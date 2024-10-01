石破茂正在犯拜登的錯

即將接任日本首相的自民黨總裁石破茂，毫無疑問將面臨的外交課題首先是中國問題。10月9日將在老撾舉行東盟(ASEAN)首腦峰會，日中兩國都將派總理出席，中國國家主席習近平有可能出席11月中旬的亞太經合組織(APEC)和二十國集團(G20)領導人峰會，日本方面希望利用11月的APEC和G20峰會，舉行新首相和中國領導人的首次會晤。兩國關係的走向會如何呢？

9月30日中國外交部例行記者會上，日本經濟新聞記者提問，日本自民黨新總裁石破茂在日本廣播協會（NHK）節目中提到了日中兩國國家元首間溝通交流的重要性，發言人對此有何評論？外交部發言人林劍表示，中日互為近鄰，同為亞洲和世界的重要經濟體，擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間。中方對兩國各層級對話交流持開放態度，希望日方同中方相向而行，為兩國關係的改善和發展發揮建設性作用。

然而，據《日本經濟新聞》29日報道，石破茂近日在美國智庫哈德遜研究所網站發表文章，闡述了其構建所謂「亞洲版北約」的政策主張，還聲稱要探討日本引入美國核武器。

石破茂近日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表文章

石破茂鼓吹建立所謂「亞洲版北約」，聯合西方國家共同「遏制中國」。他聲稱：「亞洲缺乏像北約一樣的集體防衛體系，沒有共同防衛的義務，因此處於容易爆發戰爭的狀態。在這種情況下，建立亞洲版北約對於西方盟友遏制中國至關重要。」

他認為，日本與美國結盟，還與加拿大、澳洲、菲律賓、印度、法國、英國等國家建立「準同盟關係」，並深化與韓國的安全合作。如果這些同盟關係得到升級，將形成「以日美同盟為核心的軸輻式體系」，可能發展為所謂的「亞洲版北約」。

石破茂甚至還鼓吹引入美國核武器，聲稱「亞洲版北約」應該考慮向日本等國家部署美國核武器。他宣稱，由於「中國、俄羅斯和朝鮮的核力量正在增強」，美國對亞洲的延伸威懾「不再發揮作用」，因此「亞洲版北約」需要補充威懾力。

QUAD峰會：美國總統拜登、日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯和印度總理莫迪於2024年9月21日出席在美國特拉華州克萊蒙特舉行的四方安全會談（QUAD）領導人峰會。（Reuters）

且不說，這一主張顯然與日本「無核三原則」衝突。「無核三原則」是指不擁有、不製造、不運進核武器，該原則最早於1967年由時任日本首相佐藤榮作提出，日本國會1971年通過決議將其確立為日本關於核武器的基本政策。石破茂這一邊要元首外交，一邊還要核威懾，這讓中國怎麼談？

中國外交部發言人林劍9月30日表示，希望日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則和共識，樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進兩國戰略互惠關係的定位落到實處，同中方相向而行，推動中日關係沿着正確軌道持續健康穩定發展。

事實上，石破茂應該看清楚前車之鑑——拜登多次表達元首會晤的期望，也在近一年內釋放了訪華希望，但對於中國來說，當然會視中美關係為最重要的雙邊關係。不論是從避免衝突對抗的角度還是從穩定國際大局出發，不論是從戰略的高度還是從經濟發展的角度，也都應當處理好與美國的關係。而處理或維持好雙邊關係頂層設計也是最重要的一環。

習拜會：2023年11月15日，中國國家主席習近平率領中方代表團到費羅麗莊園，與美國總統拜登（Joe Biden）及高級官員舉行會議。（Reuters）

可是，拜登政府口口聲聲要防止衝突和避免對抗，實際上卻是在不斷製造對抗。正因為如此，中國才採取了反其道而行之的策略，面對拜登不斷釋放訪華信號之時不給予積極的回應，或者說是冷處理。北京的回應反映，一是掌握中美外交的主動權；二就是不軟不硬的回敬美國的強勢，也就是告訴美國，中國不吃這一套。拜登拿不出「一點誠意」，中國自然不會給他機會。同樣的，對於石破茂來說，情況是一模一樣的。一是中國掌握中日外交的主動權；二是中國就不吃這一套。而且，如此元首會晤，各說各話，有何意義？

此外，美國智庫史汀生中心高級研究員凱利·格里科（Kelly Grieco）也對《日經亞洲》表示，「亞洲版北約」這一構想在戰略上也是不明智的。格里科說：「大多數亞洲國家，特別是南亞和東南亞國家，並不希望在中國和美國之間選邊站。重要的是，他們其實也不必作出選擇。」她認為，亞洲的情況與歐洲有很大不同，石破茂的主張只會適得其反，使得亞太地區的國家疏遠美國或日本。