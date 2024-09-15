菲律賓海警船駛離仙賓礁 中國海警局：繼續維權執法
撰文：王海
出版：更新：
路透社9月15日報道，在南海南沙群島仙賓礁（Sabina Shoal）非法滯留約5個月的菲律賓海警9701號船，14日撤離仙賓礁。中國海警局15日表示，正告菲方停止煽宣炒作、冒險侵權，與中方相向而行，將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。
菲律賓海警9701號船在南海南沙群島仙賓礁滯留近五個月後，主動駛離仙賓礁潟湖並返回菲律賓巴拉望島。菲律賓國家海事委員會指，9701號船完成任務，返回母港，又指此次調整是要讓船隻進行必要維修，並滿足船員的醫療需求。
菲律賓自4月起以仙賓礁海域有珊瑚碎傾倒痕跡為由，單方面指控中方在當地填海造地。菲方其後派出海警9701號船駛到仙賓礁海域，並在仙賓礁潟湖長期滯留。
針對菲律賓海警船駛離仙賓礁，中國海警局新聞發言人劉德軍15表示，自4月17日以來，菲海警9701號船非法滯留中國仙賓礁近5個月，菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。
中方依法對9701號船採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均吿失敗。9月14日14時，菲方9701號船撤離中國仙賓礁潟湖。中方正告菲方，停止煽宣炒作、冒險侵權，與中方相向而行，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。
中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。
中菲南海問題雙邊磋商機制團長會晤 中方重申在仙賓礁問題立場官方公布仙賓礁報告斥破壞環境指控 批菲律賓全程監視干擾調查中國斥菲律賓直升機向仙賓礁船隻空投物資 批美國慫恿支持日本駐菲大使涉仙賓礁表態 中使館發外交照會抗議