緬甸民族地方武裝組織：已控制通往中國主要貿易公路城鎮

緬甸民族地方武裝組織星期三（7月10日）聲稱，在與緬甸軍政府爆發多日的衝突後，他們已經佔領了通往中國的重要貿易高速公路沿線的一個城鎮。



法媒報道，緬北民地武組織德昂民族解放軍將軍達崩覺（Tar Bhone Kyaw）說，囊秋鎮（Naung Cho）已經「完全是我們的了」。同日早些時候，緬軍一名消息人士透露，少數民族武裝分子已經控制了囊秋鎮的大部份地區。

2015年9月4日，中國國家主席習近平（右）在中國北京人民大會堂與時任緬甸總統吳登盛（左）握手。（Getty）

自上個月底以來，民地武組織聯盟在緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）到中國雲南省的高速公路沿線重新發動攻勢後，緬甸北部的撣邦就一直飽受衝突影響。緬甸軍政府正面臨政變奪權三年來的最大危機，失去這些經濟中心將使他們損失慘重。這不僅會切斷軍政府的收入，還可能鼓舞附近曼德勒地區的抵抗組織。

囊秋鎮距離前英國山間避暑小鎮彬烏倫（Pyin Oo Lwin）沿着高速公路行駛約50公里。彬烏倫是軍隊精英軍官訓練學院的所在地。從囊秋鎮出來的另一條路通往撣邦首府東枝（Taunggyi）。

2024年4月20日，克倫族民族解放軍（KNLA）與緬甸政府軍在緬甸一側戰鬥。戰鬥仍在泰國達府湄索的泰緬邊境附近進行中。（Reuters）

民地武組織正逐漸佔領東北部和西部多個主要城鎮，軍政府面臨失去這些關鍵經濟中心的風險。7月7日，若開軍說，他們在奪取若開邦孟加拉灣沿岸城鎮丹兌市（Thandwe）的軍事行動中，打死400多名軍政府士兵，並佔領了機場，封鎖了通往軍方基地的通道，奪取了營地、武器和彈藥。

本文獲《聯合早報》授權轉載

