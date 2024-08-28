歐美用關稅壁壘建構「反電動車聯盟」　這招管用嗎？

在電動車行業，經過二十多年的產業積累，中國已經建立了全產業鏈的絕對領先優勢，不僅深刻改變了中國汽車產業結構和產業理念，也猛烈地撼動着世界傳統汽車產業。



原本以防止全球氣候變暖、削減石化燃料應用為由，制定了電動替代戰略的歐、美等國汽車產業巨頭，因為競爭不過中國電車，已經紛紛放棄了電動替代計劃，重新又開始向傳統油車聚焦。

配合這一轉變，歐美政府在今年也紛紛祭起關稅措施，以保護本國產業為由頭，對中國電動車徵收高額關稅。

一個以關稅為壁壘的「反電動車聯盟」開始隱隱成形。

中國電動車・中國製電動車・中國製造・中國製造業・中國汽車業.・中國新能源車：2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery ）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

最新的情況是，2024年8月26日，加拿大財政部宣佈，將從10月1日起，對進口自中國的電動汽車、鋼鐵和鋁徵收高額關稅。按照加方公布的稅率，將對所有中國製造的電動汽車徵收100%的附加稅，包括電動和某些混合動力乘用車、貨車、旅遊巴和送貨車。除附加稅外，還將繼續對進口的中國產電動汽車徵收6.1%的關稅。此外從10月15日起，將對從中國進口的鋼鐵和鋁產品徵收25%的附加稅。

加拿大稱，此舉旨在保護該國工人，並防止中國商品經加拿大轉運至其他貿易伙伴。不過，加拿大媒體尖鋭指出，所謂保護本國工人只是一個幌子，杜魯多（Justin Trudeau）政府這一做法的根本目的是「追隨效仿美國」，並幫美國堵上可能存在的經加拿大轉口美國的貿易通道，保護美國的汽車產業。

加拿大對華採取的這兩項關稅措施與拜登政府5月份採取的措施一致。今年5月，美國根據301條款，將某些中國鋼鐵和鋁產品的關稅從最高7.5%上調至25%，並將中國電動汽車的關稅從25%上調至100%。

和美國差不多同一時間，歐盟也就所謂的中國電動汽車行業受益於不公平補貼，並從7月開始對中國製造的電動汽車徵收臨時關稅。經由談判和內部磋商，歐盟後來調減了一些稅收項目，將針對上汽集團的關稅從38.1%下調至37.6%，針對吉利的關稅從20%下調至19.9%。

2024年8月17日，巴基斯坦拉合爾，圖為中國電動車生產商比亞迪（BYD）所生產的電動車。（Reuters）

而8月20日歐盟委員會公布的對從中國進口的純電動汽車(BEV) 徵收最終反補貼稅的決定草案，又進一步調整為：一、對擬加徵的稅率進行了小幅調整，在原來10%進口關稅的基礎上擬議的新的加徵稅率如下，比亞迪：17.0%（最終17%+10%=27%）吉利：19.3%（最終19.3%+10%=29.3%）上汽集團：36.3%（最終36.3%+10%=46.3%）其他合作公司：21.3%（最終21.3%+10%=31.3%）所有其他非合作公司：36.3%（最終36.3%+10%=46.3%）；二、給予特斯拉（Tesla）特別稅率決定給予特斯拉作為中國出口商的單獨稅率，現階段為9% （最終9%+10%=19%）。

需要注意的是另一個傳統汽車產業大國日本，以豐田為代表，在繼續鞏固傳統油車市場的同時，選擇了和中國不同的新能源領域發力，把氫能作為主要研發方向，但到目前為止進展緩慢。世界汽車產業格局以後會不會以能源方式劃分，形成中國（電動能源）、歐美（石化能源）、日本（氫能）三足鼎立的格局，特別值得關注。而以五年左右為期，歐美試圖用關稅壁壘構建的「反電動車聯盟」是否管用，是一個很重要的觀察維度。