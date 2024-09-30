以色列長臂無法觸及的地方

以色列確實厲害，加沙尚未停火，又在黎巴嫩開闢了新戰場，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）縱橫江湖三十餘年，以色列說殺就殺，一起被殺的還有伊朗「伊斯蘭聖戰旅」的副指揮官。以色列還準備對黎巴嫩進行地面入侵。

前幾天聯合國正在開會，出席會議的內塔尼亞胡說，「伊朗和中東沒有哪個地方是以色列的長臂無法觸及的」，這句話還真不是在吹牛。

以以色列遠超伊朗和中東阿拉伯國家的軍事科技與情報能力，加上有美國加持，在中東這個地方，以色列想殺誰，還真沒有做不到的。

這可能也是伊朗屢屢被以色列羞辱式襲擊，卻不敢對以色列實施報復，反而開始尋求和美國修復關係的其中一個原因。

圖為2024年7月31日，伊朗德黑蘭民眾舉行反以色列集會，悼念被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

在以色列擊殺納斯魯拉後，伊朗最高領袖哈梅內伊據報被轉移到了國內一個「絕對安全的地方」，就是因為擔心被以色列暗殺。面對內塔尼亞胡這個無所不用其極的瘋子，伊朗看來是真的怕了。

不過，就算哈梅內伊怕了，以色列從此就可以高枕無憂，什麼安全威脅都解決了嗎？

了解中東政治的人都知道，肯定不是這樣。

以色列哪怕再厲害，殺再多的人，用這種以暴制暴的方式，都無法從根本上解決它面臨的安全問題。

1992年，時任黎巴嫩真主黨總書記阿巴斯·穆薩維遭以色列暗殺，結果真主黨不僅沒有消亡，反而在過去幾十年不斷髮展壯大，達到七八萬之眾，裝備上也鳥槍換炮，成為中東地區最強悍的一股反以軍事力量。

法塔赫、哈馬斯的領導人在過去一二十年像割韭菜一樣被以色列摩薩德暗殺，隔一段時間都能聽到斬殺一個哈馬斯領導人的新聞，但是哈馬斯卻在和以色列的鬥爭中越戰越勇，不僅人數不斷擴充，還獲得了加沙地區的政治領導權。

以色列中東政治是以殺戮為主，以肉體消滅周邊國家的反以武裝組織領導人為目標，但是殺了這幾十年，這些反以武裝組織不僅一個也沒消失，反而一個個越來越壯大。

圖為2024年9月4日，在加沙南部的汗尤尼斯，一名巴勒斯坦人走過在以色列與哈馬斯衝突下變成廢墟的房屋。（Reuters）

去年哈馬斯發動的越境襲擊就是一個案例，說明通過殺戮這種方式，根本消滅不了這些反以武裝組織，解決不了自己的安全問題。

相反，因為以色列在中東推行的王霸政策，在巴勒斯坦加沙地帶滅絕人性的統治，反而為這些反以武裝組織源源不斷地輸送新鮮血液，賦予了這些反以武裝組織以強烈的反暴力壓迫、反侵略色彩，讓這些武裝組織的領導人成了周邊阿拉伯國家人們心中的烈士。

以色列的每一次殺戮，都取得了戰術勝利，但以色列面臨的安全威脅，不僅未能消除，反而製造了更多仇恨，帶來了更多、更嚴峻的安全威脅。

以色列中東政策的非正義性，決定了它只能陷入這樣冤冤相報的惡性循環。

對以色列來說，維護安全成本最小的辦法，其實是回到1967年邊界，允許巴勒斯坦建國，通過與周邊國家坦誠溝通解決問題，但以色列國內的保守派力量又不接受這一主張，拉賓就因此死在了以色列人自己的槍下。

內塔尼亞胡說，「伊朗和中東沒有哪個地方是以色列的長臂無法觸及的」，從暴力層面，他是對的，但是在和平的層面，以色列的長臂哪怕再長，也觸及不到和平的曙光。