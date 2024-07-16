哈馬斯法塔赫高層下週北京會晤？中國外交部未證實　稱願加強溝通

《紐約時報》7月15日引述哈馬斯（Hamas）與法塔赫（Fatah）官員表示，中國下週將組織雙方高層會晤。在北京，中國外交部16日回應時未有證實，但指中方同有關各方努力方向一致，願同各方加強溝通協調。



中國外交部發言人林劍主持例行記者會時，有記者問到哈馬斯和法塔赫高層官員7月20日至21日將在北京舉行和解會談的消息，詢問中方能否證實，以及有哪些官員出席。

林劍回應指，中方一貫支持巴勒斯坦各派通過對話協商實現和解、團結，願為巴各派開展和解對話，提供平台、創造機會，中方同有關各方的努力方向一致，願同各方加強溝通協調，為實現巴勒斯坦內部和解這一目標共同努力。

他稱「關於你提到的具體問題，如有消息中方將適時發布。」

圖為2017年10月12日，薩利赫·阿魯里（Saleh al-Arouri）以哈馬斯代表團團長身份，於埃及出席與法塔赫高層阿扎姆（Azzam al-Ahmad）簽署和解協議的儀式。（Reuters）

根據《紐約時報》指，哈馬斯高官馬爾祖克（Mousa Abu Marzouk）表示領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）將率團前往北京，法塔赫中央委員會委員艾哈邁德（Azzam al-Ahmad）稱，法塔赫將派3名官員前往北京，其中包括副主席阿盧爾（Mahmoud al-Aloul，暫譯）。

哈馬斯和法塔赫是巴勒斯坦兩組織，雙方多年來爭執不斷。4月底，兩方代表在北京就推進巴勒斯坦內部和解展開對話，原定6月中旬在北京舉行第2輪會談，但兩方官員6月底向路透社表示，談判延期，雙方尚未定出新會談日期。