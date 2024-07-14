特朗普遇刺受傷無礙：強人形象幾乎必勝 卻間接「救」了拜登？
美國東岸時間7月13日下午，正在關鍵搖擺州賓多法尼亞（Pennsylvania）出席支持者集會期間的特朗普（Donald Trump），正力數拜登（Joe Biden）讓邊境難民大量湧入。現場突然傳出槍聲，台上的特朗普手揞右耳，迅速躲在講台之後，特勤人員蜂湧而至，以身體包圍特朗普，特朗普站了起來，右耳和臉上有血，手握拳頭高舉，口喊「戰鬥、戰鬥」（fight, fight），然後才在特勤人員簇擁保護之下步行下台送院。
槍手迅速被特勤人員擊斃，但據報高達5萬人的觀眾中也有一人中槍死亡，兩人嚴重受傷。
全美譴責 特朗普無礙
事件震驚全美政壇，共和、民主兩黨政界人物迅速發表聲明公開譴責事件，並祝願特朗普平安無事。正在特拉華州（Delaware）家鄉度周末的拜登迅速發布書明聲明，其後隨即到當地警局在鏡頭前面對記者回應事件。
拜登稱美國不能容忍這種暴力，「這是有病的（行為），這是我們必需團結這個國家的原因之一。」他指特朗普似乎無礙，希望儘快能同特朗普通話問候。但拜登卻拒絕在收到進一步的事實之前將事件定性為刺殺行動。
槍擊事發經過影片：
特朗普隨後也在其社交媒體Truth Social上發文，先是感謝特勤人員，繼而向死亡和受傷觀眾及其家屬送上問候。他表示子彈穿過其右耳較上部份，當時即時感覺到子彈擦過皮膚，流了很多血，並以「天祐美國」作結。
政治暴力，當然是沒有人想見到的事。而在事件被調查清楚之前，大家也不知道這次事件的實際性質。
不過，這次看起來非常像「刺殺」的槍擊事件，很快就有政治效果。
Elon Musk等名人迅速背書
在特朗普還未被確認並無大礙之前，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）迅速在其社交媒體X上發布了特朗普中槍的影片，並首次正式公布他在這次選舉中支持特朗普，表明自老羅斯福總統以來美國從沒見過如此強韌的總統候選人。
不久之後，身家超過90億美元的著名投資經理Bill Ackman也在X宣布他為特朗普背書，他更分享了被視為特朗普副手大熱的共和黨聯邦參議員萬斯（JD Vance）指責拜登將特朗普指為「極權法西斯主義者」的言論是這次刺殺事件的「直接原因」的推文。
社交媒體也在大量流傳槍擊事件是拜登指使的陰謀論－－本月初，美國最高法院判定總統行使憲法權力有絕對免罪權，也就是說總統可以指使特種部隊刺殺政敵而不用負起任何刑事責任，讀者們可以想像到兩者會如何被充滿想象力的陰謀論者串連起來。
但無論如何，這次槍擊事件，加上特朗普中槍即場站起揮拳的「英雄舉措」，將會大大加強他的「強人」形象，與拜登的老弱形成更強烈的對比，對特朗普選情有直接助益。
而非常出奇地，這一次槍擊事件的直接效果，不只是增加了原本就可能支持特朗普的選民對支持特朗普的決心，而且還可以說是「救了拜登一命」。
扭轉政治氛圍 有利拜登「拖字訣」
自6月27日「災難級」的總統辯論表現之後，拜登一直面對自由派輿論界排山倒海的退選呼聲。在7月11日的北約「大男孩」記者會（”big boy” conference，白宮的描述）上，拜登表現平穩，只有一兩個錯誤人稱的失誤，但也未能停止民主黨政客繼續零星地出面勸退。
從奧巴馬（Barack Obama）到佩洛西（Nancy Pelosi）等名義上還是支持拜登的民主黨大老，也沒有出來盡力為他辯解，後者更間接呼籲拜登重新考慮繼續參選的決定。
最明確支持拜登的反而是民主黨的進步派領袖，諸如桑德斯（Bernie Sanders）、奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）等。他們對勢弱拜登的堅實支持，已經換取到拜登承諾若然連任勝選將在上任首百日落實進步派政策，包括擴大社會保障範圍、消除醫療債務等等。
如今，特朗普疑似遇刺，政治新聞焦點隨即從「拜登退選與否」轉移到特朗普身上，而共和黨全國黨代表大會7月15日即將召開，特朗普也快將宣布其副手人選，來自輿論界的「勸退拜登」施壓自然會大大減少。
同時，自列根（Ronald Reagan）1981年遇刺以來，美國前現任總統都沒有再出現過被試圖刺殺的事件。這次特朗普遇刺後，美國政壇必然出現「團結反對政治暴力」的政治氛圍，拜登無論如何衰老力弱，也還是美國總統，必然有其團結全國的符號意義。在這樣的政治情緒之下，民主黨人對於進一步施壓拜登退選、使黨內裂痕白熱化，只會更為卻步。
此前，由拜登支持者控制的民主黨全國委員會已經希望在8月19至22日舉行的民主黨全國黨代表大會之前，「提早」確認拜登的總統候選人資格，速戰速決造成「米已成炊」之局。無論此法成功與否，時間都站在拜登一方，只要他「賴死不退」，民主黨人很快就只能接受被綁上拜登沉船的事實。
這一次特朗普中槍事件，又再給了拜登一個拖延的藉口。
雖然我們暫時不知道這次事件背後來龍去脈如何，暫時看來也像是一宗「獨狼」式的政治刺殺行為。上月就有一個芝加哥大學的民調顯示有10個百分點的受訪者認為以武力阻止特朗普當上總統是合理的。此時發生，背後當然有可能由「拜登幾乎必敗」的觀感所造成，但這也是一種天意使然一般的偶然事件。
這一次偶然事件，不只推高了特朗普的選情，還助益了拜登應對退選呼聲的「拖延策略」。民主黨11月的敗選，只能說是一種難以逆轉的厄運。