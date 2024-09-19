拆局｜美國暴力減息　究竟病多重？小心又一輪全球收割！

在市場熱烈的期待和對經濟「衰退」的擔心中，美國聯儲局（Fed）如期開啟降息，這是2020年疫情以來的首次降息，也意味着2022年3月開啟本輪加息周期、2023年7月停止加息後，本輪緊縮周期的結束。但降息幅度部分讓市場「意外」，50基點的開局在歷史上並不常見——上世紀90年代以來僅有2001年1月、2007年9月和2020年3月這三次。



本次美國僅僅是經濟增長略微放緩，通脹剛有下降，就啟動大幅降息。理論上只有兩種可能：首先、有重大危機。但以往都是危機發生才大幅降息，哪有還沒發生就預防式大幅降息50基點的道理？那麼，其二就是為賀錦麗助攻，這點有可能。特朗普立刻就說：這次降息（幅度）是一個「非常不尋常的數字」，不管聯儲局的動機是什麼。「我想，如果他們不只是在玩弄政治，那麼降息那麼多，就表明經濟非常糟糕。不管怎樣，這都是一個很大的降息幅度。」

美國勞工部9月11日公布的數據顯示，8月美國消費者價格指數(CPI)按年上漲2.5%，漲幅較7月收窄0.4個百分點。這是2021年2月以來最小漲幅，顯示出通貨膨脹繼續放緩的跡象。從數據上看，其實通脹問題上並未取得勝利。目前美國經濟獲得了大量財政刺激，但聯邦政府現階段依然面臨着巨大的預算赤字，生活成本危機依然存在，儘管通貨膨脹率有所下降，但與工資水平相比，過去四五年來累計的物價水平仍然相當高。

美國勞工部9月11日公布的數據顯示，8月美國消費者價格指數(CPI)按年上漲2.5%，漲幅較7月收窄0.4個百分點，顯示出通脹繼續放緩。但從數據上看，通脹問題上並未取得勝利。（Reuters）

由於聯邦政府對利率周期的管理不善，導致這場生活成本危機還在加劇，長期利率仍然相當高，商品定價也很高，企業借貸、抵押貸款等成本也很高，許多家庭都受到價格過高的負面影響。人們的生活並沒有像經濟數據看起來那樣好。

為了控制通脹，聯儲局已經維持了近兩年的高利率。2022年3月至2023年7月，聯儲局連續11次加息，累計加息幅度達525個基點。這樣的「暴力加息」，讓美國付出了巨大的經濟代價。

這次降息50基點也更容易讓市場有更大的經濟「衰退」擔憂，雖然鮑威爾還強調並沒有看到經濟中有任何跡象表明衰退的可能性正在上升，試圖用這種方式來對沖市場的擔心。但此次經濟數據預測中比較大的變化是上調今年的失業率預測從4%到4.4%，並下調PCE預測至2.3%。美國勞動力市場持續疲軟。同樣據勞工部數據，美國7月裁員人數增至176萬，為2023年3月以來最高水平。

美國失業率今年起有所回升（Trading Economics）

8月新增就業14.2萬人，7月從11.4萬人下修至8.9萬人，6月從17.9萬人下修至11.8萬。6月和7月合計下修8.6萬人。今年1-7月新增非農就業下修幅度達21.5%，共計36.5萬人，對比去年同期下修比例和人數僅為6.4%、13.2萬人。另外，8月私人部門新增就業11.8萬人，今年1-8月平均值15.2萬，最近3個月平均值僅9.6萬。與2018-2019年對比，當時的年度平均值分別為18.0萬、14.8萬。這反映私人部門提供的就業崗位已經明顯放緩，可能難以滿足移民帶來的供給增長，可能導致後續失業率面臨持續上升的風險。

此外，今年以來，非農首月回覆率平均值為59.9%，顯著低於過去三年同期的平均值67.5%，低了7.6個百分點。第二和第三個月回覆率也分別低了3.7和6.1個百分點。非農就業月度數據頻繁下修，一般而言，第二和第三個月中小企業回覆佔比較高，依據首月數據推算出的非農就業，給大企業賦予更高權重。而中小企業更容易受到加息的負面拖累，提供的新增崗位數相應下降更快。因而今年以來新增非農就業頻繁大幅下修，反映的情況是勞動力市場比非農初值相對更「冷」。

