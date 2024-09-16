菲律賓海警船從仙賓礁撤走　「黃岩島事件」會否歷史重演？

經過五個月來的對峙，菲律賓終於在9月14日撤走了其滯留在南海仙賓礁（Sabina Shoal，菲稱「Escoda Shoal」）潟湖的海警9701號船（Teresa Magbanua），並於翌日把這艘8月31日曾同中國海警船疑似發生碰撞而出現破洞的船隻開回菲律賓的港口。

根據菲律賓海巡署的說法，該艘海警船撤出仙賓礁並不是要回應中國方面的要求，而是由於天氣不佳，該船長期被中方阻礙補給後亦用盡物資，船隻本身也需要維修，船員需要接受醫療，所以才回到菲律賓。

但無論實情如何，這無疑是菲律賓方面的一次退卻。

菲律賓海巡署發言人向海警9701號船的人員致謝：

7月中菲就菲律賓在仁愛礁（Second Thomas Shoal）自1999年坐灘至今的馬德雷山號（Sierra Madre）達成有關菲方補給該艦的共識後，中菲繼續為南海爭端進行具體溝通。

就在9月11日，中國外交部副部長陳曉東已同菲律賓外交部副部長拉薩洛（Maria Theresa P. Lazaro）在北京進行了中菲兩國就南海的雙邊諮商機制的會議。根據中國外交部的通稿，中方在會上要求菲律賓撤出其在仙賓礁的船隻。菲律賓官方的消息雖然沒有特別提到中方的要求，卻稱菲方正尋求在該區減輕緊張局勢的方法。這次撤船，似乎就是其減輕緊張的方法。

相較於菲外交部較為溫和的用詞，菲海巡署的發言人則表明菲律賓會繼續保持在仙賓礁水域的存在，稱「無論船隻有多大、有多少隻船，（海巡署的）指揮官的目標和承諾……就是確保在任何一個時間，在這個礁之中都會有海巡署的存在。」

不過，在本文出街之際，人們並沒有發現菲律賓有向仙賓礁派出別的海警船。

菲律賓海警9701號船與中國船隻碰撞的片段：

仙賓礁距離菲律賓巴拉望島（Palawan）大約150公里。與2012年時的黃岩島不同，本年4月之前，菲律賓從來沒有在仙賓礁有持續的存在。當時，菲律賓派出海警船進入仙賓礁潟湖，只是因為菲方聲言他們擔心中方會在仙賓礁開始填海造地。

但從中方的立場來看，這是菲律賓單方面改變南海現狀的行動。中方其後已派出船隻阻止菲律賓為該海警船補給，雙方上月更在海上發生過多次碰撞。

根據一些說法，8月底中國外長王毅同美白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）在北京進行戰略溝通期間，王毅也特別向美方溝通了中方不會接受菲律賓在仙賓礁建立新的存在的情勢。

王毅（右）2024年8月28日在北京會見沙利文（左）（中國外交部）

雖然沙利文在見王毅之前一周曾同菲律賓的國家安全顧問溝通，期間明言菲方在仙賓礁的行動合法，譴責中方在該處同菲方船隻的衝突行為，並重申美菲聯防條約有着「鐵鑄」的堅定承諾，但從如今菲律賓從仙賓礁撤船的行動來看，背後卻似乎有美方施壓的手影－－畢竟，同1999年坐灘形成既定事實至今的仁愛礁馬德雷山號不同，菲律賓卻是此輪仙賓礁事態的始作桶者，而且中方此前為了妥善管控南海衝突，已經在馬德雷山號的問題上放了菲律賓一馬，菲律賓亦指馬德雷山號已被混凝土穩固下去，不會漂走。

對於這次從仙賓礁撤船，菲律賓有人擔心這次會是2012年黃岩島事件的重演。當時，菲律賓曾在黃岩島持續試圖以實際執法的方式確立主權，驅趕、逮捕中國漁民，但當年經過一連串海上爭持之後－－當中還同美菲每年的「肩並肩」例行聯合軍演在時間上有所重疊－－菲方無力維持在黃岩島的存在，最終在翌年初承認中方實質上控制了黃岩島。

兩艦德國軍艦9月13至14日穿越台海：

「失島」事件會否在仙賓礁重演，就要看中方接下來的行動。到底在菲律賓撤船之後，中方會否進一步建立其在仙賓礁的實際存在，從而阻止菲律賓未來再次宣示主權的嘗試？

根據英媒引述美國國防官員的說法，華府正密切關注仙賓礁的進一步事態發展，表明美菲聯防條約適用於仙賓礁。

在菲律賓海警9701號船回到菲律賓港口的翌日，上周以自由航行之名穿越台海的兩艘德國軍艦對馬尼拉進行訪問，將會逗留到9月19日，被視為對菲律賓的支持。但這種支持無疑是象徵性的，美菲聯防條約背後的美方支持也許亦如是。

如果中方藉仙賓礁的事件再次揭穿美國挺菲的表象，其實也不為過。