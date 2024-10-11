菲總統面駁李強的戲碼不過是自說自話

東盟系列峰會正在老撾舉行，東盟十國領導人以及中日韓印澳等國領導人均出席了會議。在各路媒體的報道中，南海問題和緬甸問題是此次峰會的核心議題。尤其在中國同東盟十國領導人舉行的峰會上，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）當面就南海問題駁斥中國總理李強。

當李強重點強調加深東盟與中國的經濟合作時，菲律賓總統小馬可斯提出了反對意見，表示南海的爭端必須被各國優先處理，並指出經濟合作與政治安全問題無法切割，在政治緊張的情況下，無法假裝各國在經濟上合作順利。馬可斯說：「我們持續遭受騷擾和恐嚇。各方必須真誠地開放態度，認真處理分歧，並努力減少緊張局勢。」而李強則稱，南海是各國「共同的家園」，中國有義務保護其主權，是「外部勢力」的干涉加劇了地區衝突。

菲律賓在會場公開提出南海問題的原因不難理解，中菲兩國近來在南海頻繁有撞船等摩擦事件。還有媒體報道說上周有一艘越南漁船在西沙群島被中國執法人員登船毆打，導致十位漁民受傷。因此不少分析稱此次東盟峰會南海問題是核心話題。

中國海警局指，非法滯留中國仙賓礁（Sabina Shoal）的菲律賓9701號船2024年8月31日中午12時左右尋釁肇事，它的位置在中國海警5205艦左舷，故意衝撞中國船艦，並發生碰撞。 「玉淵譚天」8月31日稱拿到2張中菲船舶發生衝突的獨家照片。（微博賬號「玉淵譚天」）

事實上，除了菲律賓總統馬可斯當面提出南海問題，其他各方並沒有將南海問題當做是核心議題。中國外交部公布的李強在中國-東盟領導人會議上的講話側重點在於經濟合作。李強在東盟與中日韓領導人會議上的講話側重於談用好「東方智慧」，優化經濟結構，增強發展後勁。可以說，南海不在中國的官方話術範圍內。

除了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）公開稱美國對中國在有主權爭議的海域「日益危險和非法」的活動感到擔憂，其他國家並未有大肆渲染南海爭端的舉動。越南在蘇林接任越共總書記後加強了同中國的合作聯絡，已經逐步淡化在南海問題上公開挑戰中國。

中國是東盟最大的貿易伙伴和第三大投資者，其他動東盟國家印尼、馬來西亞等都在南海問題上採取了謹慎的態度。東道主老撾打起了太極。老撾總理宋賽表示，東盟面臨許多挑戰，但也有自己的應對方式。他指出：「老撾認為東盟過去的成功歸功於我們彼此的理解，」 「我們按照東盟的方式和原則互相幫助、相互合作。」

本輪南海風波本質上是美國單獨支持菲律賓出面嗆聲中國的議題，早就不是十多年前各國爭相熱炒南海問題的局面了。在東盟，經濟合作早就是超脱於南海爭端之外的核心議題，菲律賓總統提出南海爭端必須被各國優先處理，是天方夜譚和自說自話。

圖為具有中國背景的賬戶2024年10月4日在社交平台發布的影片，其中顯示在南海西沙群島附近，中國人員使用登船工具試圖登上越南漁民船隻進行檢查。（X@SCS_PI）

菲律賓可以在美國的支持下公開挑戰中國，但過去十多年，中美爭鋒之下，東盟已經變得越發謹慎，間於中美的平衡之術已經運用得相當嫺熟。只談經濟合作，淡化政治分歧，是東盟的主要策略。

美國國務卿布林肯在東盟峰會期間大談「中國在東海和南海的挑釁、維護台灣海峽兩岸的和平與穩定、中東地區的緊張局勢以及俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭」，實屬本末倒置。布林肯張口閉口都在談「緊迫的挑戰與威脅」「確保在南中國海尊重國際法的重要性」，而李強重點在談構建立體聯通網絡、擴大新興產業合作以及推動實施10+3數字、人工智能、綠色、供應鏈等領域交流合作項目。

美國總統拜登兩度缺席東盟峰會，此次僅派出國務卿出席會議。相比中國領導人出席東盟峰會規格的穩定性以及探討話題的實用性。美國提出的政治探討話題，讓東盟各國陷入了必須政治表態的尷尬境地。

在政治爭端上着墨，是過去東盟峰會舉辦時一些國家的戲碼，現如今美國和菲律賓還在重複過去的演技和劇本，相當不合時宜。過去各國將美菲的表態當做是重要事態，時刻圍觀，現如今各國看着他們表演，然後默默走開了。