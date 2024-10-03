以黎地面第一戰僅僅是開始　仇恨與報復將血染中東

以色列越來越猖狂，四面開打。加沙戰就不說了，一邊利用傳呼機爆炸搞恐怖襲擊，一邊忙著各種手段團滅真主黨骨幹成員，一邊空襲轟炸黎巴嫩造成大量平民傷亡。



其中：9月28日，以色列定點清除了黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉。9月29日，以色列向胡塞武裝開火，空襲了也門荷台達港口和油庫。10月1日，以色列向黎巴嫩南部進行地面攻擊，同時空軍和炮兵也進行了支援。以軍的說法是，以國防軍已開始對黎南部的真主黨目標進行「有限、局部和有針對性的地面打擊」。 但讓人始料未及的是，第一戰，以軍付出重大代價。據報道，總共8名士兵身亡。

另外，按照CNN的報道，第一天地面作戰後，還有47名以軍士兵被緊急送往醫院治療。出師不利的以軍，還在不斷向黎巴嫩增兵。據報道，以軍10月2日又宣佈增派一個師，大概10000名士兵。目前以軍在黎巴嫩軍隊總數是一個謎，但量應該不小。10月2日，黎巴嫩首都貝魯特市中心遭到襲擊。按照CNN說法，這還是2006年上一次黎巴嫩戰爭以來，以軍首次襲擊貝魯特市中心。至少數十人死亡。此外，同一天，以軍還對加沙進行了空襲，至少90人身亡。

很明顯，「抵抗之弧」基本都不放過。很多國家都怕兩線作戰，但以色列不怕，南打哈馬斯，北斗真主黨。最終，忍無可忍的伊朗反擊了。10月2日，伊朗對以色列進行了大規模導彈攻擊，至少發射了400枚超高音速導彈，襲擊了特拉維夫和周邊軍事基地。

以色列為什麼一意孤行？一方面，停不下來了。前段時間，以軍在暫停進攻拉法的極短時間窗口內，國內就出現了10萬民眾上街遊行，要求內塔尼亞胡下台並提前選舉。內塔尼亞胡已然意識到自己不可能壓住國內的極端力量了。現在加沙戰事基本完成，內塔政府為了不得罪國內右翼勢力和避免事後被清算，只能咬着牙繼續維持戰爭，那就創造開戰的機會。所以，以色列需要新的戰爭。另一方面，在美國戰略東移的大形勢下，內塔政府有着留住且拉美軍下水的現實訴求，所以會不擇手段地將巴以衝突升級和外溢。

圖為2024年10月1日，伊朗對以色列發動大規模導彈攻擊，以色列鐵穹反導系統進行攔截。（REUTERS）

事實上，不論關上門美以怎麼吵，還是要一致對外。9月30日，五角大樓聲稱將向中東出兵「數千名」保衛以色列。美國總統拜登要一邊呼籲「停火」，一邊還得力挺以色列，認可以軍炸死納斯魯拉的行動為「正義之舉」。正是美國這種原則的外在體現。而從以色列這個角度看，拉住美國綁定的目的也達到了；同時很清楚，不論自己如何惹事，最後一定會有美國來善後的。

在接連的重大打擊下，現在的真主黨無疑是最孱弱的時候。所以，對以色列來說，現在也是以軍發動地面戰的最好機會。空中打擊固然能讓真主黨遭受重創，但要徹底剿滅真主黨，還必須地面作戰。但中東國家的特點，地面戰往往就是巷戰，這裏畢竟是真主黨的地盤，所以地面第一戰，真主黨就給以軍當頭一棒。憑以軍的武器裝備和戰鬥力，真主黨阻擋不了以軍；但巷戰、游擊戰，真主黨也能讓以軍喝上一壺。如果有以軍士兵被俘虜，形勢更會複雜化。

還要看到，在這片淌血的土地上，仇恨如果消除不了，哈馬斯、真主黨即便被剿滅了，還會出現新的哈馬斯，新的真主黨。真主黨領導人、哈馬斯領導人一個一個被襲擊身亡，但納斯魯拉也好，哈尼亞也罷，他們就只是一個代號，一個化身。代表的是在巴勒斯坦和在黎巴嫩的阿拉伯人反抗以色列侵略的堅定意識，他們死了之後，哈馬斯和真主黨就會滅亡，就會消失不見嗎？當然不會了。

只要以色列的政策一天不改變，只有以色列還在侵略、欺負、壓迫阿拉伯人，那麼這兩個組織就會源源不斷的有後備力量加入，選出新的「納斯魯拉和哈尼亞」，然後帶領他們繼續和以色列幹，這是必然的結果。以色列人還在用西方那套思維，覺得只要幹掉你們的領袖，把你們的領導人給消滅掉，那麼這個組織就會土崩瓦解，就會不復存在了。這顯然，是大錯特錯的。

究其原因，就是因為仇恨，以色列想利用自己的恐怖襲擊，讓別人去害怕。可是效果是非但不會害怕，反而會積攢更加的仇恨，然後就會更加瘋狂的報復以色列。可以想見的是，在納斯魯拉死後，真主黨會立刻選出一位領導人，然後繼續的，堅定不移的和以色列鬥爭下去。有人說，中東這種亂局有辦法可以破解嗎？答案是沒有。