美國大選｜賀錦麗會不會重演「希拉里悲劇」？

美國大選進入衝刺前膠着階段，賀錦麗與特朗普的民調數據在持續拉大。美國全國廣播公司22日公布民調顯示，賀錦麗在全美範圍內領先特朗普5個百分點。此外，與7月時的32%相比，現有48%選民對賀錦麗持積極態度。在幾個可能決定結果的關鍵州，如密歇根州、賓州和威斯康星州等，賀錦麗的微弱領先優勢也開始逐漸明顯。

現在主要媒體和選舉預測結構普遍認為，賀錦麗贏的可能會更大一些。按特朗普自己的說法，現在情況也不樂觀。之前特朗普一直高度自信，說賀錦麗構不成什麼威脅，民調都是假的，自己一定能贏。但在最近四天之內，特朗普已經連續兩次提到「失敗」這個字眼。

特別最近一次，在以色列-美國人委員會舉行的一場活動上，特朗普公開聲稱，一項剛剛出爐的民調顯示其在美國猶太人中的支持率為40%，如果自己敗選，與猶太民眾「有很大關係」。儘管特朗普這個說法有敦請猶太人社團加大對自己支持的意思，未必等於承認自己會失敗，但面對選民做如此沮喪的表態，是破天荒第一次。

不過，雖然現在形勢對賀錦麗有利，民主黨也不敢掉以輕心。

民主黨現在最擔心的是，賀錦麗的支持者都在明面，而特朗普的很多支持者因為擔心被認為是民粹不敢公開表態，他們因此擔心八年前的「希拉里悲劇」會不會重演。

圖為2016年10月9日，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton）出席密蘇裏州的答問大會。（Reuters）

特別是，特朗普和賀錦麗的民調差距相差很近，在誤差範圍之內，而且賀錦麗作為一個新候選人的蜜月期，又很難延續到大選投票當日。民主黨議員們因此越來越擔心，他們的政黨可能會再次陷入一種虛假的樂觀情緒。

有媒體轉引一位不願透露姓名的民主黨參議員的說法表示，希拉里和拜登在2016年和2020年的民調表現都好於目前的賀錦麗，這讓他感到不安。

再一個是媒體與民調機構公布的民調數字，和網絡民意呈現出巨大反差。按照媒體和民調機構公布的數字，賀錦麗處於微弱領先優勢，但是體現在各社交媒體的網絡投票上，特朗普卻具有遙遙領先的單邊碾壓優勢。

這兩個不同來源的數據，到底哪個更能反映選民意願，現在還很難說。一位不願透露姓名的民主黨參議員因此認為，目前的任何民調都沒有太大意義。民調專家和民主黨議員都承認，特朗普在關鍵州的表現往往超越民調預期，尤其是在中西部州。但他們擔心，這種偏差將帶來選舉夜的意外。

因此，儘管現在賀錦麗在民調上現在具有領先優勢，但她能不能在投票日戰勝特朗普，笑到最後，還是一個未知數。