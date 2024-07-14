特朗普遭槍擊 ｜ 特朗普越瘋狂 越見證極端分裂、暴力的美國

特朗普在賓尼法尼亞州參加競選集會時，遭到不明槍手襲擊，特朗普右耳和右臉血跡斑斑，隨後被送往醫院。特朗普確認已沒有生命危險，其他傷亡人數還在確認中。案發後，很快就宣佈槍擊的一名槍手已被美國特勤局擊斃。目前，特朗普機會槍擊事件已作為刺殺案調查處理。

2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。（Reuters）

拜登回應該事件稱，很高興聽到特朗普平安無事的消息，美國沒有這種暴力行為的容身之處。但，在總統競選集會發生如此血腥一幕，暗殺毫無疑問再次將美國社會動盪不安赤裸裸暴露出來。

最近，美國大選越來越激烈了，特朗普參與大選形勢相比拜登越來越有利。特朗普突然遭受槍擊，這可能會再次將美國大選推向高潮。

選舉拉票驚現一槍，網絡上也炸開了鍋，也有不少人說搞得好像這事是苦肉計一樣，也有一些網民說這事特朗普「自導自演」。但現在特朗普的支持率遙遙領先拜登，似乎沒必要搞這麼一出。對於，78歲的老人來說，這子彈貼着面頰飛出去作為「苦肉計」，怎麼看都太太危險了。這很可能是特朗普極力反對者做出的報復行為。

那麼這對特靠譜大選將產生什麼影響呢？但無論是誰幹的，很可能特朗普會以此作為打壓民主黨的一點。特朗普必然將進行大勢渲染，更加瘋狂的將自己打造成英雄主義，贏得更多選民的支持，更有利於自己贏得大選。

槍聲傳出後，特朗普按着右臉。（Reuters）

從這裏也可以看出，美國大選黨派之間越來越激烈，甚至發生內鬥。美國大選確實越來越「精彩」了。真的是應了特朗普這次競選說的口號：

從來沒有哪個美國總統競選者，像我這樣被對待。

我被囚禁、被打壓、媒體造謠我、政客誣陷我。

現在還能加一個「有人想物理消滅我」。

毫無疑問，槍擊案最直接影響的是總統大選，但更重要的是，正如美國政治家小羅伯特F甘迺迪呼籲所說得：「你們看到了嗎，這就是美國現在分裂、極端、暴力的現狀。希望每一位還熱愛我們國家的人，可以擺脱這種狀況，再次團結起來。」

20多年前發生「911」恐怖襲警，不但是美國歷史上沒有的，也是世界歷史上空前的，可見霸權並沒有使美國更安全。而這些年來，美國內部「獨狼式」恐怖襲擊不斷，美國各色極端勢力極端思想都如雨後春筍般湧現。這種極端恐怖狀態還在越演越烈，極端主義思潮更加氾濫。

911恐襲（Gettyimages）

不管是種族主義、「白人至上主義」、無政府主義以及擁有槍、反擁槍主義等各色利益集團或各色主義，都蒙上了「極端恐怖」的色彩。美國已經成了一個仇恨和暴力的恐怖社會。這其實就是內戰、亂戰的節奏。

大家似乎都已經走出了新冠疫情的影響，但不要忘了，一場新冠危機不但重創了美國社會，也重創了美國經濟。這使得被掩蓋了的社會矛盾被激化，同時也滋生出了各色暴力組織和思維。出現目前這種狀態也就在情理之中。

更不可否認，美國目前的亂象與「特朗普主義」有很大的關係。可實際上，特朗普正是利用了美國目前這種民主政治和社會的分裂亂象。是美國的亂世成就了特朗普，不是「特朗普主義」造就了美國的亂世。而如今在特朗普選戰拉票會上出現槍擊一幕，也著實多少有些「因果報應」的味道。

圖為2024年7月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在其名下位於美國多拉爾（Doral）的多拉爾度假村舉行的競選集會。（Reuters）

目前美國的民主政治出現了明顯的危機，人權、價值觀開始嚴重扭曲和淪喪。政治和社會出現嚴重的極化對立。貧富差距擴大，種族主義、「白人至上主義」和無政府主義盛行。用拜總統的話說就是仇恨、暴力恐怖充斥着美國社會。美國私人擁槍量差不多有3億支，基本上就是人均一支。一邊是私人擁槍用槍越來越多，一邊是美國社會極端暴力傾向日益嚴重。重要的是政府根本無力阻止和化解這種暴力傾向。甚至是出於政治和大選的原因而不敢或不願意。槍擊案就會越來越多。這個角度看，特朗普選戰槍擊案，又是一個角度的「因果報應」。這是一種報復社會反抗政府的行為。