中東戰火持續燃燒 　美國將被迫放棄烏克蘭？

近日，俄羅斯金融大學副教授戈沃爾克·米爾扎揚（Geworg Mirzayan）在「觀點」網發表文章稱，中東戰爭將對烏克蘭產生非常不利的影響，專家們用這些話評論了以色列地面入侵黎巴嫩的政治後果。世界上位於兩個遙遠地區的事件是如何聯繫在一起的呢？現將文章摘譯如下，供參考。



以色列這個猶太國家——一個被無數致命敵人包圍的小國——的整個軍事戰略都是建立在防止存在威脅的原則基礎之上的。為了實現這一原則，以色列經常攻擊其鄰國，以便事先消除這種威脅存在。然而，以色列最大的敵人伊朗已經有製造核武器的能力——至少以色列和西方情報機構都這麼說。以色列國防軍既不能保證對這個伊斯蘭共和國進行軍事打擊，也不能保證摧毀其核設施。

既然以色列單打獨鬥不行，那麼以色列領導人當然就會認為，必須將美國也拉入這場戰爭。這樣做的方法是顯而易見的——甚至在炮彈出現在德黑蘭之前就煽動伊朗對以色列發動攻擊。

圖為2024年10月16日，黎巴嫩首都貝魯特南郊遭以色列空襲，濃煙竄上半空。（Reuters）

從這個角度來看，還有類似的事件，如哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺、真主黨領導人哈桑·納斯魯拉在貝魯特遇刺，有時甚至伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的死也被稱為這樣的謀殺。

挑釁伊朗的這種極端手段就是對其100%附屬機構真主黨的公開攻擊。伊朗必然回擊以色列，而後華盛頓將無法袖手旁觀，讓其盟友陷入任性專橫的命運。但具有諷刺意味的是，美國在這一計劃中不是發起者，而是真正的受害者。「美國現在對中東的大規模戰爭沒有興趣。這就是為什麼美國人想阻止以色列在黎巴嫩採取軍事行動，但他們沒有做到這一點，」俄羅斯國際事務委員會專家、國際政治評論員葉連娜·蘇波尼娜解釋道。但顯然這是不可能的，要知道內塔尼亞胡選擇了對戰爭來說的最佳時機——美國大選。

「在選舉的背景下，拜登政府不能不支持以色列，即使拜登政府強烈反對內塔尼亞胡的行動。就連民主黨候選人賀錦麗在美國舉行的所有親巴勒斯坦示威遊行中均表示堅定不移地支持以色列，包括以色列暗殺真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）。事實上，對以色列領導層施加壓力的槓桿——例如拒絕提供武器裝備或撤出美國集團——都將被指責為背叛，併成為共和黨在競選期間的主要論據之一」，蘇斯洛夫堅信。因此，作為「無法阻止，那就領導」戰略的一部分，美國人現在所能做的最明智的事情就是公開支持以色列的所有行動。「美國已經決定，如果以色列堅持戰爭，華盛頓不會反對。這給人的印象是，美國人終於開了綠燈，」蘇波尼娜說。

圖為2024年10月16日，黎巴嫩首都貝魯特南郊遭以色列空襲後，建築物受損情況。（Reuters）

衝突的進一步發展取決於伊朗的行為。德黑蘭完全了解以色列的計劃，並決定長期迴避戰爭，無視以色列的所有挑釁行為。儘管伊朗在這方面失去了許多外交勝利點，但現在已經無處可退了。「無論伊朗的行動多麼謹慎，拒絕支持真主黨——其抵抗軸心的主要組成部分——都將是軟弱的表現。這將非常嚴重地打擊伊朗在該地區和世界上的地位」，德米特里·蘇斯洛夫說。

事實上，已經開打。「在伊朗的預期背景下，甚至德黑蘭合作伙伴對伊斯蘭共和國的批評也在增加。許多人認為，伊朗最好立即對以色列的軍事行動做出回應，而不是等待以色列人一個接一個地處決掉伊朗的夥伴」，葉連娜·蘇波尼娜說。此外，所有事件都表明，伊朗一味逃避衝突的企圖只會導致特拉維夫再次發出親的更具挑釁性的挑戰。「等待還是不要等待，但以色列人正在實現他們的方案，在這種方案中，伊朗幾乎扮演主要角色。因此，德黑蘭正在進行認真的磋商——也許是時候改變策略了」，葉連娜·蘇波尼娜說。

事實上，伊朗的選擇將決定中東是否會爆發一場大戰。然而，有兩個遠離該地區的國家，對他們來說，這一選擇不會改變任何事情。一個國家已經成為以色列衝突的受益者，另一個國家已經成為衝突的受害者。當然，這裏所說的就是俄羅斯和烏克蘭。莫斯科堅決不支持內塔尼亞胡的衝突升級方針，嚴厲譴責他的政治謀殺和對黎巴嫩的轟炸。但事實就是事實，以色列迫使美國參與中東戰爭的行動進一步強化了俄羅斯的上述立場。

圖為2024年9月25日，美國總統拜登（Joe Biden）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及各國領袖，在聯合國大會議舉行期間發表支持烏克蘭重建的聯合聲明。圖中為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（Reuters）

首先，外交立場。「中東事態發展揭示出西方的雙重標準。這對莫斯科來說是有利的——這讓世界上許多人注意到美國就烏克蘭問題四處尖叫，同時華盛頓又對巴勒斯坦和黎巴嫩境內的侵犯人權和大量平民傷亡保持沉默，」葉連娜·蘇波尼娜說。第二，對特別軍事行動的立場。「中東戰爭將對烏克蘭產生非常不利的影響。即使這是以色列與真主黨之間的一場相對較小的戰爭，也不會嚴重升級到美國—伊朗層面，但這將使烏克蘭問題從國際議程上消失。

而美國顧不上烏克蘭，所有的問題，包括可能允許對俄羅斯進行「遠程打擊」，都將轉移到新政府成立後的一段時間，」蘇斯洛夫說。此外還要明白，以色列捲入對黎巴嫩的戰爭越深，就越需要美國的武器和資金來支持自身的經濟。而每一發子彈或每一張美元都被發送到以色列去，而不是烏克蘭。

如果我們談論的議題變為美國全面干預對伊朗的戰爭，那麼在德米特里·蘇斯洛夫看來，美國人甚至很難維持目前對烏克蘭的後勤保障和技術支持水平。「屆時基輔政權將別無選擇，只能接受俄羅斯的條件。

本文轉載自歐亞新觀察微信公眾號，標題和圖片為編者所加，內容有刪減。

原文題目：Большая война на Ближнем Востоке повлияет на СВО

原文出處：https://vz.ru/world/2024/10/1/1290062.html

編譯：辰海波

