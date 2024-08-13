緬甸軍政府遭遇74年來最大挫敗　中國成為替罪羊

緬北民族地方武裝果敢同盟軍近日攻克緬甸軍政府東北軍區司令部，並佔領司令部所在地臘戌。東北軍區原司令員梭丁少將，參謀長丹丁梭准將，以及第一野戰旅旅長妙敏兑准將軍均被抓獲。緬軍和家屬近5,000人投降。

緬甸軍政府在全國有14個軍區司令部駐地，其中臘戍是防禦最嚴密的地區之一。臘戌失守是緬甸軍方目前為止失去的最大城市。不少分析認為民地武有可能在佔領臘戌之後向緬甸第二大城市曼德勒推進，緬甸內戰將進一步升級。

政府軍軍區被地方武裝攻克，這是緬甸內戰74年來首次發生的事，對緬甸軍政府來說是奇恥大辱。緬甸軍政府首腦敏昂萊8月5日發表全國電視講話，將緬軍的失敗歸結為地方民族武裝的恐怖活動以及外部勢力的干預，並號召全國人民支持緬甸國防軍。

2024年4月15日，掌管眼鏡蛇縱隊的倫族民族解放軍（KNLA）軍官Saw Kaw在位處渺瓦底（Myawaddy）外圍的緬甸政府軍基地焚燒緬甸國旗後，升起了克倫族旗幟。（REUTERS/Athit Perawongmetha）

緬甸內戰由來已久，打打停停屢見不鮮，此次問題的嚴重性在於，緬甸軍方對於中國的態度非常嚴厲。敏昂萊在8月5日的全國電視講話中說，「一些外國希望存在武裝衝突,並按照他們喜歡的方式塑造緬甸的形態,向由不同政見人士組成的武裝叛亂分子和恐怖組織提供資金、食品、藥品、武器彈藥、技術和後勤保障,幫助惡意媒體發動心理戰。

「在中緬邊境一些少數民族武裝組織地區,已建立武器彈藥工廠,生產武器、彈藥和爆炸裝置。可以看到,這些工廠生產的武器彈藥出售、提供給人民防衛軍恐怖分子和其他少數民族武裝組織。安全部隊繳獲的大多數武器彈藥都是這些工廠的產品。建立這些工廠並不容易，需要花費金錢和技術力量。因此,有必要分析金錢和技術力量的來源。」

「可以看到,緬甸民族民主同盟軍和德昂民族解放軍恐怖分子正在使用技術升級的無人機炸彈和火箭彈。他們的無人機可以在國外市場購買,但他們與外國僱傭技術人員合作開發這些無人機,並改進它們以在戰鬥中有所幫助。」「緬甸民族民主同盟軍和德昂民族解放軍叛亂分子及其國內外走狗，按照他們幕後操縱國家的調子進行宣傳，讓人民沮喪失望。」

緬甸北部衝突：圖為Kokang Information Network於2023年11月1日發放的照片，緬甸民族民主同盟軍司令指揮對抗軍方的行動。（Kokang Information Network）

敏昂萊雖然沒有點名中國，但是他的講話被普遍認為是映射中國支持緬北武裝。緬北民族地方武裝中有不少是華裔緬甸人2023年11月，緬軍方曾組織僧侶到中國駐緬甸大使館門前抗議，高呼要痛打中國人。此次在果敢同盟軍控制緬軍東北軍區司令部後，親緬甸軍政府的團體在內比都（Naypyitaw）、仰光（Yangon）和曼德勒持續煽動反華活動。反對果敢同盟軍和威脅當地華人生命安全的傳單被到處張貼，有些甚至是當面散發。

本輪戰事起源於2023年10月緬北民族武裝發起的「1027軍事行動」，這次軍事行動獲得了巨大成功。2024年1月緬軍把控的果敢地區被同盟軍攻佔。伴隨着此次軍事行動的成功，中國打擊緬北電信詐騙取得重大進展，上千詐騙犯以及緬北四大家族的犯首被押解回中國受審。當時，緬北民族武裝打出了解救同胞中國人的旗號，有利用中國之嫌。打擊電信詐騙告一段落後，中國當即組織了緬北民地武和緬甸軍政府和談。第6輪會談原本計劃在7月31日舉行，民地武同意參會，但緬軍方沒有參加。

中國和緬北邊境相接，語言文化相近。緬北局勢非常複雜，不能用一句中國支持民地武來概括。無人機和通信設備等物資這些在正常的市場渠道都可以進行購買。緬北民族地方武裝早就有成熟的軍事工業體系，根本無需中國扶植。過去十多年，中國積極推進「一帶一路」建設，緬甸是中印孟緬經濟走廊非常重要的一環，從大的戰略來說，沒有比中國更希望緬甸儘快實現和平穩定的鄰國了。敏昂萊當局煽動反華活動並映射中國干預內政，本質上是在轉移內部矛盾，試圖將戰爭失敗的責任推卸給華裔緬甸人和中國。