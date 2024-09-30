抗以的「抵抗之弧」輸定了嗎？　中東戰局還未到高潮

以軍9月28日確認，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在以軍襲擊中死亡。納斯魯拉是在頭一天（9月27日）以軍空襲黎巴嫩真主黨總部中死亡的。有消息稱，以色列空軍發射了數十枚制導炸彈和導彈，合計有85噸之多。這是去年10月黎巴嫩真主黨與以軍爆發衝突以來，以軍對貝魯特展開的最大規模空襲。



近一段時間以來，在以軍多輪大規模空襲下，黎真主黨已有多位軍事指揮官陣亡。7月31日，黎巴嫩真主黨發表聲明，證實真主黨高級軍事指揮官舒庫爾（Fouad Chokr，二號人物）在7月30日以色列對黎首都貝魯特南郊的空襲中喪生。9月20日，黎巴嫩真主黨證實，其高級軍事指揮官阿基勒（Ibrahim Aqil）在當天以色列對黎首都貝魯特南郊的襲擊中身亡。9月25日，黎巴嫩真主黨證實，真主黨武裝高級指揮官庫拜西（Ibrahim Muhammad Qubaisi）在以色列對黎巴嫩首都貝魯特的轟炸中身亡。

2024年9月28日，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉(Sayyed Hassan Nasrallah）在首都貝魯特南部郊區被以色列發動的空襲擊斃。納斯魯拉的支持者在賽達（Sidon）街頭手持他的照片悼念。（Reuters）

對真主黨而言損失不可謂不大。短時間內如此多的高層出事，很顯然是有內鬼，數量不少，級別也不會低。黎巴嫩人均GDP只有3500美元，發展落後，絕大部分人收入很低。人性趨利，面對金錢誘惑，試問能有幾個人不心動？

這進一步撕裂了黎巴嫩。只要發展差距和內部派別矛盾擺在那裏，就很難根治內鬼。在損失多位高級成員後，真主黨會不會就此垮掉？

垮掉的可能性很小。中東許多抵抗組織，在形態上已經朝着列寧式政黨進化，而真主黨，就是其中的典型。列寧式政黨的好處，是組織的運作依靠集體，個體的死亡對整體打擊有限，之所以要走列寧式政黨的道路，因鬥爭真的很殘酷，高層的死亡時有發生。像納斯魯拉，他的接班人早就指定了，是表弟薩菲丁（Hashem Safieddine）。日常主持真主黨內部工作的，就是他。而哈希姆的接班人，也早就指定了⋯⋯只要人才梯隊不斷，就不存在組織垮掉的可能性。

納斯拉勒的表弟薩菲丁（Hashem Safieddine）被認為是真主黨領袖接班人。圖為他在2022年出席活動的照片。(Getty）

像真主黨、哈馬斯這一類組織，基本上很類似，組織架構是分佈式的。即使在多位高層隕落後，不太可能垮掉。所以，納斯魯拉等人的死對真主黨基層的戰鬥力沒有太大影響。當然，短期內會經歷動盪，而動盪期正是以色列的機會。

可以肯定的是，納斯魯拉的死，讓中東局勢更停不下來。

在哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）７月底在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡前，哈馬斯和以色列一直保持談判，雖然沒有達成長期停火，但雙方達成了兩次短期停火，局勢始終有控制。停火的希望，總歸保留着。直到哈尼亞被殺，徹底沒得談了，唯有你死我活。而北線，也就是黎巴嫩和以色列交界處，別看打得挺激烈，其實雙方一直有默契。真主黨有不少導彈，然而開戰以來沒怎麼用，在邊境進攻主要靠輕武器和火箭彈。

2024年7月30日，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh，左）在德黑蘭遇刺前一天，正是出席伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右）的就職禮，二人見面握手。（Reuters）

以色列這邊，則較少使用空襲手段。雙方的損失雖然都不小，卻沒有突破默契。直到最近兩個月，以色列不斷大規模轟炸，納斯魯拉死後，就不存在任何默契了。就在前兩天，真主黨自去年以來，第一次向以色列發射了導彈。可以預見，北線的戰事，將遠比現在激烈。誰也別想給局勢降温了。

對美國來說，最頭疼的問題，是內塔尼亞胡的地位得到了穩固。自新一輪巴以衝突以來，在遭到政敵圍毆的情況下，內塔尼亞胡明顯想把美國拖下水，以求自保。民主黨在權衡利弊後，提出了「保以色列，不保內塔尼亞胡」的策略，試圖扶持中間派的甘茨（Benjamin Gantz），成為新的以色列總理。

20249月28日，以色列再空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，從邊境城市Marjayoun可以看到，黎巴嫩南部村莊希亞姆（Khiam）上空濃煙滾滾。（Reuters）

本來，在以色列軍隊折戟加沙、內塔尼亞胡民望低迷、外加官司纏身的情況下，這一策略是有可能實現的。但隨着哈尼亞、納斯魯拉等人相繼被殺，內塔尼亞胡收獲了實實在在的政績，地位得到了穩固，民主黨想趕他下台已不可能。只要內塔尼亞胡在位，中東局勢就沒有降温的可能。

雖然哈馬斯、真主黨看似連連失利，是不是「抵抗之弧」輸定了？倒也不能如此說。首先，原本就死存在實力差距的。但更需要注意的是，回想一年前，瓦格納兵變時，部分人是何等的悲觀，紛紛認為俄羅斯輸定了，但一年後的今天，情況完全逆轉了。巨大的轉變告訴我們，沒有誰能「速勝」，更不存在「速敗」，對手很強大，但沒有哪一方能夠輕易地打敗對手。

2024年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在紐約聯合國大會發表演講時，拿出兩幅圖片說明伊朗的威脅。（Reuters）

很多人，特別是輿論都在等真主黨馬上報復，估計真主黨自己也是這麼想的。但是着急忙慌地採取行動，沒有意義，很難達到效果。在幾輪下來，其實可以漸漸注意到「抵抗之弧」，特別是伊朗方面做好了持久戰的準備。

而在持久戰中，各項基礎工作是最重要的。這種情況下，貿然報復只是浪費資源，不如沉下心來，重建整個系統，整個過程會消耗一些時間，很考驗基層工作能力，但俄羅斯能挺過最危險的時刻，無論架設「蘇羅維金防線」，重啟軍工生產，還是對國防部進行反腐，都做得不錯。於是俄羅斯通過了考驗，現在，輪到「抵抗之弧」，輪到真主黨了。

2024年9月27日，真主黨Al-Manar電視台稱以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊，當地一棟建築物遭擊中。（Reuters）

整個中東局勢還沒有被徹底引爆，以色列打完加沙打黎巴嫩，後面還有敘利亞和伊拉克沒有被引爆，伊朗還沒有動手。以色列轟炸伊朗駐敘利亞大使館後，伊朗只是「意思」了一下，而哈尼亞在伊朗遇襲身亡後，伊朗不動聲色。這後面一定有所準備。

看回哈馬斯、真主黨雖然死了那麼多重要人物，但中東大戲其實還沒有走到全劇中段，什麼時候伊朗正式動手，中東大戲才算走到了中段高潮部分，但離最後的收尾，還有很長的一段路。