特朗普右耳中槍無礙：強人形象幾乎必勝　卻間接「救」了拜登？

美國東岸時間7月13日下午，正在關鍵搖擺州賓多法尼亞（Pennsylvania）出席支持者集會期間的特朗普（Donald Trump），正力數拜登（Joe Biden）讓邊境難民大量湧入。現場突然傳出槍聲，台上的特朗普手揞右耳，迅速躲在講台之後，特勤人員蜂湧而至，以身體包圍特朗普，特朗普站了起來，右耳和臉上有血，手握拳頭高舉，口喊「戰鬥、戰鬥」（fight, fight），然後才在特勤人員簇擁保護之下步行下台送院。

槍手迅速被特勤人員擊斃，但據報高達5萬人的觀眾中也有一人中槍死亡，兩人嚴重受傷。

全美譴責 特朗普無礙

事件震驚全美政壇，共和、民主兩黨政界人物迅速發表聲明公開譴責事件，並祝願特朗普平安無事。正在特拉華州（Delaware）家鄉度周末的拜登迅速發布書明聲明，其後隨即到當地警局在鏡頭前面對記者回應事件。

拜登稱美國不能容忍這種暴力，「這是有病的（行為），這是我們必需團結這個國家的原因之一。」他指特朗普似乎無礙，希望儘快能同特朗普通話問候。但拜登卻拒絕在收到進一步的事實之前將事件定性為刺殺行動。

槍擊事發經過影片：

特朗普隨後也在其社交媒體Truth Social上發文，先是感謝特勤人員，繼而向死亡和受傷觀眾及其家屬送上問候。他表示子彈穿過其右耳較上部份，當時即時感覺到子彈擦過皮膚，流了很多血，並以「天祐美國」作結。

政治暴力，當然是沒有人想見到的事。而在事件被調查清楚之前，大家也不知道這次事件的實際性質。

不過，這次看起來非常像「刺殺」的槍擊事件，很快就有政治效果。

特朗普在社交媒體上發文報平安。（網站截圖）

Elon Musk等名人迅速背書

在特朗普還未被確認並無大礙之前，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）迅速在其社交媒體X上發布了特朗普中槍的影片，並首次正式公布他在這次選舉中支持特朗普，表明自老羅斯福總統以來美國從沒見過如此強韌的總統候選人。

不久之後，身家超過90億美元的著名投資經理Bill Ackman也在X宣布他為特朗普背書，他更分享了被視為特朗普副手大熱的共和黨聯邦參議員萬斯（JD Vance）指責拜登將特朗普指為「極權法西斯主義者」的言論是這次刺殺事件的「直接原因」的推文。

社交媒體也在大量流傳槍擊事件是拜登指使的陰謀論－－本月初，美國最高法院判定總統行使憲法權力有絕對免罪權，也就是說總統可以指使特種部隊刺殺政敵而不用負起任何刑事責任，讀者們可以想像到兩者會如何被充滿想象力的陰謀論者串連起來。

但無論如何，這次槍擊事件，加上特朗普中槍即場站起揮拳的「英雄舉措」，將會大大加強他的「強人」形象，與拜登的老弱形成更強烈的對比，對特朗普選情有直接助益。

而非常出奇地，這一次槍擊事件的直接效果，不只是增加了原本就可能支持特朗普的選民對支持特朗普的決心，而且還可以說是「救了拜登一命」。

特朗普遇刺：2024年7月13日，身在美國特拉華州的美國總統拜登就特朗普同日遇刺緊急舉行記者會。（Reuters）

扭轉政治氛圍 有利拜登「拖字訣」

自6月27日「災難級」的總統辯論表現之後，拜登一直面對自由派輿論界排山倒海的退選呼聲。在7月11日的北約「大男孩」記者會（”big boy” conference，白宮的描述）上，拜登表現平穩，只有一兩個錯誤人稱的失誤，但也未能停止民主黨政客繼續零星地出面勸退。

從奧巴馬（Barack Obama）到佩洛西（Nancy Pelosi）等名義上還是支持拜登的民主黨大老，也沒有出來盡力為他辯解，後者更間接呼籲拜登重新考慮繼續參選的決定。

最明確支持拜登的反而是民主黨的進步派領袖，諸如桑德斯（Bernie Sanders）、奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）等。他們對勢弱拜登的堅實支持，已經換取到拜登承諾若然連任勝選將在上任首百日落實進步派政策，包括擴大社會保障範圍、消除醫療債務等等。

如今，特朗普疑似遇刺，政治新聞焦點隨即從「拜登退選與否」轉移到特朗普身上，而共和黨全國黨代表大會7月15日即將召開，特朗普也快將宣布其副手人選，來自輿論界的「勸退拜登」施壓自然會大大減少。

同時，自列根（Ronald Reagan）1981年遇刺以來，美國前現任總統都沒有再出現過被試圖刺殺的事件。這次特朗普遇刺後，美國政壇必然出現「團結反對政治暴力」的政治氛圍，拜登無論如何衰老力弱，也還是美國總統，必然有其團結全國的符號意義。在這樣的政治情緒之下，民主黨人對於進一步施壓拜登退選、使黨內裂痕白熱化，只會更為卻步。

此前，由拜登支持者控制的民主黨全國委員會已經希望在8月19至22日舉行的民主黨全國黨代表大會之前，「提早」確認拜登的總統候選人資格，速戰速決造成「米已成炊」之局。無論此法成功與否，時間都站在拜登一方，只要他「賴死不退」，民主黨人很快就只能接受被綁上拜登沉船的事實。

這一次特朗普中槍事件，又再給了拜登一個拖延的藉口。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。特朗普被保安人員推上車前，仍舉起手臂向在場支持者示意。（Reuters）

雖然我們暫時不知道這次事件背後來龍去脈如何，暫時看來也像是一宗「獨狼」式的政治刺殺行為。上月就有一個芝加哥大學的民調顯示有10個百分點的受訪者認為以武力阻止特朗普當上總統是合理的。此時發生，背後當然有可能由「拜登幾乎必敗」的觀感所造成，但這也是一種天意使然一般的偶然事件。

這一次偶然事件，不只推高了特朗普的選情，還助益了拜登應對退選呼聲的「拖延策略」。民主黨11月的敗選，只能說是一種難以逆轉的厄運。