敵意的螺旋正在肆意上升，可能還會持續上升，在沒有到達頂點之前，誰也沒法回頭。使以色列陷入這種敵意螺旋的背後推手，是國內的右翼勢力，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及利庫德集團與極右翼結合在一起，維持着當前的戰時內閣。



筆者曾於今年4月5日在《聯合早報》刊文《走得太遠的以色列》指出，為了應對哈馬斯的挑戰，以色列已經「走得太遠」；言猶在耳，今日之以色列似乎不僅沒有收縮以鞏固戰果，反而走得更遠了。如果說之前以色列自稱面臨七個方向的戰場，是在被動應對周邊回教世界的挑戰；如今卻是在各個方向主動出擊，加沙地帶、也門胡塞武裝、約旦河西岸、黎巴嫩、伊朗等都受到以色列不同方式的攻擊。那麼，如此四面出擊的以色列，還能回頭嗎？

至少目前看來，以色列並不想回頭。自9月中旬以來，以色列在加沙地帶的軍事行動趨於收官階段，開始將主要攻擊目標轉向北部的黎巴嫩，以報復以哈衝突以來，真主黨對以色列未曾間斷的襲擊，目標是讓被迫遷徙的近10萬北部居民回家，並尋求在黎巴嫩南部建立一定寬度的緩衝區，確保北部地區的長久安定。

為了達到這一目標，以色列已採取許多常規和非常規的手段，常規方面包括向該方向增派軍力，徵召預備隊，用燃燒彈燒燬樹木等地面障礙設施，定點打擊真主黨炮兵陣地等，為開展地面行動做各種準備；非常規方面包括襲擊真主黨主要領導人，利用傳呼機、對講機等民用設備無差別殺傷對手，某種程度上已突破國際法界限，與國家恐怖主義無異。

這些舉措如果再結合空襲黎巴嫩首都貝魯特，在德黑蘭暗殺哈馬斯領導人哈尼亞，遠程打擊也門胡塞武裝的基地，足以證明以色列已制定詳細方案來實施既定的戰略目標，也就是說，它並沒有想過要回到去年10月7日哈馬斯發動阿克薩洪水行動之前的戰略態勢。

在可預見的將來，以色列恐怕也無法回頭。當以色列在加沙地帶製造了超過4萬人的死亡，其中四成左右是未成年人；當以色列狙殺了哈馬斯、黎巴嫩真主黨、伊朗革命衛隊多名高級領導人，且都是無視主權原則的跨境行動；當9月26日以色列政府在幾個小時後就拒絕了美國、歐盟聯合提出與黎巴嫩停火21天的建議，幾乎使所有談判陷入僵局。

2024年8月12日，在伊朗首都德黑蘭的一條街道上，一幅印有已故哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）照片的橫幅懸掛在伊朗和巴勒斯坦的國旗旁邊。（Reuters）

當這些做法被毫無阻礙地祭出後，以色列與回教對手之間的仇恨，變得前所未有的無以復加，甚至可能超過歷次中東戰爭帶來的敵意，而且幾乎沒有哪個斡旋者或調停者，可以發揮緩和的作用。

敵意的螺旋正在肆意上升，可能還會持續上升，在沒有到達頂點之前，誰也沒法回頭。使以色列陷入這種敵意螺旋的背後推手，是國內的右翼勢力，總理內塔尼亞胡及利庫德集團與極右翼結合在一起，維持着當前的戰時內閣，還將國家經濟推入戰時模式，大量預備役人員隨時待命，恰如內塔尼亞胡所說：「我們不能坐等威脅到來，而是要主動消滅威脅。」

在這種模式下，只要國內民眾的對外敵意還在上升，右翼群體的勢力就會隨之增強；即使哪一天右翼下台，敵意也不會遽然消失，回頭與對手和解的道路，可能不得不在更惡劣的情況下重新開始，漫長而艱難。

2024年10月1日，以色列阿什凱隆（Ashkelon），伊朗發射的彈道飛彈被以色列的鐵穹系統（Iron Dome）攔截。（Reuters）。

三個要素組成短暫獲利窗口期

從歷史視角看，以色列或許終將回頭。大部分以色列人應很清楚，歷史的啟示是，要想實現長治久安，必須學會與鄰居和平相處；回頭或許是必然的，只不過眼前是一個獲得巨大短期利益的窗口期罷了。

這個窗口期由三個要素組成，一是美國大選膠着未明，無暇給以色列強大而明確的壓力，儘管特朗普（Donald Trump）上台可能會包容關係很好的內塔尼亞胡，但賀錦麗（Kamala Harris）當選則會竭力限制以色列的擅自行動；

二是俄烏戰爭吸引了世界主要大國的注意力，大國角逐的激烈時期，自然會有意無意地忽視小國之間的冒險行動，儘管中東地區是誰也無法忽視的火藥桶；三是回教世界還基本未能團結一致，什葉派與遜尼派的宿怨依舊，土耳其、埃及、沙特阿拉伯等地區大國各懷鬼胎，是以色列必須努力長期維持、對己有利的外部環境。

但是，這個窗口期很快就會過去，除了俄烏戰爭在短期內還看不到結果外，美國大選在11月5日就會見出分曉；以色列進入黎巴嫩南部展開地面行動，其軍事優勢將大為縮減，對手間的合作會更緊密，如果不能速勝，挫敗或僵持就會馬上帶來巨大的回頭壓力；更何況不要忘了，以黎邊境現在還駐紮着數千人的聯合國維和部隊，無視他們的存在，意味着對國際社會的蔑視。這些可能都是以色列不得不慎重面對的困境，也是迫使它思考歷史啟示的外部環境。

照此分析，以色列目前遇到的情況，看起來像一個哲學論斷，即它不想回頭，也無法回頭，卻終將回頭。陷入這樣一種抽象且無奈的哲學困境中，以色列如何尋找出路，何時才能回頭，或許是對聰明的猶太人的真正考驗。

作者：陳留俊，揚州時事評論員