此外，還應注意，消費頹勢已然顯現。三藩巿聯儲研究顯示，美國家庭正在逐漸耗盡流動資產，信貸壓力陡增，伴隨而來的就是減少非必要支出、偏愛低價商品的消費頹勢。此外，今年上半年，美國零售商關閉或計劃關閉的門店總數約2600家。頭部企業更是遭遇重挫，星巴克、麥當勞等連鎖店銷售額持續下滑，迪士尼主題樂園客流量不斷減少，亞馬遜在線銷售額增長也不及預期……企業破產明顯增多。今年上半年，申請破產的美企數量已超過去13年的同期數據。過去一年，美國初創企業的倒閉率激增了60%。無數的創業者耗盡了2021至2022年科技繁榮期籌集的資金，淪為了「暴力加息」的犧牲品。

2023年3月，矽谷銀行（SVB）宣布倒閉，正是美國暴力加息的惡果。（Reuters）

聯儲局果斷降息50個基點，這說明，聯儲局承認通脹不再是一個主要問題。現在他們可以專注於疲軟的勞動力市場。

事實上，歷史上，幾乎每輪降息周期，都伴隨着美國經濟的衰退。從70年代石油危機、80年代儲貸危機、世紀之交的網路泡沫，到2008年全球金融危機和2019年全球新冠疫情，聯儲局每一次大幅降息，都跟衰退高度重合。這就是為什麼降息有時被視為「經濟疲軟的信號」。聯儲局開啟降息，試圖通過更寬鬆的貨幣政策來刺激經濟信號就已經非常明確，事實上，沒有降息前寬鬆效果其實已經開始顯現。

首先，房地產出現量價齊升跡象：30年按揭利率跟隨10年美債快速降至6.4%後，已經低於7%的平均租金回報率，這使得7月美國成屋和新屋銷售時隔5個月後再度回暖，美國成屋銷售5個月來首次正增長，具有領先性的新屋銷售7月也按月增長10%。此外，再融資需求隨着按揭利率下行也已經回暖，7月CPI中等量租金（OER，與房地產預期高度相關）時隔5個月再度回升。

聯儲局果斷降息50個基點，這說明，聯儲局承認通脹不再是一個主要問題。現在他們可以專注於疲軟的勞動力市場。（Reuters）

其次，看融資。間接融資方面，三季度收緊貸款標準的銀行佔比已經大幅回落，其中住宅貸款標準甚至轉為放鬆。而直接融資方面，投資和高收益債信用利差分別處於14.6%和32.7%的歷史低位，加上基準利率的大幅下行，使得企業的融資成本也快速回落。目前各環節的融資成本都已經明顯下行，尤其是低於投資回報率。只不過，企業端因為行業的差異會反映的慢一些，同時聯儲句也可能希望初始以更快的降息來更快的實現這一效果。目前，上述金融條件的寬鬆還尚未反映到實際的宏觀硬數據上，這既是增長放緩與政策寬鬆的「青黃不接」，也是這一階段市場預期混亂和波動的原因。

目前來看，50基點起步的非常規降息，短期依然會使得市場擔心未來的增長是否會面臨更大壓力，因此未來幾個經濟數據就至關重要。與此同時，外界紛紛質疑，聯儲局究竟有沒有能力把握節奏和幅度，妥善制定利率政策。《華爾街日報》悲觀地表示，自二戰以來，美國僅在1995年通過利率政策調整實現過一次經濟「軟着陸」。

但更加需要警醒的是，「美元是我們的貨幣，但卻是你們的難題」，這是美國前財政部長約翰·康納利（John Bowden Connally, Jr）的名言，也是美國反反覆覆玩貨幣遊戲的根本所在。2020年，美國開啟「無限量寬」貨幣政策，大量美元湧入全球市場，利用各國抗疫壓力搶購優質資產。2022年，美國開啟「暴力加息」進程，同時在全球製造衝突，從而讓美元大量回流，以此抽乾了其他國家的實業資本。這次聯儲局「又要來了」，恐怕又要用美元霸權收割世界了。