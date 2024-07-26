意大利總理梅洛尼明訪華　學者：此訪不大可能產生轉折式影響

北京證實意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將從星期六起，對中國進行為期五天的訪問。這是她上任以來首次訪華，受訪專家稱此訪旨在改善與中國的貿易往來。



中國外交部發言人毛寧星期四（7月25日）在例行記者會上宣佈，梅洛尼將於7月27日至31日對中國進行正式訪問，期間將同中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際舉行會談，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。

2024年7月18日，在英國牛津附近的布萊尼姆宮舉行的歐洲政治共同體會議期間，英國首相施紀賢（Keir Starmer）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）出席有關移民議題的工作會議。（Reuters）

毛寧還說，中意兩國是全面戰略夥伴，兩國高層保持密切互動，各領域互利合作取得務實成果。中國願同意大利加深務實合作和人文交流，推動中意、中歐關係行穩致遠。

據法新社報道，迫於美國的壓力，意大利去年退出「一帶一路」倡議；但梅洛尼此後一直在尋求修補兩國關係。

意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）今年4月稱，儘管羅馬退出了「一帶一路」倡議，但「並非敵視中國」，仍打算加強與中國的貿易關係。

上海外國語大學歐盟研究中心主任忻華接受《聯合早報》採訪時分析，梅洛尼此訪的重心是試探進一步推進經貿合作的可能性。至於烏克蘭問題，她很可能對歐盟的立場照本宣科。

2024年6月13日，G7峰會在意大利開幕，圖為意大利總理梅洛尼（右）與美國總統拜登（左）握手（Reuters）

據路透社報道，梅洛尼認為中國的投資可以刺激意大利疲軟的經濟增長。報道引述消息人士稱，梅洛尼此行有望與中國簽署雙邊貿易和工業協議。

報道稱，意大利輪胎製造商倍耐力（Pirelli）、能源集團埃尼（ENI）、防務集團Leonardo、葡萄酒生產商、以及包括Dolce & Gabbana在內的幾家意大利奢侈時尚集團等，都受邀參加將於7月28日至29日在北京舉行的中意商業論壇。

商業論壇的一個小組將專門討論汽車產業。意大利《24小時太陽報》兩周前報道，意大利政府正考慮通過法律手段「接管」歐洲汽車巨頭斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下已停產的汽車品牌，將其使用權「轉讓」給中資企業。

中國工業和訊息化部本月早些時候稱，願推動與意大利在汽車、船舶和中小企業等領域的務實合作。歐盟本月初宣佈對中國電動汽車，加徵最高可達37.6%的臨時關稅。

忻華強調，儘管意大利仍希望推進經貿合作，但主要考慮是從中國龐大的經濟體量中獲益，不意味着對中國的基本戰略認知發生改變，此訪也不大可能對兩國或中歐關係產生轉折性的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

