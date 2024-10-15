朝鮮炸路、韓國開槍　半島萬事俱備只等美國下場

朝鮮10月15日炸燬連接朝韓的京義線、東海線的部分區段道路，韓國隨後在邊界線南部一側射擊警告。朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正15日當天發表談話說，「韓國軍方是做出侵犯朝鮮首都上空的敵對侵權挑釁行為的肇事者，我們已掌握真憑實據」。韓國政府15日表示，造成南北關係反覆倒退的局勢，責任完全在於朝鮮。

朝韓連日來的口水仗在15日達到了全新的高度。

朝鮮指責韓國無人機出現在平壤，韓國絕口否認，原本這是一出互相指責的戲碼，沒料想竟然發展到了朝鮮動真格炸毀道路的地步。更讓人意外的是朝鮮領導人金正恩10月14日主持召開了國防和安全會議。

圖為2024年10月7日，朝鮮領導人金正恩在平壤國防綜合大學發表講話。（Reuters）

國防相努光鐵、中央書記趙春龍、朝軍總參謀長李永吉、副總參謀長兼偵察總局局長李昌浩、國家保衛相李昌大等軍方要員幾乎全部參加。偵察總局局長李昌浩做了「關於敵人嚴重侵犯共和國主權的挑釁事件」的綜合分析報告；總參謀長李永吉做了「關於應對軍事行動計劃」的報告；國防相努光鐵做了「關於軍事技術裝備現代化措施」的報告；負責軍工事務中央書記趙春龍做了「關於武器裝備生產成績」的報告；國家保衛相李昌大做了「關於情報作戰情況」的報告。

有敵情報告，有應對舉措，已經上達金正恩案頭以待決斷，一系列動舉動都意味着朝鮮要立刻動真格。

僅僅是無人機出現在平壤上空就立刻動真格，在不少人看來是小題大做。朝韓互相派出無人機試探，並不鮮見。朝鮮擺出一副立刻開火的架勢顯然另有所圖。

韓軍公布朝鮮方面炸毀通往韓國道路的影片（影片截圖）

金與正10月14日晚發表談話說無人機滲透平壤事件由大韓民國軍方主導，若核擁有國的主權被美國佬馴養的雜種狗侵害，那麼其主人應該負責。

「美國應該負責」，這才是朝鮮的真正用意。朝鮮萬事俱備，只等美國下場。

朝鮮國防相努光鐵所做的「關於軍事技術裝備現代化措施」的報告，顯然和無人機事件沒有必然聯繫。其中應該羅列了不少朝鮮要進行的武器實驗計劃，大概率是既定計劃。核試驗或者發射洲際導彈，都有可能。

2024年10月8日，朝鮮國防科學院在朝鮮一處秘密地點試射240毫米可控火箭炮彈，圖為路透社整合朝早社釋出並聲稱是試射240毫米火箭炮彈的照片。（Reuters）

重大的武器實驗計劃如果沒有外敵挑釁的背景，其正當性和威力不足以彰顯。無人機侵權事件被朝鮮發揮到如今的地步，是在等待美國出牌。美國最好將核威懾等強硬手段輪番用出，牌面越大越足以顯示對朝鮮的重視。如果韓國克制、美國沉默，朝鮮的連番怒火沒有人理，那麼戲就沒有辦法唱下去。

俄烏戰爭和中東戰爭局勢耗費了美國的精力，從拜登政府極力勸說以色列克制看，美國不想在大選年節外生枝，也無意加劇半島衝突。金正恩如今的怒火，就是要讓美國認識到朝鮮的重要性，不是美國想平靜就能夠平靜，不付出代價美國就不能享受平靜。

就在金正恩召開國防會議的當天，美國總統拜登13日稱美國隨時準備與俄、中、朝進行「不設先決條件的會談」，以減少核威脅。看來，拜登對朝鮮趁機要價一清二楚。