣布退出戰時內閣，內塔尼亞胡隨即亦宣布解散戰時內閣。而這個「史上最右」的以色列政府內閣極右翼的聲音更大，極右閣員斯莫特里奇（Bezalel Smotrich ）與格維爾（Itamar Ben Gvir）公開呼籲以色列出軍攻打黎巴嫩南部。而由於以色列北部乃內塔尼亞胡所屬的利庫德集團的主要票倉，因此亦給予內塔尼亞胡出兵的另一理由。

2024年6月14日，以色列北部城市謝莫納（Kiryat Shmona）附近受到來自黎巴嫩的火箭襲擊後，以色列軍隊成員到場指揮交通。（Reuters）

以色列外長卡茨表示，對真主黨發動全面戰爭的決定「即將到來」，以色列國防軍高級指揮官已經簽署了行動計劃。即使美國政府亦憂慮以色列在北部另辟戰線，派出特使霍赫斯坦（Amos Hochstein）前往以色列及黎巴嫩斡旋，包括與黎巴嫩政府官員會面，但政府領導層能否勸阻聽命於伊朗的黎巴嫩真主黨，相當值得懷疑。

上周三，真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah，又譯納斯瑞拉）警告，真主黨的戰鬥將會是「無限制」、「無天花」，若果以色列用上塞浦路斯的機場或運輸設備，雙方的戰爭將會超出黎凡達地區範圍，包括塞浦路斯，「地中海的形勢將會徹底改變。」

雖然以色列絕對有能力把黎巴嫩「夷為平地」，但相比起2006年真主黨與以色列的戰爭，真主黨的力量亦不可同日而言，擁有的導彈及火箭庫存估計達15萬枚，以及成群的自殺式無人機隊，有力深入以色列境內，鐵穹系統對大規模的空襲亦可能應接不暇。

以色列第12頻道引述消息人士稱，以方已警告美國，如果與黎巴嫩真主黨發生全面戰爭，以色列可能會使用以前從未部署過的武器。

以色列電視頻道稱，「特拉維夫向白宮傳達了一條信息，表明其打算使用未具體說明的新武器系統，以迅速應對與真主黨的任何潛在衝突，避免曠日持久的戰爭。」據稱，以色列官員也對美國延遲運送武器表示失望，並敦促需要武器來應對衝突。內塔尼亞胡周日表示，過去四個月對以色列的武器供應「急劇下降」，稱「（美國）政府在過去幾個月裡扣留以色列的武器和彈藥是不可接受的」。

事實上，自1982年黎巴嫩真主黨成立以來，一直與以色列捲入低級別的衝突，但儘管今次這輪衝突仍屬低級別，但至今造成400多名黎巴嫩人死亡，以色列亦有約30 人死亡。對上一次以色列與真主黨戰爭發生於2006年，真主黨在與以色列交換囚犯期間，從邊境附近綁架了兩名以色列士兵，以色列隨即發動戰爭，而這場34日的戰爭對於黎巴嫩是毁滅性的，戰後重建費高達100億美元，黎巴嫩經濟長年崩壞，城巿建設破舊失修；

但以色列亦算不上取得勝利，兩名士兵一直被囚禁，直至2008年，以色列釋放黎巴嫩囚犯以贖回二人的屍體。而且以色列亦因過度武力、對非軍事目標施襲而備受國際社會批評。

2024年6月19日，黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）發表電視講話，警告塞浦路斯（Cyprus）勿向以色列開放領土，以用於攻擊黎巴嫩。（Reuters）

此後的幾年，真主黨一邊增強武器庫，一邊在敘利亞取得重要的戰場經驗，在敘利亞內戰期間與伊朗伊斯蘭革命衛隊並肩作戰，支持敘利亞總統巴沙爾·阿薩德。 2016年，一名真主黨指揮官向美媒形容，這場衝突是為下一場與以色列的戰爭進行的「彩排」。

而以色列這個「敵人」的實力跟哈馬斯不能相比，國際與戰略研究中心（CSIS）便形容，對以色列來說「真主黨是比哈馬斯更可怕的敵人」，因為真主黨被認為是世界上武裝最齊全的非國家軍事力量。

黎巴嫩真主黨：圖為2023年11月3日，黎巴嫩貝魯特，真主黨的支持者聚集在貝魯特南郊的阿舒拉廣場（al-Ashoura square），聆聽真主黨秘書長納斯魯拉的演講。這是2023年10月7日哈馬斯越界突襲以色列後，納斯魯拉首次公開發言。（Getty）

外界認為，真主黨也像哈馬斯一樣，在黎巴嫩境內建立了複雜的隧道網絡，有的以色列分析更相信這個秘道系統較哈馬斯的更廣泛。而且伊朗更通過伊拉克及敘利亞建立了通往黎巴嫩的地面及空中補給路線，以便在全面戰爭時支援真主黨，跟加沙地帶被以色列海陸空封鎖的情況不同。雙方事隔20年再次開戰對於彼此的傷害及破壞，也許非同小可。

無可否認，北部居民流離失所對內塔尼亞胡政府構成的政治壓力越來越大，儘管歷史上，開辟兩條戰線都沒有什麼好下場。再者，拜登雖說一旦以色列與真主黨開戰，華府將堅定的支持，但畢竟以色列在加沙行動所做成的人道災難已越來越不滿，聯合國投票等都反映國際社會對以軍暴行的憤怒，美國對於以色列的支持有多堅定也屬未知。