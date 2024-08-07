以色列「宿敵」辛瓦爾當選哈馬斯領袖　加沙戰爭變成「生死決鬥」

8月6日，近日在多哈出席哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）喪禮的哈馬斯舒拉（Shura）委員會成員一致選出藏身加沙地道大半年的加沙哈馬斯主管辛瓦爾（Yahya Sinwar）為新任哈馬斯政治局主席。由於辛瓦爾是去年10月7日哈馬斯越境襲擊的主腦，更是主張消滅以色列國的強硬派代表，而且他的首級也是以色列進軍加沙的首要目標，這個人選已經預示着加沙並沒有可能停火，只能到打任何一方再不能支撐下去為止。

根據哈馬斯的內部規章，政治局領袖應該由身在加沙以外的人物擔任，方便同區內國家和國際社會溝通。7月30日在伊朗被以色列殺害的哈尼亞就長年居住在卡塔爾。因此，由辛瓦爾接任可算是破例之舉，也突顯出哈馬斯權力中心實際上就是在加沙的事實。

殺了溫和派 換上強硬派

對於辛瓦爾「坐正」，以色列方面一片喊打喊殺。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）卻說了實話，指出就算在辛瓦爾當選哈馬斯政治局主席之前，真正能在停火談判上話事的也不是哈尼亞，而是辛瓦爾。

哈尼亞曾向伊朗最高領袖哈梅內伊介紹辛瓦爾：

哈尼亞生前是加沙停火談判的主要談判者之一，也是推動哈馬斯放棄消滅以色列、接受兩國共處的人物之一。他2006年帶領哈馬斯勝出巴勒斯坦立法委員會選舉之後，就曾去信小布殊總統呼籲美國停止杯葛哈馬斯，接受1967年邊界範圍的巴勒斯坦國，卻未得回應。

哈尼亞2017年由加沙哈馬斯領袖轉任哈馬斯政治局主席之前，上任主席邁沙阿勒（Khaled Meshaal）在下台前發布了新的哈馬斯憲章文章，強調只反對猶太復國主義（又稱鍚安主義），並不反對猶太宗教，雖然沒有去除消滅以色列的目標，卻沒有提到其1988年憲章中「直至穆斯林對抗猶太人（殺死猶太人）之前，審判日不會到來」、唯一建國手段只有「聖戰」之類的強硬文句。

哈尼亞上任後，沒有推翻邁沙阿勒的新憲章。

哈馬斯政治局前任主席邁沙阿勒（Khaled Meshaal）被視為溫和派代表。（X@SprinterFamily）

在辛瓦爾當選之前，不少人認為1996至2017年擔任哈馬斯政治局主席的邁沙阿勒會「臨危受命」，再次被選為哈馬斯領袖。據稱在哈馬斯政治領導層開會之時，土耳其、卡塔爾也出力推舉邁沙阿勒。

在哈馬斯的派系當中，邁沙阿勒與今天哈馬斯的主要國家支持者伊朗關係疏離。2011年敘利亞爆發內戰，他所主導的哈馬斯組織站到了遜尼派反阿薩德政府的一邊，與支持阿薩德的伊朗對着幹。而邁沙阿勒與海灣阿拉伯國家關係甚佳，2015年甚至曾罕有地親訪沙特阿拉伯與國王薩勒曼見面。

雖然這場加沙戰爭爆發之後，邁沙阿勒公開否決了兩國方案，以消滅以色列為以巴問題的唯一出路，改變了其此前以「不理會、不承認、不接受」的方式間接接受以色列存在的立場，然而，外界普遍預期，如果邁沙阿勒重新擔任哈馬斯政治局主席，此刻加沙戰爭中的以色列－伊朗衝突元素將有所減少，有利達成加沙停火，也對未來遊說周邊富裕阿拉伯國家出錢出力出兵參與加沙重建有幫助。

特拉維夫街頭有大招牌以辛瓦爾的任命來呼籲以色列人團結：

不過，現此手握加沙哈馬斯控制權的辛瓦爾卻透過中介人表明任何政治局主席人選，必需同伊朗和敘利亞都有良好關係，變相否決了邁沙阿勒這個選項。雖然有報道指哈馬斯內部也有人嘗試推舉邁沙阿勒，不過最終所有人都決定要尊重實權掌握在辛瓦爾手上的事實，於是決定將領袖頭銜名符其實地交給了辛瓦爾。

知己知彼

辛瓦爾成長於加沙南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）的難民營，1987年正式加入哈馬斯之際就已經主力負責對付同以色列合作的巴勒斯坦人，他更曾親口承認親自赤手空拳殺死一名「巴奸」，並以代表巴人抗爭的Kaffiyeh頭巾勒死另一巴奸。

辛瓦爾1989年被以色列拘捕入獄，在囚年期長達23年，到2011年一名以軍換上千名囚犯的交易之中才獲釋回到加沙。跟巴勒斯坦未來領袖民望最高的在囚法塔赫政治領袖巴爾古提（Marwan Barghouti）類似，辛瓦爾在獄中努力學習希伯來文、猶太文化和思考方式。與曾經支持兩國方案的巴爾古提不同，辛瓦爾此舉不是為了日後同猶太人共存，而是要知己知彼－－這在去年10月7日的攻擊中見證了其成功。

除了短期部署之外，辛瓦爾對於未來消滅以色列國後如何管治今天以色列國土也有一定程度的設想，他在2021年就曾舉辦過集中討論這個議題的研討會。

2024年8月5日，黎巴嫩西頓（Sidon），有伊瑪目馬赫迪童軍的成員舉起哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（Reuters）

「拖死」以色列

如今，以色列在加沙深陷泥沼，大型攻勢已完結了超過半年，哈馬斯餘眾卻是如何消滅也消滅不盡。雖然以色列本年3月和7月分別殺死了分別被視為加沙哈馬斯第三號和第二號人物的兩個哈馬斯軍隊指揮官伊薩（Marwan Issa）和戴夫（Mohammed Deif），但目前哈馬斯已經變成了散兵遊勇般的組織，領袖死亡只具象徵性意義。

而加沙基本治安敗壞、物資不足、人道慘劇不絕，近百人質卻還在哈馬斯手上。以色列國內對於加沙如何管治、要否將救回人質置於消滅哈馬斯之上，爭議不斷。更不用說來自國際法院、國際刑事法院對於以色列和以色列領導人的追責，以至以色列在國際上的孤立。

不少人認為，辛瓦爾是看清了這個有利形勢，才會遲遲在停火談判上跟以色列拖延。當然，由於以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）明顯是要依靠戰爭的延續來保住權力，以色列也沒有認真要急於達成停火。

可以說，對於內塔尼亞胡而言，辛瓦爾，相較於哈尼亞或邁沙阿勒，是一個更佳的哈馬斯領袖。內塔尼亞胡力保總理權力的目標，以及辛瓦爾在加沙「拖死」以色列的目標，已經使兩人進入了某種未經事先協定的對抗性合作關係之中。

2024年7月25日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室會見美國總統拜登（Joe Biden，不在圖中）。（Reuters）

從整體格局來看，以色列至少要在加沙殺死辛瓦爾才有可能宣布勝利而主動接受永久停火，而辛瓦爾只要一天沒有被殺，哈馬斯離擊敗以色列又接近了一天。雙方已經進入了「生死決鬥」式的零和遊戲當中。

以往，哈馬斯政治局還操在哈尼亞手上之時，以辛瓦爾交換永久停火和以色列接受兩國方案，還是一條可能的出路。今天，這條出路已變成絕路。