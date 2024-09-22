美國大選｜賀錦麗接受二辯邀請促對手參加　特朗普婉拒：為時已晚

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競選團隊9月21日表示，賀錦麗已接受美國有線新聞網絡（CNN）邀請，參加10月23日舉行的第2次辯論，並敦促共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同意參與辯論。特朗普同日在競選集會上以「投票已開始」為由，拒絕參與辯論。



路透社21日報道，賀錦麗競選主席狄龍（Jen O'Malley Dillon）在聲明中表示，新一次辯論跟特朗普6月27日與美國總統拜登（Joe Biden）的辯論形式和規則相同。

她補充，特朗普當時曾讚揚CNN主持人、規則和收視率，所以他應該對10月的辯論無任何異議。

2024年9月21日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在威斯康星州舉行的競選活動上發表講話。（Reuters）

報道稱，一名代表特朗普的發言人被問到有關進行第2次辯論事宜時，重申特朗普12日「不再參與辯論」的言論。

特朗普同日在北卡羅來納州（North Carolina）的競選集會上對支持者說：「再進行一場辯論的問題是，目前為時已晚，大選投票早已開始。」

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席由美國廣播公司（ABC） 在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

賀錦麗20日在亞特蘭大（Atlanta）一個活動上提及有意再與特朗普辯論的計劃，指正爭取再與他再次在辯論台上一較高下。

特朗普12日在社交媒體Truth Social上宣布，不會再與賀錦麗進行辯論，並聲稱她在辯論中落敗，才會急切要求再次同台辯論。