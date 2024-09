美國減息｜尚渤投資指聯儲局或已向市場屈服　留意未來減息路徑

美國聯儲局於周四(19日)凌晨宣布減息0.5厘,減幅較市場預期人士大,點陣圖更預期當局於年底前再減息0.5厘。尚渤投資管理固定收益主管Christian Hoffmann指出今次當局減息0.5厘的決定充滿不確定性,同時反對票反映出今次會議討論相當激烈。考慮到有理事自2005年首次在議息會議投下反對票,反映出當局顯示不僅在「做得太多」與「做得太少」之間掙扎。



他指出今次減息幅度超出聯儲局傳達出的訊息,又指出當局似乎已屈服於市場壓力,當局與市場人士均預期今﹑明兩年各減息1厘,建議投資者要謹慎關注未來減息路徑。他指出距離聯儲局下次議息會議約7個星期,除美國大選外還會公布多項重要經濟數據,相信會成為市場焦點。

他又指出﹕「美國股市指數上周幾乎每天都在上漲,接近歷史高位並伴隨著高估值,同時基準國債利率也觸及今年的低點,因此擔心接下來可能會出現回調。」

