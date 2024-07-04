以色列將12平方公里佔為己有是赤裸裸的侵略！

以色列政府負責約旦河西岸事務的民政部門宣佈位於約旦河谷地區2965英畝（約12平方公里）的土地為「國有土地」，「以用於未來開發」。 以色列非政府組織「現在就和平」對此表示譴責，稱這是自1993年簽署《奧斯陸協定》以來最大的一次土地兼併計劃。事實上，這是什麼 「土地兼併」？這就是掠奪，是基於實力地位的掠奪。這事無疑又讓以巴之間堆陳年舊賬添了新的一筆。



此前以色列曾沒收8平方公里的土地用於建設猶太定居點及工業和商業設施。這兩次說明了以色列正在將掠奪合法化，在美國及西方列強下愈發驕橫。約旦河西岸其實早已經被以色列蠶食的差不多了，剩下的部分巴勒斯坦人居住點也被以軍嚴密控制。

加沙地帶發生衝突以來，約旦河西岸有大量的巴勒斯坦的死亡或者受傷。其實大家都知道巴勒斯坦解放組織是約旦河西岸名義上的控制者，但是這裏的巴勒斯坦人並不比加沙地帶的人過得輕鬆，用「屈辱」來形容一點也不過分。現在以色列宣佈直接沒收約旦河西岸12萬平方公里的土地，這也就是哈馬斯早預料到的情況：抵抗是死，不抵抗也是死。

以色列如此高調是有原因的，以軍近期高頻次轟炸加沙地帶，黎巴嫩真主黨、胡塞武裝、伊拉克民兵組織也對以色列本土進行了猛烈的轟炸，以色列此舉就是警告這些支持加沙地帶的武裝，如果再敢動手，就讓約旦河西岸和加沙地帶一起不存在。實際上明眼人都可以看出來，這就是以色列赤裸裸的侵略。

這樣的舉動，無疑是對巴勒斯坦人民權益的嚴重侵犯，也直接違背了國際法的基本原則。以巴問題由來已久，每一次類似的事件發生，都像是在已經繃緊的弦上再加一把勁，讓和平的希望變得更加渺茫。

將約旦河谷地區2965英畝（約12平方公里）的土地佔為己有，又把以色列和巴勒斯坦之間歷史悠久的領土爭端問題給翻了出來。雖然這麼多年，以巴兩邊也試過和平談判，想過辦法，但分歧從未彌合，此次「化為國有」，肯定會讓兩國關係雪上加霜，和平解決的希望更渺茫了。

約旦河西岸東部巴勒斯坦村莊Shufa附近一個道路檢查站。（ Getty）

以巴問題剪不斷理還亂。從1948年以色列宣佈建國起，這塊土地就沒消停過。回顧一下幾個關鍵的時間點，看看是如何一步步走到今天的。

1947年聯合國的分家計劃。彼時，聯合國想了個主意，把巴勒斯坦這塊地一分為二，一半給猶太人，另一半給阿拉伯人，耶路撒冷說是要國際共管。結果阿拉伯人不樂意了，覺得這事辦得不公平。

1948年以色列建國，戰火紛飛。周圍的阿拉伯國家，比如埃及、伊拉克、約旦、黎巴嫩、敘利亞組團過來，想要阻止以色列。結果打了場仗，以色列的地盤反而比聯合國規劃的還要大。

1967年六日戰爭爆發，以色列又贏了。這回，以色列在列維·埃什科爾領導下跟埃及、約旦、敘利亞槓上了，六天不到就把對手打趴下。戰後，以色列手裏多了加沙地帶、西奈半島、約旦河西岸（還有東耶路撒冷）、戈蘭高地。然後就開始在這些地方建定居點，到現在還在鬧騰。

在1977年，埃及總統安華·薩達特（Mohamed Anwar al-Sadat）訪問以色列，而後經過16個月經緊張談判，埃及與以色列簽署了和平條約。埃及成了第一個跟以色列握手言和的阿拉伯國家，條件是讓以色列把西奈半島還回去。1978年，時任以色列總理梅納赫姆•貝京（Menachem Begin）和埃及總統薩達特簽訂了戴維營協議，當年一同獲得諾貝爾和平獎。

已故以色列總理拉賓（左）跟已故巴勒斯坦自治政府主席阿拉法特，簽署《奧斯陸協議》。圖中有份促進以巴和解的時任美國總統克林頓。（網上圖片）

1993年奧斯陸協議，巴勒斯坦自治。在以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）主導下，以色列和巴勒斯坦解放組織坐下來好好聊，巴勒斯坦人在加沙和約旦河西岸的一部分區域獲得了自治權。但是，邊界、難民、耶路撒冷這些硬骨頭，懸而未決。

2005年以色列從加沙撤退。以色列自己決定，從加沙地帶撤出所有的猶太人定居點。但是，對加沙的空中、海上封鎖和邊界控制，以色列依舊緊握不放。

2006年後哈馬斯上台。哈馬斯在巴勒斯坦的選舉中勝出，結果導致加沙和約旦河西岸從此各自為政，到現在都沒能和解。

2020年到2021年以色列又動心思。以色列政府琢磨着要正式吞併約旦河西岸的部分地盤，不過在美國的壓力下，這個計劃暫時擱淺。但是，不管合法不合法，以色列的定居點在約旦河西岸越建越多。

以巴衝突就是一部以色列的土地掠奪史，每一章節都鐫刻着戰爭的鋼印，每一幕都有其獨特的主角與配角。然而，這部史詩級的土地掠奪史，彷彿陷入無限循環的劇本，一幕幕重演，卻始終未能迎來結局。最新的劇情是以色列宣佈要沒收約旦河西岸12平方公里的巴勒斯坦土地，這事無疑讓以巴之間堆陳年舊賬上又添了新的一筆。