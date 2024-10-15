韓國放氣球散傳單竟是導火線？　朝鮮炸毀道路事件來龍去脈

朝鮮10月15日中午炸毀連接朝韓的道路，韓軍隨即在軍事分界線以南鳴槍警告。此前朝韓長期互相投放氣球；而朝鮮堅稱韓國以無人機入侵平壤空投「反動傳單」，兩國關係於今年緊急升溫。



韓媒《韓民族日報》報道，韓國脱北者團體自今年5月開始向朝鮮放飛氣球，散發傳單；朝鮮則以裝垃圾與糞便的氣球還擊。

根據韓國聯合參謀本部的數據統計，對朝鮮傳單發放次數在5至7月期間，平均每月約8至9次，但8月達到12次，9月更是至少有13次。不僅頻率顯著增加，範圍也逐漸擴大，從原來的仁川市和京畿道，擴展至原州和束草等江原道地區。

脱北者團體2024年6月6日從韓國北部施放氣球，向朝鮮發送傳單、USB與美元紙鈔（自由朝鮮運動聯盟）

至於朝鮮的垃圾氣球投放日數，則從5月至8月的月均2到9天，激增至9月的12天。

報道指出，實際上發放傳單次數始終高過氣球數量。韓國政府以言論自由為名，先放任民眾發放傳單，等朝鮮投放垃圾氣球時反咬一口「單方面挑釁」。導致兩國領導人以武力互相威脅，朝鮮甚至聲稱會使用核打擊。

據韓聯社報道，5月28日至29日，韓國境內出現260個朝鮮空投的垃圾氣球，然後自6月1日起至2日下午，當地軍方再在首爾、京畿道、忠清道和慶北道等地區偵獲720多個氣球，累計數目已破千。（路透社）

朝鮮領導人金正恩妹妹、金與正10月12日批評韓國於3日開始以無人機闖入平壤上空，散發反朝傳單。韓軍則否認涉事。

朝鮮15日指韓軍是無人機事件的主謀，稱已掌握確鑿證據，要求美國「管好」韓國；當天中午，朝鮮炸毀了連接朝韓的道路。